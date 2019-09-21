Кого из политиков во время выборов больше всего поддерживали интернет-боты: поразительные факты

В Украине существуют целые фермы ботов, на которых работают реальные люди. Писать гневные комментарии под видео и постами в соцсетях – обычный рабочий день для работников ботоферм. Кто больше всего из политиков пользовался услугами ботов – читайте дальше.

Аналитик VoxUkraine Марина Отт в течение девяти месяцев проводила исследования активности ботов в Украине. Об этом говорится в программе "Следствие.Инфо".

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Чтобы следить за активностью украинских ботов, команда из VoxUkraine создала искусственный интеллект, который помог отличить реальных людей от ботов. Аналитики исследовали почти 12 миллионов комментариев на страницах рейтинговых политиков и под политическими новостями. Более 4 миллионов оказались от ботов, то есть каждый третий комментарий был сделан ненастоящим человеком. Только в рамках данного исследования аналитики выявили 800 тысяч ботов.

В нашем исследовании мы сосредоточились на содержании комментариев и их тональности,

– объяснила Марина Отт.

►Володимир Зеленский. Больше всего сообщений от ботов было там, где упоминается действующий президент Владимир Зеленский. За шесть недель мониторинга аналитики обнаружили почти полмиллиона фейковых комментариев. Интересно, но почти половина из них – хвалебные или нейтральные сообщения.

Результаты мониторинга ботов: Владимир Зеленский на первом месте

► Петр Порошенко. За этот же период под новостями о Порошенко и на его страницах появилось более 130 тысяч положительных или нейтральных комментариев.



Результаты мониторинга ботов: Петр Порошенко немного отстает от Зеленского

Боты, которые оставляют такие комментарии могут работать в интересах этих политиков. Однако вычислить заказчиков только с помощью искусственного интеллекта невозможно.

До выборов оставался месяц. По данным социологов, в парламент попадали только пять политсил, а партии "Гражданская позиция" Гриценко и "Сила и честь" Смешко пытались нарастить рейтинг до проходного барьера. Журналист "Следствия.Инфо" Василий Бидун, который устроился на работу на ботоферму, рассказал, что их всех собрали и сказали, что формируют новую группу, которая будет писать про Анатолия Гриценко. Гриценко – это известный украинский политик и бывший министр обороны Украины.



Анатолий Гриценко

Впоследствии заданиу нашего агента Василий усложнилось – он должен был создавать между фейковыми аккаунтами дискуссии, во время которых побеждал бы сторонник Гриценко. В целом, работники ботофермы написали почти 24 тысяч комментариев в интересах Гриценко.

Это было немного трудновато. Впервые, когда я выполнял эту задачу, то даже получил замечание от руководителя группы. Потому что с первого аккаунта писал положительное о Гриценко, а со второго – немножко плохое. А надо было плохого вообще не писать о Гриценко,

– вспомнил агента Василий.

Но у Василия была задача не только хвалить Гриценко, но и атаковать его главного конкурента – бывшего главу СБУ Игоря Смешко.

Смотрите полное видео программы "Следствие.Инфо" о фабриках ботов: