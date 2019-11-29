ВСУ без сержантов и прапорщиков: что кардинально поменял новый закон

18 ноября в Украине впервые отмечали День сержанта. Еще в 2015 году правительство объявило амбициозную цель: переход армии на стандарты НАТО. Их внедрение – важный шаг на пути к боеспособному войску. Один из элементов армейской реформы – формирование профессионального сержантского корпуса.

Что поменялось в ВСУ

В Вооруженных силах стран НАТО сержантов считают "костяком армии". Тамошний сержантский корпус – это своеобразная вертикаль власти, параллельная офицерской. Пока командир занимается планированием боев, подготовку солдат берут на себя именно сержанты.

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Еще три года назад в Генштабе Вооруженных сил Украины пообещали, что к 2020 году в украинской армии появится профессиональный сержантский корпус – по образцу ведущих армий мира. В 2019 году Верховная Рада Украины поддержала закон о введении новых воинских званий. Отныне в отечественном воинстве не будет прапорщиков и мичманов. Зато появятся штаб– и мастер-сержанты.

Бывшее армейское звание старшина – теперь соответствует "первому сержанту" с соответствующей должностью "главный сержант роты". Воинские звания в ВСУ будут иметь эквиваленты в Вооруженных силах Североатлантического альянса.

Такие изменения в Вооруженных силах Украины позволят:

• повысить роль сержантского и старшинского состава;

• способствовать переходу украинской армии на профессиональную основу;

• создадут мотивацию для прохождения военной службы. Ведь армейцы, не имеющие высшего военного образования, также смогут рассчитывать на карьерный рост.

В новых функциональных обязанностях сержантов учтена не только практика выполнения задач в боевых условиях, но и опыт ведущих стран мира. Ведь основной предпосылкой построения обновленного войска является обретение Вооруженными силами Украины взаимосовместимости с армиями стран НАТО.



Новые звания в украинской армии / Инфографика 24 канала

Опыт других стран

К примеру, в США кандидатов на роль сержанта выбирают советы сержантов частей и подразделений. Чтобы получить это звание, необходимо сдать экзамен. После новоиспеченный сержант возвращается в подразделение. И имеет возможность стать взводным, ротным, батальонным сержантом – до высшей ступени – главного сержанта Вооруженных сил США.

Он является официальным представителем всех солдат перед высшим командованием. Сержанты в США следят за дисциплиной, готовят личный состав, обеспечивая выполнение приказов командования. В такой системе офицер и сержант являются скорее партнерами, чем руководителем и подчиненным.

"Стандарт НАТО – это, понимаете, операционная способность подразделения выполнять те или иные задачи, которые на него возложены. И сержанты всех подразделений, если мы привязываем уже их обязанности стандарту НАТО, каждый сержант на каждом уровне в соответствии с направлением своей деятельности (это командная линия, инструкторы, логистика) – должен иметь полный объем знаний на каждом уровне", – пояснил начальник отдела развития сержантского состава Андрей Познякевич.



Андрей Познякевич

Как будут готовить сержантов в Украине

Еще в 2014 году Украина начала сотрудничество с НАТО по программе DEEP – совершенствования военного образования. Главный старшина Вооруженных сил Украины Александр Косинский пояснил, что в программе обучения армейцев стран Альянса есть 4 уровня подготовки и именно по такой системе готовят сержантов и в Украине.

В НАТО 4 уровня подготовки сержантов:

базовый; средний; повышенный; высший.

"Каждая из программ отвечает на определенный процент тем требованиям, которые есть в странах НАТО. Но не полностью, потому что у 30 – 40% – это наш национальный аспект, те моменты, которые нам надо дать сержантам, исходя из условий прохождения службы в Вооруженных силах Украины и выполнения боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил", – пояснил Главный старшина Вооруженных сил Украины Александр Косинский.



Александр Косинский

В Вооруженных силах Украины созданы Центры подготовки сержантского состава. Программа обучения сержантов создана по образцу и стандартам НАТО, но адаптирована к украинским реалиям. К подготовке украинских сержантов привлечены военнослужащие из стран-членов НАТО. В частях Вооруженных сил Украины их тренируют инструкторы из США, Канады, Великобритании, Латвии, Литвы и Словакии.

Значительная часть подготовки посвящена развитию лидерских навыков среди сержантов. В Центрах подготовки сержантского корпуса введены курсы лидерства – также по стандартам НАТО. Попробовать себя в роли командира может каждый из курсантов.

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Курс базового лидерства разделен на три блока. В центре внимания – так называемая полоса реакции. Это ряд сложных этапов, в рамках которых сержанты и инструкторы выполняют ситуативные задачи. Лидер группы должен найти правильный алгоритм действий и скоординировать работу подразделения. Это позволяет оценить лидерские качества будущих сержантов.

Кроме обучения в отечественных центрах подготовки сержантов, украинские военные могут пройти обучение в военных школах, академиях и колледжах стран-членов Альянса. В частности, в школе НАТО в немецком городе Обераммергау.

Сержант в современных Вооруженных силах Украины – это уже не просто военнослужащий, а командир, отвечающий за своих людей и перед офицером. Эти изменения приближают Украину к стандартам НАТО. И способствуют созданию профессиональной боеспособной армии.

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