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      Скільки насправді заробляють боти: шалені цифри

      340 Читать новость на русском
      Скільки насправді заробляють боти
      Скільки насправді заробляють боти / 24 канал

      Боти в Україні – не дивина. Ба більше, вони працюють у великих компаніях та отримають за це зарплатню. Тож, скільки заробляють люди, що можуть впливати на нашу з вами думку за допомогою звичайних коментарів – читайте далі.

      Журналіст програми "Слідство.Інфо" Василь Бідун шість тижнів попрацював ботом на найбільшій ботофермі країни. Про те, чим він займався та скільки отримав за роботу – йдеться у програмі.

      Читайте також: Кого з політиків під час виборів найбільше підтримували інтернет-боти: вражаючі факти

      Журналісти під час розслідування вийшли на головний офіс ботоферми, тож вирішили провести експеримент, щоб дізнатися, які саме послуги надає "агенція" і скільки це коштує. Допомогти у розслідуванні зголосився колишній нардеп Єгор Соболєв. 

      За легендою він планував запускати новий політичний проєкт. І для цього йому була потрібна підтримка ботів у соціальних мережах. Зустріч відбулася у звичайній квартирі в центрі Києва. Чоловік, який приймав "замовлення" є професійним політтехнологом.


      Політтехнолог Валерій Савчук

      Звісно, після виборів він сказав, що ніколи не був причетним до ботоферм. І взагалі нічого про це не знає. Хоча під час минулої розмови він не приховував, що його компанія працювала з багатьма відомими політиками. 

      А от агент Василь після виборів за 6 тижнів роботи заробив понад 9 тисяч гривень. Зазначимо, що середня вартість одного коментаря, як стверджував політтехнолог складала 60 центів (15 гривень). За місяць група, в якій працював Василь, накоментувала на понад 609 тисяч гривень.

      Дивіться повне відео програми "Слідство.Інфо" про фабрики ботів:

       

       

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      Теги: Новини України Журналісти Розслідування Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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