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      Скільки жінок служать в арміях НАТО: вражаючі дані

      Фактор безпеки 48 Читать новость на русском

      Упродовж останніх п’яти років гендерна політика стала одним з державних пріоритетів України. Нині жінки мають змогу нести військову службу на рівні з чоловіками. Збільшується їхнє представництво та роль у силових структурах та політиці. Допомагає Україні в реалізації гендерної політики НАТО. Північноатлантичний альянс всіляко сприяє посиленню участі жінок у всіх галузях суспільного життя.

      Скільки жінок в Збройних силах країн НАТО

      Збройні сили Франції та Португалії – одні з найбільш фемінізованих у світі. Більше ніж 15% військовослужбовців у Франції – жінки. В армії ж Португалії чисельність жінок невисока, втім їхня частка залучення у Збройні сили сягає 10%. 

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      У державах НАТО військова справа перестала бути суто чоловічою цілиною. Країни-члени Альянсу уже давно дозволили жінкам безпосередньо брати участь у бойових діях та обіймати будь-які армійські посади. Кількість жінок-військовослужбовців у Збройних силах країн НАТО за останні 40 років зросла у 10 разів. Сьогодні в арміях союзників служить більш як 300 тисяч жінок. З них майже 40 тисяч – мають звання офіцерів.

      "Французьке законодавство за останні декілька десятків років продемонструвало, що дійсно ці дії є надзвичайно успішними в довготривалій перспективі. І це правда, що французькі політики запровадили гендерний паритет, як одну зі своїх основних цілей", – зазначив надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

      Які країни першими взяли жінок в армію

      Піонером з залучення жінок до Збройних сил стала Канада – у 1895 році. На початку ХХ століття у складі британських Збройних сил були сформовані Жіночі королівські військово-­повітряні сили. У Швеції приймати жінок на службу почали у 1980 році.

      Іспанки отримали право навчатися у військових коледжах у 1988 році. Американки, британки, голландки та норвежки очолюють екіпажі танків та БМП. У Канаді, Нідерландах і Норвегії жінки служать на бойових кораблях. У США понад три мільйони жінок коли-небудь служили в війську. Торік у жовтні генерал-лейтенант Лаура Річардсон навіть очолила Командування сил армії країни.


      Лаура Річардсон

      Серед українських сусідів найбільшого прориву в гендерному питанні досягла Польща. Віднедавна там започаткували посаду Уповноваженої у справах військової служби жінок.

      Питання гендерної рівності є пріоритетним для Альянсу. Ми є організацією, що ґрунтується на консенсусі. Тож, якщо НАТО приймає певний політичний курс, то це означає, що його приймають усі 29 країн-членів. Тож, безумовно, до питань гендерної рівності однаково серйозно ставляться усі держави Альянсу,
      – пояснила представниця генерального секретаря НАТО з питань жінок, миру та безпеки Клер Хатчінсон. 

      Комітет з гендерних перспектив НАТО

      НАТО всіляко сприяє посиленню ролі жінок і в організаційній структурі. Жінки у країнах Альянсу обіймають відповідальні посади від керівників генштабів до міністрів оборони країн. Крім того, у НАТО був створений Комітет з гендерних перспектив. А також запроваджена посада спеціального представника генерального секретаря з питань жінок, миру і безпеки. Нині її обіймає Клер Хатчінсон. Громадянка Канади, що до цього понад десять років була радницею ООН з гендерних питань, зокрема у Косові і Лівані.

      Клер Хатчінсон
      Клер Хатчінсон

      "Половина населення світу – це жінки. І, звісно, ми не можемо ігнорувати голос половини людства. В Альянсі ми в першу чергу зосереджуємося на обороні та безпеці. І це зовсім не означає, що жінок до цього процесу включати не варто. Насправді, навпаки - дуже важливо, щоб жінок залучали на всіх рівнях – від формування політичного курсу до участі у військових місіях. Для Альянсу – це пріоритетне питання у всіх сферах діяльності", – зазначила представниця генерального секретаря НАТО з питань жінок, миру та безпек.

      У 2010 році колишня журналістка BBC Оана Лунгеску стала першою жінкою-речницею НАТО. У 2017 американка Венді Бешнен очолила Офіс безпеки Альянсу. Інша громадянка США Роуз Гетемюллер у 2016 році стала першою жінкою на посаді заступника генерального секретаря НАТО. В Іспанії, Франції, Німеччині, Албанії, Данії та Нідерландах жінки обіймають посади міністрів оборони.


      Оана Лунгеску, Венді Бешнен та Роуз Гетемюллер

      Посади міністрів оборони жінки обіймають в Іспанії, Франції, Німеччині, Албанії, Нідерландах, Іспанії та Данії. Колишня міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн цьогоріч очолила Європейську комісію. Вона стала першою жінкою на цій посаді. Урсулі фон дер Ляєн – 60 років, у неї семеро дітей, а за плечима жінки – тривалий політичний шлях.

      Урсула фон дер Ляєн
      Урсула фон дер Ляєн

      Більше про успішних жінок в оборонній сфері – дивіться у програмі. 

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      Автор: Кароліна Король
      Теги: Новини України Фактор безпеки Новини США Збройні сили України НАТО Гендерна рівність
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