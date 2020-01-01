Кто уговорил Зеленского пойти на выборы: эксклюзивный комментарий Севгиль Мусаевой

О резонансных событиях и политической фигуре 2019 года – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказала главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

2019 год выдался очень плодотворным на сенсации, неожиданности и события, которые повлияли не только на Украину, но и на весь мир.

Важно! Рейтинг Зеленского падает: Попова пояснила, кто работает над этим

Про персону года

Владимир Зеленский

Сергей Лещенко: Для меня, безусловно, человеком года является Владимир Зеленский. Тот запрос общества на обновление, который давно вынашивался, нашел неожиданное воплощение в личности президента. Учитывая то, что в руках Зеленского сосредоточены и монобольшинство, и правительство.

Зеленский – это человек года, вокруг которого сейчас обращаются все процессы. И даже рейтинг политической партии и людей, которые приходят к нему в команду, – все это зависит от одного человека,

– сказала Севгиль Мусаева.



Владимир Зеленский

Интересно! Год Зеленского: путь от комика к президенту

Андрей Богдан

Севгиль Мусаева: Год назад он был лишь корпоративным юристом. Насколько мне известно, сам он уговорил в свое время пойти Владимира Зеленского на выборы. Он был фактически руководителем его компании. Говорили о том, что, наверное, Богдан будет каким-то образом представлять интересы Коломойского, ведь олигарх был его основным клиентом.

Обратите внимание! Богдан рассказал, о чем шепчет на ухо Зеленскому

Севгиль Мусаева: Но на самом деле сложилась такая ситуация, что Богдан стал "стеной" между президентом и Коломойским. Влияние Коломойского очень преувеличенно, на самом деле он находится в сложной ситуации.



Андрей Богдан и Владимир Зеленский

Руслан Рябошапка

Евгения Моторевская: Для меня открытием года стал генпрокурор Руслан Рябошапка. Он раньше был в НАПК и ушел оттуда из-за неэффективности. Меня удивило, что, став генпрокурором, он быстро начал реформу Генпрокуратуры. Мне кажется, что впервые в истории Украины происходят реальные шаги для очистки ГПУ.

Сергей Лещенко: Рябошапка перестал давать так много интервью и громких заявлений, как это делал его предшественник. Классный прокурор должен минимизировать общение с прессой. В прокуратуре надо действовать иначе, чем в политике, потому что это совершенно другая сфера, которая требует особой осторожности.



Генпрокурор Руслан Рябошапка

Про скандал года

Скандал в Укроборонпроме

Сергей Лещенко: Порошенко добил скандал в Укроборонпроме. По моему мнению, он проиграл бы и без скандала. В обществе началась химия – любовь к Зеленскому.

Штабисты рассказывали, что Порошенко потенциально потерял на этом скандале 11% своего рейтинга. После него можно было даже не идти (на выборы – 24 канал),

– добавила Мусаева.

Евгения Моторевская: Всех поразила и циничность, с которой это делалось. Все понимали, что коррупция в оборонке. Но когда показали, как это делалось и кто это делал, я считаю, что именно эта циничность и поразила людей.

Что известно о коррупции в Укроборонпроме?В феврале 2019 года журналисты-расследователи программы Bihus.Info выяснили, что Игорь Гладковский, сын к тому времени первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой причастны к масштабной коррупционной схеме в Укроборонпроме. Они контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских воинских частей. Поставки происходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2 – 4 раза ценам.



По информации журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен. К коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (бизнес-партнер пятого президента Петра Порошенко), экс-глава Укрспецэкспорта и экс-глава Укроборонпрома Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Арсений Аваков

Сергей Лещенко: Главным политическим скандалом 2019 года при президенте Владимире Зеленском стал Арсений Аваков, которого оставили на должности министра внутренних дел. А громкое разоблачение, которое было сделано в деле Павла Шеремета... Первая реакция была, будто факты выглядели убедительно. Но каждый день, когда появляются контраргументы, которые эту построенную теорию ставят под серьезное сомнение – у меня нет, скажем так, слов, чтобы объяснить, почему так произошло.

Поэтому, мне кажется, Аваков - это будет не просто скандал прошлого года, но и проблема для Зеленского в 2020 году,

- отметил Лещенко.

Севгиль Мусаева: Я согласна, что это является одним из самых неудачных решений новой власти, за которое она будет платить в 2020 году. Для меня как редактора "Украинской правды" это личная трагедия. И для нас очень важно, чтобы за решетку сели настоящие убийцы.

Что известно о деле убийства Шеремета?Автомобиль, в котором был известный журналист Павел Шеремет, взорвали 20 июля 2016 года в Киеве. Полиция выделила основную версию преступления: Шеремета убили, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.



12 декабря полиция задержала подозреваемых – волонтеров и бывших добровольцев войны на Донбассе: Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко. Часть общественности видит в доказательствах неубедительность (сходство одежды, телефонные разговоры и т.д.). Кроме того, некоторые утверждают, что названный мотив – нелогичный, мол, никакой дестабилизации так и не произошло.

О главных итогах года от украинцев – подробнее в видео: