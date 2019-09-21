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      Сколько на самом деле зарабатывают боты: немалые цифры

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      Сколько на самом деле зарабатывают боты
      Сколько на самом деле зарабатывают боты / 24 канал

      Боты в Украине – не редкость. Более того, они работают в крупных компаниях и получают за это зарплату. Поэтому, сколько зарабатывают люди, которые могут влиять на наше с вами мнение с помощью обычных комментариев – читайте дальше.

      Журналист программы "Следствие.Инфо" Василий Бидун шесть недель поработал ботом на крупнейшей ботоферме страны. О том, чем он занимался и сколько получил за работу – говорится в программе.

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      Журналисты в ходе расследования вышли на главный офис ботофермы, поэтому решили провести эксперимент, чтобы узнать, какие именно услуги предоставляет "агентство" и сколько это стоит. Помочь в расследовании вызвался бывший нардеп Егор Соболев.

      По легенде он планировал запускать новый политический проект. И для этого ему была нужна поддержка ботов в социальных сетях. Встреча состоялась в обычной квартире в центре Киева. Мужчина, который принимал "заказ", является профессиональным политтехнологом.


      Политтехнолог Валерий Савчук

      Конечно, после выборов он сказал, что никогда не был причастен к ботоферм. И вообще ничего об этом не знает. Хотя во время прошлой беседы он не скрывал, что его компания работала с многими известными политиками.

      А вот агент Василий после выборов за 6 недель заработал более 9 тысяч гривен. Отметим, что средняя стоимость одного комментария, как утверждал политтехнолог, составляла 60 центов (15 гривен). За месяц группа, в которой работал Василий, накомментировала более 609 тысяч гривен.

      Смотрите полное видео программы "Следствие.Инфо" о фабриках ботов:

       

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      Теги: Новости Украины Парламентские выборы 2019 Расследования Журналисты
      Источник: 24 канал
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