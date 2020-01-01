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      Кто уговорил Зеленского пойти на выборы: эксклюзивный комментарий Севгиль Мусаевой

      Что это было? Читати новину українською

      О резонансных событиях и политической фигуре 2019 года – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказала главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

      2019 год выдался очень плодотворным на сенсации, неожиданности и события, которые повлияли не только на Украину, но и на весь мир.

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      Про персону года

      • Владимир Зеленский

      Сергей Лещенко: Для меня, безусловно, человеком года является Владимир Зеленский. Тот запрос общества на обновление, который давно вынашивался, нашел неожиданное воплощение в личности президента. Учитывая то, что в руках Зеленского сосредоточены и монобольшинство, и правительство.

      Зеленский – это человек года, вокруг которого сейчас обращаются все процессы. И даже рейтинг политической партии и людей, которые приходят к нему в команду, – все это зависит от одного человека,
      – сказала Севгиль Мусаева.


      Владимир Зеленский

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      • Андрей Богдан

      Севгиль Мусаева: Год назад он был лишь корпоративным юристом. Насколько мне известно, сам он уговорил в свое время пойти Владимира Зеленского на выборы. Он был фактически руководителем его компании. Говорили о том, что, наверное, Богдан будет каким-то образом представлять интересы Коломойского, ведь олигарх был его основным клиентом.

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      Севгиль Мусаева: Но на самом деле сложилась такая ситуация, что Богдан стал "стеной" между президентом и Коломойским. Влияние Коломойского очень преувеличенно, на самом деле он находится в сложной ситуации.


      Андрей Богдан и Владимир Зеленский

      • Руслан Рябошапка

      Евгения Моторевская: Для меня открытием года стал генпрокурор Руслан Рябошапка. Он раньше был в НАПК и ушел оттуда из-за неэффективности. Меня удивило, что, став генпрокурором, он быстро начал реформу Генпрокуратуры. Мне кажется, что впервые в истории Украины происходят реальные шаги для очистки ГПУ.

      Сергей Лещенко: Рябошапка перестал давать так много интервью и громких заявлений, как это делал его предшественник. Классный прокурор должен минимизировать общение с прессой. В прокуратуре надо действовать иначе, чем в политике, потому что это совершенно другая сфера, которая требует особой осторожности.


      Генпрокурор Руслан Рябошапка

      Про скандал года

      • Скандал в Укроборонпроме

      Сергей Лещенко: Порошенко добил скандал в Укроборонпроме. По моему мнению, он проиграл бы и без скандала. В обществе началась химия – любовь к Зеленскому.

      Штабисты рассказывали, что Порошенко потенциально потерял на этом скандале 11% своего рейтинга. После него можно было даже не идти (на выборы – 24 канал),
      – добавила Мусаева.

      Евгения Моторевская: Всех поразила и циничность, с которой это делалось. Все понимали, что коррупция в оборонке. Но когда показали, как это делалось и кто это делал, я считаю, что именно эта циничность и поразила людей.

      Что известно о коррупции в Укроборонпроме?В феврале 2019 года журналисты-расследователи программы Bihus.Info выяснили, что Игорь Гладковский, сын к тому времени первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой причастны к масштабной коррупционной схеме в Укроборонпроме. Они контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских воинских частей. Поставки происходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2 – 4 раза ценам.

      По информации журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен. К коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (бизнес-партнер пятого президента Петра Порошенко), экс-глава Укрспецэкспорта и экс-глава Укроборонпрома Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      • Арсений Аваков

      Сергей Лещенко: Главным политическим скандалом 2019 года при президенте Владимире Зеленском стал Арсений Аваков, которого оставили на должности министра внутренних дел. А громкое разоблачение, которое было сделано в деле Павла Шеремета... Первая реакция была, будто факты выглядели убедительно. Но каждый день, когда появляются контраргументы, которые эту построенную теорию ставят под серьезное сомнение – у меня нет, скажем так, слов, чтобы объяснить, почему так произошло.

      Поэтому, мне кажется, Аваков - это будет не просто скандал прошлого года, но и проблема для Зеленского в 2020 году,
      - отметил Лещенко.

      Севгиль Мусаева: Я согласна, что это является одним из самых неудачных решений новой власти, за которое она будет платить в 2020 году. Для меня как редактора "Украинской правды" это личная трагедия. И для нас очень важно, чтобы за решетку сели настоящие убийцы.

      Что известно о деле убийства Шеремета?Автомобиль, в котором был известный журналист Павел Шеремет, взорвали 20 июля 2016 года в Киеве. Полиция выделила основную версию преступления: Шеремета убили, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

      12 декабря полиция задержала подозреваемых – волонтеров и бывших добровольцев войны на Донбассе: Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко. Часть общественности видит в доказательствах неубедительность (сходство одежды, телефонные разговоры и т.д.). Кроме того, некоторые утверждают, что названный мотив – нелогичный, мол, никакой дестабилизации так и не произошло.

      О главных итогах года от украинцев – подробнее в видео:

       

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      Автор: Евгения Моторевская, Сергей Лещенко
      Теги: Юлия Кузьменко ГПУ Скандал Полиция Коррупция Арсен Аваков Павел Шеремет Владимир Зеленский Новости политики Что это было?
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