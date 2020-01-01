Хто вмовив Зеленського піти на вибори: ексклюзивний коментар Севгіль Мусаєвої

Про найрезонансніші події та політичну постать 2019 року – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповіла головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

2019 рік видався дуже плідним на сенсації, несподіванки та події, які повпливали не лише на Україну, але й на весь світ.

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Про персону року

Володимир Зеленський

Сергій Лещенко: Для мене, безперечно, людиною року є Володимир Зеленський. Той запит суспільства на оновлення, який давно виношувався, знайшов неочікуване втілення у постаті президента. З огляду на те, що в руках Зеленського зосереджена і монобільшість, і уряд.

Зеленський – це людина року, навколо якої зараз обертаються усі процеси. І навіть рейтинг політичної партії та людей, які приходять до нього в команду, – все це залежить від однієї людини,

– сказала Севгіль Мусаєва.



Володимир Зеленський

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Андрій Богдан

Севгіль Мусаєва: Рік тому він був лише корпоративним юристом. Наскільки мені відомо, сам він вмовив свого часу піти Володимира Зеленського на вибори. Він був фактично керівником його компанії. Говорили про те, що, напевно, Богдан буде якимось чином представляти інтереси Коломойського, адже олігарх був його основним клієнтом.

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Севгіль Мусаєва: Але насправді склалася така ситуація, що Богдан став "стіною" між президентом та Коломойським. Вплив Коломойського є дуже перебільшеним, насправді він перебуває у складній ситуації.



Андрій Богдан та Володимир Зеленський

Руслан Рябошапка

Євгенія Моторевська: Для мене відкриттям року став генпрокурор Руслан Рябошапка. Він раніше був у НАЗК і пішов звідти через неефективність. Мене здивувало, що, ставши генпрокурором, він швидко почав реформу генпрокуратури. Мені здається, що вперше в історії України відбуваються реальні кроки для очищення ГПУ.

Сергій Лещенко: Рябошапка перестав давати так багато інтерв'ю і гучних заяв, як це робив його попередник. Класний прокурор має мінімізувати спілкування з пресою. У прокуратурі треба діяти інакше, ніж у політиці, бо це абсолютно інша сфера, що потребує особливої обережності.



Генпрокурор Руслан Рябошапка

Про скандал року

Скандал в Укроборонпромі

​Сергій Лещенко: Порошенка добив скандал в Укроборонпромі. На мою думку, він програв би й без скандалу. У суспільстві почалася хімія – любов до Зеленського.

Штабісти розповідали, що Порошенко потенційно втратив на цьому скандалі 11% свого рейтингу. Після нього можна було навіть не йти (на вибори, – 24 канал),

– додала Мусаєва.

Євгенія Моторевська: Всіх вразила та цинічність, з якою це робилося. Всі розуміли, що є корупція в оборонці. Але, коли показали як це робилося і хто це робив, я вважаю, що саме ця цинічність і вразила людей.

Що відомо про корупцію в Укроборонпромі?У лютому 2019 року журналісти-розслідувачі програми Bihus.Info з'ясували, що Ігор Гладковський, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою причетні до масштабної корупційної схеми в Укроборонпромі. Вони контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Постачання відбувались через фірми-прокладки за завищеними у 2 – 4 рази цінами.



За інформацією журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень. До корупційних оборудок причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером п'ятого президента Петра Порошенка), екскерівник Укрспецекспорту й ексглава Укроборонпрому Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

Арсен Аваков

Сергій Лещенко: Головним політичним скандалом 2019 року за президента Володимира Зеленського став Арсен Аваков, якого залишили на посаді міністра внутрішніх справ. А гучне викриття, яке було зроблено у справі Павла Шеремета... Перша реакція була, що ніби факти виглядали переконливо. Але кожного дня, коли з'являються контраргументи, які ту збудовану теорію ставлять під серйозний сумнів – в мене немає, скажемо так, слів, аби пояснити, чому так сталося.

Тому, мені здається, Аваков – це буде не просто скандал минулого року, але і проблема для Зеленського у 2020 році,

– наголосив Лещенко.

Севгіль Мусаєва: Я погоджуюся, що це є одним з найневдаліших рішень нової влади, за яке вона буде платити у 2020 році. Для мене, як редакторки "Української правди", це особиста трагедія. І для нас дуже важливо аби за ґрати сіли справжні вбивці.

Що відомо про справу вбивства Шеремета?Автомобіль, в якому був відомий журналіст Павло Шеремет, підірвали 20 липня 2016 року у Києві. Поліція виокремила основну версію злочину: Шеремета вбили, щоб дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.



12 грудня поліція затримала підозрюваних – волонтерів та колишніх добровольців війни на Донбасі: це Яна Дугарь, Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко. Частина громадськості вбачає у доказах непереконливість (схожість одягу, телефонні розмови тощо). Окрім того деякі стверджують, що названий мотив – нелогічний, мовляв, ніякої дестабілізації так і не відбулося.

Про головні підсумки року від українців – детальніше у відео:

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