Кого из политиков поддерживали интернет-боты во время избирательной кампании, сколько это стоило

Украинские политики тратят огромные деньги на предвыборные кампании. В частности, политической агитацией заполняют экраны телевизоров, обочины дорог и ленты соцсетей. Политики соревнуются с конкурентами за каждый голос, лайк или комментарий в социальных сетях.

Но все ли борются за свое кресло честно? Чтобы понять, как работают серые технологии изнутри и как политические штабы манипулируют общественным мнением, журналисты попытались устроиться на так называемую ботоферму во время парламентской кампании.

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Как журналист устроился на работу интернет-бота?

Несколько недель журналист "Следствия.Инфо" Василий Бидун пытался найти вакансию интернет-бота. Но это оказалось непросто, ведь обычно их маскируют под другие профессии. Однако на одну компанию выйти таки удалось. Василий пошел на собеседование с работником вероятной ботофермы – "агентства", где создаются фейковые аккаунты людей, пишущих проплаченные комментарии в интересах заказчиков.



Агент Василий, который работал на ботоферме

Офис, куда Василий пришел на собеседование, расположен в обычной квартире на Подоле в Киеве. Василия пригласили на работу, но отметили, что у них работа неофициальная, якобы из-за того, что компания как раз юридически оформляется.

Как работает серый рынок ботов в соцсети?

Журналист признается, что в первый день было сложно работать, ведь за 30 минут им нужно писать от 15 до 50 комментариев. Ежедневная норма – 300 комментариев. В общем, в компании работает еще с десяток людей в три смены – от 8 утра до 12 ночи.



Пример комментариев для интернет-ботов

Кто заказчик их услуг, боты обычно не интересуются, да и кураторы держат информацию в секрете.

Структура ботофермы. В главном офисе сидят руководители, которые ведут переговоры с политическими силами и определяют, какое задание нужно выполнить и сколько это будет стоить. Там же сидят и так называемые таргетологи – они анализируют на какую аудиторию нужно направить силы. Далее технические специалисты, разрабатывающие специальные программы, автоматизирующие определенные процессы и ускоряющие работу.

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Но основная движущая сила ботоферм – "обезьянки" – люди, которые непосредственно и создают фейковые аккаунты и от их имени массово оставляют комментарии в соцсетях.

Как создавали фейковые аккаунты? Сотрудники ботоферми воровали фотографии людей из соцсети "Вконтакте" и загружали их на страницу бота под другим именем и фамилией.

Так, например, Игорь Кожухов из российского Воронежа стал Юрием Харченко, который якобы проживает в Луцке и активно интересуется украинской политикой. Был у ботофермы и любимый персонаж – Любомир Кукуруза.

Как исследовали соцсети и разоблачали интернет-ботов? Аналитическая платформа VoxUkraine проводила исследования, как живут украинские интернет-боты. Они создали искусственный интеллект, который помог отличить реальных людей от ботов. Аналитики исследовали около 12 миллионов комментариев на страницах самых рейтинговых политиков. Больше чем 4 миллиона оказались от ботов, то есть каждый третий комментарий был сделан ненастоящим человеком.

Кого из политиков поддерживали интернет-боты?

Когда агент Василий приобщился к ботоферме, та уже активно поддерживала нескольких депутатов в народные депутаты. В частности, Сергея Сивохо, который баллотировался от партии "Слуга народа" по личной просьбе Зеленского. Боты ежедневно оставляли сотни хвалебных комментариев о нем.



Сергей Сивохо

Также боты регулярно оставляли положительные комментарии на страницах политика Сергея Шахова. Он уже был народным депутатом и запомнился драками с коллегами. А теперь решил во второй раз баллотироваться в Верховную Раду на Луганщине.

Однако, ферма работала не только на депутатов мажоритарщиков, но и на стороне известных политических сил, которые впоследствии получили мандаты в Верховной Раде.

Больше всего ботов там, где упоминается Владимир Зеленский. За 6 недель, аналитики обнаружили около полумиллиона фейковых комментариев и лишь половина из них хвалебные или нейтральные. За этот же период, под новостями Петра Порошенко и на его страницах появилось более 130 тысяч положительных или общих комментариев. Боты могут работать в интересах этих политиков, однако вычислить заказчиков – не смогли.

До выборов оставался месяц. По данным социологов, в парламент попадало лишь 5 политсил, а партии "Гражданская позиция" Гриценко и "Сила и честь" Смешко пытались нарастить рейтинг до проходного барьера. Василий рассказал, что их всех собрали на ботоферме и сказали, что формируют новую группу, которая будет писать об Анатолии Гриценко.

Нагоняйте на старую власть, олигархов, что все в Раде коррумпированы. На новую так же: что они не опытные и все-таки надо выбрать тех, кто шарит в политике. Любую тему задевайте и в конце ведите к тому, что Гриценко – красавчик",

– поручал интернет-ботам руководитель группы.

Впоследствии задание агента Василия усложнилось – он должен был создавать между фейковыми аккаунтами дискуссии, во время которых побеждал бы сторонник Гриценко. В общем, работники ботофермы написали около 24 тысяч комментариев в интересах Гриценко.



Комментарии для ботов в поддержку Гриценко

Однако за чуть более чем две недели до выборов интернет-боты продолжали писать комментарии в поддержку Гриценко. И тут внезапно руководителю группы позвонили и сказали все прекратить. После этого им пришло новое задание – поддерживать Святослава Вакарчука и его команду "Голос". В период работы агента Василия на "ферме", ее боты оставили более шести тысяч комментариев в поддержку Вакарчука.

Журналисты лично спросили об этом певца, однако он заявил, что об этом впервые слышит и никогда и подумать не мог, что будет принимать в таком участие.

Сколько стоят услуги ботов

Журналисты в ходе расследования вышли на главный офис ботофермы, поэтому решили провести эксперимент, чтобы узнать, какие именно услуги предоставляет "агентство" и сколько это стоит.

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Помочь им журналисты попросили бывшего нардепа Егора Соболева. Он планировал запускать новый политический проект, поэтому, по легенде, ему нужна поддержка ботов в социальных сетях. Встреча состоялась в обычной квартире в центре Киева. Мужчина, который принимал "заказ", является профессиональным политтехнологом.

Что мы можем предложить? Все! Хотите, проведем вам избирательную кампанию? Мы это тоже умеем,

– не скрывает политтехнолог Валерий Савчук. И добавляет, что у них уже есть опыт работы с Анатолием Гриценко.

Мужчина назвал стоимость услуг плательщика комментаторов. "В хорошие времена, у нас доходило за один комментарий до двух долларов. На этих парламентских выборах мы делали это за 5-7 тысяч долларов – это 10 тысяч комментариев", – ответил политтехнолог.



Политтехнолог Валерий Савчук

Когда журналисты после выборов вышли на Валерия Савчука, он сказал, что никогда не был причастен к ботофермам.

Так, после выборов за 6 недель работы агент Василий заработал более 9 тысяч гривен. Отметим, что средняя стоимость одного комментария, как утверждал политтехнолог составляла 60 центов (15 гривен). За месяц группа, в которой работал Василий, накомментировала более 609 тысяч гривен.