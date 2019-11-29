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      ЗСУ без сержантів і прапорщиків: що кардинально змінив новий закон

      Фактор безпеки 614 Читать новость на русском

      18 листопада в Україні вперше відзначали День сержанта. Ще у 2015 році уряд оголосив амбітну мету: перехід армії на стандарти НАТО. Їх впровадження – важливий крок на шляху до боєздатного війська. Один з елементів армійської реформи – формування професійного сержантського корпусу.

      Що змінилось у ЗСУ

      У Збройних силах країн НАТО сержантів вважають "кістяком армії". Тамтешній сержантський корпус – це своєрідна вертикаль влади, паралельна офіцерській. Доки командир займається плануванням боїв, підготовку солдатів беруть на себе саме сержанти.

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      Ще три роки тому в Генштабі Збройних сил України пообіцяли, що до 2020 року в українській армії з’явиться професійний сержантський корпус – на зразок провідних армій світу. У 2019 році Верховна Рада України підтримала закон про впровадження нових військових звань. Відтепер у вітчизняному війську не буде прапорщиків та мічманів. Натомість з’являться штаб- і майстер-сержанти.

      Колишнє армійське звання старшина – тепер має відповідник "перший сержант" з відповідною посадою "головний сержант роти". Відтак військові звання в ЗСУ матимуть еквіваленти у Збройних силах Північноатлантичного альянсу.

      Такі зміни в Збройних силах України дозволять:

             • підвищити роль сержантського і старшинського складу
             • сприятимуть переходу української армії на професійну основу;
             • створять мотивацію для проходження військової служби. Адже армійці, що не мають вищої військової освіти, також зможуть розраховувати на кар’єрне зростання.

      У нових функціональних обов'язках сержантів враховано не лише практику виконання завдань у бойових умовах, а й досвід провідних країн світу. Адже основною передумовою побудови оновленого війська є набуття Збройними силами України взаємосумісності з арміями країн-членів НАТО.

      нові звання
      Нові звання в українській армії / Інфографіка 24 каналу

      Досвід інших країн 

      Приміром, у США кандидатів на роль сержанта обирають ради сержантів частин і підрозділів. Щоб отримати це звання, необхідно скласти іспит. Потому новоспечений сержант повертається до підрозділу. І має змогу стати взводним, ротним, батальйонним сержантом – аж до вищого щабля – головного сержанта Збройних сил США.

      Він є офіційним представником всіх солдатів перед вищим командуванням. Сержанти у США стежать за дисципліною, готують особовий склад, забезпечуючи виконання наказів командування. У такій системі офіцер і сержант є швидше партнерами, ніж керівником і підлеглим.

      "Стандарт НАТО – це, розумієте, операційна спроможність підрозділу виконувати ті чи інші завдання, які на нього покладені. І сержанти всіх підрозділів, якщо ми прив’язуємо вже їхні обов'язки до стандарту НАТО, кожен сержант на кожному рівні відповідно до напрямку своєї діяльності (це командна лінія, інструктори, логістика) – має мати повний обсяг знань на кожному рівні", – пояснив начальник відділу розвитку сержантського складу Андрій Познякевич. 

      познякевич
      Андрій Познякевич

      Як готуватимуть сержантів в Україні

      Ще у 2014 році Україна розпочала співпрацю з НАТО за програмою DEEP — вдосконалення військової освіти. Головний старшина Збройних сил України Олександр Косинський пояснив, що у програмі навчання армійців країн Альянсу 4 рівні підготовки і саме за такою системою готують сержантів і в Україні.

      У НАТО є 4 рівні підготовки сержантів: 

      1. базовий;
      2. середній
      3. підвищений
      4. вищий.

      "Кожна з програм відповідає на певний процент тим вимогам, які є в країнах НАТО. Але не повністю, тому що біля 30 – 40% – це є наш національний аспект, ті моменти, які нам треба надати сержантам, виходячи з умов проходження служби у Збройних силах України і виконання бойових завдань в районі проведення Операції Об'єднаних сил", – пояснив Головний старшина Збройних сил України Олександр Косинський.

      косинський
      Олександр Косинський

      У Збройних силах України створено Центри підготовки сержантського складу. Програма навчання сержантів створена за зразком і стандартами НАТО, але адаптована до українських реалій. До підготовки українських сержантів залучені військовослужбовці з країн-членів НАТО. У частинах Збройних сил України їх тренують інструктори зі США, Канади, Великої Британії, Латвії, Литви і Словаччини.

      Вагома частина підготовки присвячена розвитку лідерських навичок серед сержантів. У Центрах підготовки сержантського корпусу запроваджені курси лідерства – також за стандартами НАТО. Спробувати себе у ролі командира може кожен з курсантів.

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      Курс базового лідерства поділено на три блоки. В центрі уваги – так звана смуга реакції. Це низка складних етапів, в межах яких сержанти та інструктори виконують ситуативні завдання. Лідер групи має знайти правильний алгоритм дій і скоординувати роботу підрозділу. Це дозволяє оцінити лідерські якості майбутніх сержантів.

      Окрім навчання у вітчизняних центрах підготовки сержантів, українські військові мають змогу пройти вишкіл у військових школах, академіях і коледжах країн-членів Альянсу. Зокрема, в школі НАТО в німецькому місті Обераммергау.

      Сержант у сучасних Збройних силах України – це вже не просто військовослужбовець, а командир, який відповідає за своїх людей і перед офіцером. Ці зміни наближують Україну до стандартів НАТО. І сприяють створенню професійної боєздатної армії.

      Як завдяки інноваційним розробкам та сучасним технологіям можна гарантувати мир і попередити лихо – дивіться у програмі. 

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      Автор: Кароліна Король
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Фактор безпеки Збройні сили України НАТО Європа Новини США
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