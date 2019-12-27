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      У США оцінили Зеленського і Порошенка у питанні протистояння Путіну

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      Тейлор: Зеленський протистоїть Путіну краще, ніж це вдавалося Порошенку / ukrainian.voanews.com

      Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що за чинного президента Володимира Зеленського Україна займає більш впевнену позицію щодо Путіна, ніж за його попередника Петра Порошенка.

      Загалом він оцінив діяльність українських президентів у питаннях захисту інтересів України, згадавши і про Будапештський меморандум. Свою позицію Тейлор озвучив в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

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      "США пам'ятають Будапештський меморандум – це болюча тема. Мій колега Стівен Пайфер брав участь у домовленостях з формулювання меморандуму", – підкреслив повірений у справах США.

      Крім того, він висловив переконання, що Україна за нинішнього президента Володимира Зеленського займає більш переконливу позицію, ніж раніше.

      Чотири телефонних розмови, особиста зустріч, протистояння в яких було щонайменше на рівних, створюють враження, що Зеленський відстояв свою позицію краще, ніж це вдавалося Порошенку,
      – заявив Вільям Тейлор.

      Як Зеленський протистоїть Путіну

      У президентів України та Росії було кілька телефонних розмов, а також особиста зустріч. Зокрема, Володимир Зеленський терміново телефонував Путіну після зірваного перемир'я на Донбасі, внаслідок чого загинули 4 українських військових.

      Згодом після влаштованої Росією провокації з телемостом між двома державами, який так і не відбувся, Зеленеський закликав Путіна зустрітися у нормандському форматі.

      Така зустріч відбулася у Парижі 9 грудня. Спершу лідери говорили за участі Ангели Меркель та Еммануеля Макрона, тоді за участі лише власних делегацій, а у підсумку і зовсім на одинці.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Новини США Петро Порошенко Володимир Путін Президент України
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