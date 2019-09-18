Кого з політиків підтримували інтернет-боти під час виборчої кампанії та скільки це коштувало

Українські політики витрачають величезні гроші на передвиборчі кампанії. Зокрема, політичною агітацією заповнюють екрани телевізорів, узбіччя доріг та стрічки соцмереж. Політики змагаються з конкурентами за кожен голос, лайк чи коментар у соціальних мережах.

Та чи всі виборюють своє крісло чесно? Щоб зрозуміти, як працюють сірі технології зсередини та як політичні штаби маніпулюють громадською думкою, журналісти спробували влаштуватися на так звану ботоферму під час парламентської кампанії.

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Як журналіст влаштувався на роботу інтернет-бота?

Кілька тижнів журналіст "Слідства.Інфо" Василь Бідун намагався знайти вакансію інтернет-бота. Але це виявилося непросто, адже зазвичай їх маскують під інші професії. Проте на одну компанію вийти таки вдалося. Василь пішов на співбесіду з працівником ймовірної ботоферми – "агенції", де створюються фейкові акаунти людей, які пишуть проплачені коментарі в інтересах замовників.



Агент Василь, який працював на ботофермі

Офіс, куди Василь прийшов на співбесіду, розташований звичайній квартирі на Подолі у Києві. Василя запросили на роботу, але наголосили, що робота в них неофіційна, начебто через те, що компанія якраз юридично оформлюється.

Як працює сірий ринок ботів у соцмережі?

Журналіст зізнається, що в перший день було складно працювати, адже за 30 хвилин їм потрібно писати від 15 до 50 коментарів. Щоденна норма – 300 коментарів. Загалом, у компанії працює ще з десяток людей у три зміни – від 8 ранку до 12 ночі.



Приклад коментарів для інтернет-ботів

Хто замовник їхніх послуг, боти зазвичай не цікавляться, та й куратори тримають інформацію в секреті.

Структура ботоферми. У головному офісі сидять керівники, які ведуть перемовини з політичними силами і визначають, яке завдання потрібно виконати і скільки це коштуватиме. Там же ж сидять і так звані таргетологи – вони аналізують на яку аудиторію потрібно спрямувати сили. Далі технічні спеціалісти, які розробляють спеціальні програми, що автоматизують певні процеси і пришвидшують роботу.

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Але основна рушійна сила ботоферм – "мавпочки" – люди, які безпосередньо і створюють фейкові акаунти та від їхнього імені масово залишають коментарі у соцмережах.

Як створювали фейкові акаунти? Співробітники ботоферми крали фотографії людей із соцмережі "Вконтактє" і завантажували їх на сторінку бота під іншим іменем та прізвищем.

Так, наприклад, Ігор Кожухов із російського Воронежа став Юрієм Харченком, який нібито проживає в Луцьку і активно цікавиться українською політикою. Був у ботоферми і улюблений персонаж – Любомир Кукурудза.

Як досліджували оцмережі та викривали інтернет-ботів? Аналітична платформа VoxUkraine проводила дослідження, як живуть українські інтернет-боти. Вони створили штучний інтелект, який допоміг відрізнити реальних людей від ботів. Аналітики дослідили близько 12 мільйонів коментарів на сторінках найрейтинговіших політиків. Більше ніж 4 мільйони виявилися від ботів, тобто кожен третій коментар був зроблений несправжньою людиною.

Кого з політиків підтримували інтернет-боти?

Коли агент Василь долучився до ботоферми, та вже активно підтримувала кількох депутатів у народні депутати. Зокрема, Сергія Сівохо, який балотувався від партії "Слуга народу" на особисте прохання Зеленського. Боти щодня залишали сотні хвалебних коментарів про нього.



Сергій Сівохо

Також боти регулярно залишали позитивні коментарі на сторінках політика Сергія Шахова. Він уже був народним депутатом та запам’ятався бійками з колегами. А тепер вирішив вдруге балотуватися у Верховну Раду на Луганщині.

Проте, ферма працювала не лише на депутатів мажоритарників, а й на боці відомих політичний сил, які згодом отримали мандати у Верховній Раді.

Найбільше ботів там, де згадується Володимир Зеленський. За 6 тижнів, аналітики виявили близько півмільйона фейкових коментарів і лише половина з них хвалебні або нейтральні. За цей же період, під новинами Петра Порошенка та на його сторінках з’явилося понад 130 тисяч позитивних або загальних коментарів. Боти можуть працювати в інтересах цих політиків, однак вирахувати замовників – не змогли.

До виборів лишався місяць. За даними соціологів, до парламенту потрапляло лише 5 політсил, а партії "Громадянська позиція" Гриценка та "Сила і честь" Смешка намагалися наростити рейтинг до прохідного бар’єру. Василь розповів, що їх всіх зібрали на ботофермі та сказали, що формують нову групу, яка буде писати про Анатолія Гриценка.

Наганяйте на стару владу, олігархів, що всі в Раді корумповані. На нову так само: що вони не досвідчені і все-таки треба обрати тих, хто шарить в політиці. Будь-яку тему зачіпайте і в кінці виводьте жо того. Що Гриценко – красавчик",

– доручав інтернет-ботам керівник групи.

Згодом задання агента Василь ускладнилося – він мав створювати між фейковими акаунтами дискусії, під час яких перемагав би прихильник Гриценка. Загалом, працівники ботоферми написали близько 24 тисяч коментарів в інтересах Гриценка.



Коментаря для ботів на підтримку Гриценка

Проте за трохи більше ніж два тижні до виборів інтернет-боти продовжували писати коментарі на підтримку Гриценка. І тут раптово керівнику групи зателефонували і сказали все припинити. Після цього їм прийшло нове завдання – підтримувати Святослава Вакарчука та його команду "Голос". У період роботи агента Василя на "фермі", її боти залишили більш як шість тисяч коментарів на підтримку Вакарчука.

Журналісти особисто запитали про це співака, проте він заявив, що про це вперше чує та ніколи і подумати не міг, що братиме в такому участь.

Скільки коштують послуги ботів

Журналісти під час розслідування вийшли на головний офіс ботоферми, тож вирішили провести експеримент, щоб дізнатися, які саме послуги надає "агенція" і скільки це коштує.

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Допомогти їм журналісти попросили колишнього нардепа Єгора Соболєва. Він планував запускати новий політичний проєкт, тож, за легендою, йому потрібна підтримка ботів у соціальних мережах. Зустріч відбулася в звичайній квартирі в центрі Києва. Чоловік, який приймав "замовлення" є професійним політтехнологом.

Що ми можемо запропонувати? Все! Хочете, проведемо вам виборчу кампанію? Ми це теж вміємо,

– не приховує політтехнолог Валерій Савчук. І додає, що в них вже є досвід роботи з Анатолієм Гриценком.

Чоловік назвав вартість послуг платник коментаторів. "В добрі часи, у нас доходило за один коментар до двох доларів за коментар. На цих парламентських виборах ми робили це за 5-7 тисяч доларів – це за 10 тисяч коментарів", – відповів політтехнолог.



Політтехнолог Валерій Савчук

Коли журналісти після виборів вийшли на Валерія Савчука, він сказав, що ніколи не був причетним до ботоферм.

Так, після виборів за 6 тижнів роботи агент Василь заробив понад 9 тисяч гривень. Зазначимо, що середня вартість одного коментаря, як стверджував політтехнолог складала 60 центів (15 гривень). За місяць група, в якій працював Василь, накоментувала на понад 609 тисяч гривень.