21:25
21 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
      Вєсті Кремля
      18:58, сегодня
      Вести.UA. Жир: Ручные животные в "Слуге народа"? Черная полоса Гонтаревой.
      Вєсті.UA
      18:08, сегодня
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Кого из политиков во время выборов больше всего поддерживали интернет-боты: поразительные факты

      131 Читати новину українською
      Кого из политиков во время выборов больше всего поддерживали интернет-боты
      Кого из политиков во время выборов больше всего поддерживали интернет-боты / apostrophe.ua

      В Украине существуют целые фермы ботов, на которых работают реальные люди. Писать гневные комментарии под видео и постами в соцсетях – обычный рабочий день для работников ботоферм. Кто больше всего из политиков пользовался услугами ботов – читайте дальше.

      Аналитик VoxUkraine Марина Отт в течение девяти месяцев проводила исследования активности ботов в Украине. Об этом говорится в программе "Следствие.Инфо".

      Читайте также: Войны ботов: как они разворачиваются и можно ли им противостоять

      Чтобы следить за активностью украинских ботов, команда из VoxUkraine создала искусственный интеллект, который помог отличить реальных людей от ботов. Аналитики исследовали почти 12 миллионов комментариев на страницах рейтинговых политиков и под политическими новостями. Более 4 миллионов оказались от ботов, то есть каждый третий комментарий был сделан ненастоящим человеком. Только в рамках данного исследования аналитики выявили 800 тысяч ботов.

      В нашем исследовании мы сосредоточились на содержании комментариев и их тональности,
      – объяснила Марина Отт.

      Володимир Зеленский. Больше всего сообщений от ботов было там, где упоминается действующий президент Владимир Зеленский. За шесть недель мониторинга аналитики обнаружили почти полмиллиона фейковых комментариев. Интересно, но почти половина из них – хвалебные или нейтральные сообщения.

      Результаты мониторинга ботов: Владимир Зеленский на первом месте

      Петр Порошенко. За этот же период под новостями о Порошенко и на его страницах появилось более 130 тысяч положительных или нейтральных комментариев.


      Результаты мониторинга ботов: Петр Порошенко немного отстает от Зеленского

      Боты, которые оставляют такие комментарии могут работать в интересах этих политиков. Однако вычислить заказчиков только с помощью искусственного интеллекта невозможно.

      До выборов оставался месяц. По данным социологов, в парламент попадали только пять политсил, а партии "Гражданская позиция" Гриценко и "Сила и честь" Смешко пытались нарастить рейтинг до проходного барьера. Журналист "Следствия.Инфо" Василий Бидун, который устроился на работу на ботоферму, рассказал, что их всех собрали и сказали, что формируют новую группу, которая будет писать про Анатолия Гриценко. Гриценко – это известный украинский политик и бывший министр обороны Украины.


      Анатолий Гриценко

      Впоследствии заданиу нашего агента Василий усложнилось – он должен был создавать между фейковыми аккаунтами дискуссии, во время которых побеждал бы сторонник Гриценко. В целом, работники ботофермы написали почти 24 тысяч комментариев в интересах Гриценко.

      Это было немного трудновато. Впервые, когда я выполнял эту задачу, то даже получил замечание от руководителя группы. Потому что с первого аккаунта писал положительное о Гриценко, а со второго – немножко плохое. А надо было плохого вообще не писать о Гриценко,
      – вспомнил агента Василий.

      Но у Василия была задача не только хвалить Гриценко, но и атаковать его главного конкурента – бывшего главу СБУ Игоря Смешко.

      Смотрите полное видео программы "Следствие.Инфо" о фабриках ботов:

       

      blog_ava
      Под Одессой в ДТП погибли 9 человек: жуткие фото, видео (18+)
      сегодня
      3019
      Теги: Новости Украины Журналисты Парламентские выборы 2019 исследования Петр Порошенко Алексей Порошенко Владимир Зеленский Анатолий Гриценко Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Голобородько VS Зеленський: що ховається за бюджетом-2020 та чим відомий Смірнов
      сегодня , 20:00 Голобородько VS Зеленський: що ховається за бюджетом-2020 та чим відомий Смірнов
      Антон Голобородько 65
      Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      сегодня , 19:00 Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      Повернись живим 714
      Бранець Кремля Валентин Вигівський: що про нього відомо
      сегодня , 18:00 Бранець Кремля Валентин Вигівський: що про нього відомо
      Блог Соцмережі 438
      "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова
      сегодня , 17:00 "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова
      Сергій Лещенко 256
      Житейские реалии оккупированного Луганска: печальные фото
      сегодня , 16:00 Житейские реалии оккупированного Луганска: печальные фото
      Максим Мирович 4263
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук