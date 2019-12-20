Сколько женщин служат в армиях НАТО: впечатляющие данные

За последние пять лет гендерная политика стала одним из государственных приоритетов Украины. Сейчас женщины могут нести военную службу наравне с мужчинами. Увеличивается их представительство и роль в силовых структурах и политике. Помогает Украине в реализации гендерной политики НАТО. Североатлантический альянс всячески способствует усилению участия женщин во всех областях общественной жизни.

Сколько женщин в Вооруженных силах стран НАТО

Вооруженные силы Франции и Португалии – одни из самых феминизированных в мире. Более 15% военнослужащих во Франции – женщины. В армии же Португалии численность женщин невысокая, впрочем, их доля вовлечения в вооруженные силы достигает 10%.

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В государствах НАТО военное дело перестало быть сугубо мужской целиной. Страны-члены Альянса уже давно позволили женщинам непосредственно участвовать в боевых действиях и занимать любые армейские должности. Количество женщин-военнослужащих в Вооруженных силах стран НАТО за последние 40 лет выросло в 10 раз. Сегодня в армиях союзников служит более 300 тысяч женщин. Из них почти 40 тысяч – имеют звание офицеров.

"Французское законодательство за последние несколько десятков лет показало, что действительно эти действия являются очень успешными в долгосрочной перспективе. И это правда, что французские политики ввели гендерный паритет, как одну из своих основных целей", – отметил чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Какие страны первыми приняли женщин в армию

Пионером по привлечению женщин в Вооруженные силы стала Канада – в 1895 году. В начале ХХ века в составе британских вооруженных сил были сформированы Женские королевские военно-воздушные силы. В Швеции принимать женщин на службу начали в 1980 году.

Испанки получили право учиться в военных колледжах в 1988 году. Американки, британки, голландки и норвежки возглавляют экипажи танков и БМП. В Канаде, Нидерландах и Норвегии женщины служат на боевых кораблях. В США более трех миллионов женщин когда-либо служили в армии. В октябре прошлого года генерал-лейтенант Лаура Ричардсон даже возглавила Командование сил армии страны.



Лаура Ричардсон

Среди украинских соседей крупнейшего прорыва в гендерном вопросе достигла Польша. Недавно там ввели должность Уполномоченного по делам военной службы женщин.

Вопрос гендерного равенства является приоритетным для Альянса. Мы являемся организацией, основанной на консенсусе. Поэтому, если НАТО принимает определенный политический курс, то это означает, что его принимают все 29 стран-членов. Поэтому, безусловно, к вопросам гендерного равенства одинаково серьезно относятся все страны Альянса,

– объяснила представитель генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности Клэр Хатчинсон.

Комитет по гендерным перспективам НАТО

НАТО всячески способствует усилению роли женщин и в организационной структуре. Женщины в странах Альянса занимают ответственные должности от руководителей генштабов до министров обороны стран. Кроме того, в НАТО был создан Комитет по гендерным перспективам. А также введена должность специального представителя генерального секретаря по вопросам женщин, мира и безопасности. Сейчас ее занимает Клэр Хатчинсон. Гражданка Канады, которая до этого более десяти лет была советницей ООН по гендерным вопросам, в частности в Косово и Ливане.



Клэр Хатчинсон

"Половина населения мира – это женщины. И, конечно, мы не можем игнорировать голос половины человечества. В Альянсе мы в первую очередь сосредотачиваемся на обороне и безопасности. И это вовсе не означает, что женщин к этому процессу включать не стоит. На самом деле, наоборот – очень важно, чтобы женщин привлекали на всех уровнях – от формирования политического курса до участия в военных миссиях. Для Альянса – это приоритетный вопрос во всех сферах деятельности", – отметила представитель генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности.

В 2010 году бывшая журналистка BBC Оана Лунгеску стала первой женщиной-спикером НАТО. В 2017 году американка Венди Бешнен возглавила Офис безопасности Альянса. Другая гражданка США Роуз Гетемюллер в 2016 году стала первой женщиной на посту заместителя генерального секретаря НАТО. В Испании, Франции, Германии, Албании, Дании и Нидерландах женщины занимают должности министров обороны.



Оана Лунгеску, Венди Бешнен и Роуз Гетемюллер

Должности министров обороны женщины занимают в Испании, Франции, Германии, Албании, Нидерландах, Испании и Дании. Бывшая министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен этом году возглавила Европейскую комиссию. Она стала первой женщиной на этом посту. Урсуле фон дер Ляен – 60 лет, у нее семеро детей, а за плечами женщины – длительный политический путь.



Урсула фон дер Ляен

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