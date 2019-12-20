Скільки жінок служать в арміях НАТО: вражаючі дані

Упродовж останніх п’яти років гендерна політика стала одним з державних пріоритетів України. Нині жінки мають змогу нести військову службу на рівні з чоловіками. Збільшується їхнє представництво та роль у силових структурах та політиці. Допомагає Україні в реалізації гендерної політики НАТО. Північноатлантичний альянс всіляко сприяє посиленню участі жінок у всіх галузях суспільного життя.

Скільки жінок в Збройних силах країн НАТО

Збройні сили Франції та Португалії – одні з найбільш фемінізованих у світі. Більше ніж 15% військовослужбовців у Франції – жінки. В армії ж Португалії чисельність жінок невисока, втім їхня частка залучення у Збройні сили сягає 10%.

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У державах НАТО військова справа перестала бути суто чоловічою цілиною. Країни-члени Альянсу уже давно дозволили жінкам безпосередньо брати участь у бойових діях та обіймати будь-які армійські посади. Кількість жінок-військовослужбовців у Збройних силах країн НАТО за останні 40 років зросла у 10 разів. Сьогодні в арміях союзників служить більш як 300 тисяч жінок. З них майже 40 тисяч – мають звання офіцерів.

"Французьке законодавство за останні декілька десятків років продемонструвало, що дійсно ці дії є надзвичайно успішними в довготривалій перспективі. І це правда, що французькі політики запровадили гендерний паритет, як одну зі своїх основних цілей", – зазначив надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Які країни першими взяли жінок в армію

Піонером з залучення жінок до Збройних сил стала Канада – у 1895 році. На початку ХХ століття у складі британських Збройних сил були сформовані Жіночі королівські військово-­повітряні сили. У Швеції приймати жінок на службу почали у 1980 році.

Іспанки отримали право навчатися у військових коледжах у 1988 році. Американки, британки, голландки та норвежки очолюють екіпажі танків та БМП. У Канаді, Нідерландах і Норвегії жінки служать на бойових кораблях. У США понад три мільйони жінок коли-небудь служили в війську. Торік у жовтні генерал-лейтенант Лаура Річардсон навіть очолила Командування сил армії країни.



Лаура Річардсон

Серед українських сусідів найбільшого прориву в гендерному питанні досягла Польща. Віднедавна там започаткували посаду Уповноваженої у справах військової служби жінок.

Питання гендерної рівності є пріоритетним для Альянсу. Ми є організацією, що ґрунтується на консенсусі. Тож, якщо НАТО приймає певний політичний курс, то це означає, що його приймають усі 29 країн-членів. Тож, безумовно, до питань гендерної рівності однаково серйозно ставляться усі держави Альянсу,

– пояснила представниця генерального секретаря НАТО з питань жінок, миру та безпеки Клер Хатчінсон.

Комітет з гендерних перспектив НАТО

НАТО всіляко сприяє посиленню ролі жінок і в організаційній структурі. Жінки у країнах Альянсу обіймають відповідальні посади від керівників генштабів до міністрів оборони країн. Крім того, у НАТО був створений Комітет з гендерних перспектив. А також запроваджена посада спеціального представника генерального секретаря з питань жінок, миру і безпеки. Нині її обіймає Клер Хатчінсон. Громадянка Канади, що до цього понад десять років була радницею ООН з гендерних питань, зокрема у Косові і Лівані.



Клер Хатчінсон

"Половина населення світу – це жінки. І, звісно, ми не можемо ігнорувати голос половини людства. В Альянсі ми в першу чергу зосереджуємося на обороні та безпеці. І це зовсім не означає, що жінок до цього процесу включати не варто. Насправді, навпаки - дуже важливо, щоб жінок залучали на всіх рівнях – від формування політичного курсу до участі у військових місіях. Для Альянсу – це пріоритетне питання у всіх сферах діяльності", – зазначила представниця генерального секретаря НАТО з питань жінок, миру та безпек.

У 2010 році колишня журналістка BBC Оана Лунгеску стала першою жінкою-речницею НАТО. У 2017 американка Венді Бешнен очолила Офіс безпеки Альянсу. Інша громадянка США Роуз Гетемюллер у 2016 році стала першою жінкою на посаді заступника генерального секретаря НАТО. В Іспанії, Франції, Німеччині, Албанії, Данії та Нідерландах жінки обіймають посади міністрів оборони.



Оана Лунгеску, Венді Бешнен та Роуз Гетемюллер

Посади міністрів оборони жінки обіймають в Іспанії, Франції, Німеччині, Албанії, Нідерландах, Іспанії та Данії. Колишня міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн цьогоріч очолила Європейську комісію. Вона стала першою жінкою на цій посаді. Урсулі фон дер Ляєн – 60 років, у неї семеро дітей, а за плечима жінки – тривалий політичний шлях.



Урсула фон дер Ляєн

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