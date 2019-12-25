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      Рейтинг Зеленського падає: Попова пояснила, хто працює над цим

      Що це було? 232 Читать новость на русском

      Про атаки ботоферм у соцмережах на журналістів та нову владу – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповіла членкиня Ради з питань свободи слова при президентові України Тетяна Попова.

      Про тиск на журналістів та нову владу

      – Ті групи, які раніше працювали над атаками на антикорупціонерів, журналістів у 2016 році за часів Порошенка, вони продовжують працювати на своїх замовників.

      Довідка: Попова посилається на Катерину Коваль, яка працювала у так званому "чорному" штабі Порошенка, і нещодавно у статті Kyiv Post вона викрила зсередини фабрику ботів і тролів.

      – Ці штаби працювали окремо від міністерства інформаційної політики. У міністерстві група із трьох осіб координувала офіційно роботу блогерів у соцмережах в інтересах України, тобто займалися "білим" піаром.

      У попередній програмі: Був певний шок, – заступник голови "Нафтогазу" про зустріч з Путіним

      – Мені казали, що існують окремі групи під політичними партіями, які займаються іншими питаннями. Коли вони почали "мочити" журналістів із списку "Миротворця", в них у всіх на бекграунді у фейсбуці була картинка, яку свого часу робило моє агентство у 2015 році для міністерства оборони. Вони закидали мені, що я захищаю неправильних журналістів, вони їх називали "шпигунами BBC". Зараз це саме та сітка людей, які активно виступають під лозунгом "Ні капітуляції".

      Довідка: Через погодження України на формулу Штайнмаєра по всій країні почалися масові протести "Ні капітуляції". На думку активістів, внаслідок реалізації цієї формули відбудеться капітуляція України та настане загроза українській державності.

      – Ви (журналісти, які проводили розслідування проти Порошенка, – 24 канал) стали подразником, після якого було прийнято рішення підвищувати їхній антирейтинг, атакувати блогерів і медійників. Наразі невідомо, хто саме ухвалив це рішення, однак, відомо точно, що це була людина з оточення Порошенка. Я його чула в адміністрації президента. Мені пояснили, що було прийнято рішення знижувати рейтинг журналістів, антикорупціонерів і тих, хто їх підтримував. Це все була налагоджена схема. До топових блогерів політики підключали вільних блогерів, яким платили невеликі суми.

      порошенко
      Петро Порошенко

      – В Kyiv Post були опубліковані документи, які знайшли у шафі Володимира Горковенка – керівника інформаційного департаменту адміністрації президента Порошенка. Самі ЗМІ, в яких були розміщені ці замовні матеріали, визнали, що вони отримали певні суми за публікації. Наступний пункт – просування Ковальчука – перший заступник глави адміністрації Порошенка і партії "Наш край". Там були і ботоферми, які просто розганяли і були тролі, які вміють писати і тому публікували щось образливе.

      ковальчук
      Віталій Ковальчук

      – Першою серйозною мішенню ботів стало розслідування "Панамських паперів" Порошенка. Після того вони розпочали війну проти журналістів. Зі слів Юрія Стеця, мій акаунт атакували люди з "Народного фронту" і міністра Авакова. Однак я помітила, що це було замовлення не тільки від тих людей, яких назвав міністр цифрової політики за президентства Порошенка.

      Фейсбук – викривлене дзеркало нашої реальності. На центральних телеканалах на мене атаки не було, натомість на фейсбуці і твіттері була атака кожні 2 хвилини.

      Чи використовує Зеленський ботоферми

      – Мене з самого початку відгородили від, скажімо так, "чорного" піару. Відгородили, тому що я, коли ми лише обговорювали мій перехід і те, що треба працювати в інтернеті, сказала, що міністерство не може під собою мати "чорні" ботоферми і навіть "сірі" ботоферми. Ми маємо максимум мати офіційні "білі".

      До слова: Скільки насправді заробляють боти: шалені цифри

      – Я думаю, що є люди, яких настільки "дістав" Порошенко і які це роблять (йдеться про людей, які критикують попередню владу, – 24 канал). В нас в принципі протестне голосування було за Зеленського як і на президентських, так і на парламентських виборах. Я питала у Ради свободи слова, у нас там є люди з Офісу Президента, чи є ботофреми, мені сказали – ні. Я питала і в РНБО, і в Офісі Президента. Я думаю, що мене не будуть у цьому просвічувати.

      Мені доручили займатися поліпшенням комунікації органів державної влади. Я зразу попросила дати мені показники і більшість негативу щодо Зеленського створюють його підлеглі, тобто якісь дії чи роздмухування якихось ситуацій, до прикладу, "Ні капітуляції", якої не виявилось на нормандській зустрічі.

      – Але роздмухування було, і в якийсь момент, після публікацій у російських ЗМІ про формулу Штайнмаєра, більше ніж 40% негативу було проти Зеленського

      Що таке формула Штайнмаєра?Це формула, яку запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його словами, завдяки такому документу вдасться досягти миру на Сході України.

      Це дані від Semantrum, який моніторить позитив, негатив та нейтрал і там можна дивитись не тільки за кількістю публікацій, але й по охопленню аудиторії, бо це впливає на рейтинги підтримки влади.

      ставлення до зеленського
      Ставлення до президента Зеленського / інфографіка 24 каналу

       

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      сьогодні
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      Автор: Сергій Лещенко, Євгенія Моторевська
      Теги: Новини України Новини політики Що це було? Володимир Зеленський Петро Порошенко Журналісти ЗМІ
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