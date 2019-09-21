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      Кого з політиків під час виборів найбільше підтримували інтернет-боти: вражаючі факти

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      Кого з політиків під час виборів найбільше підтримували інтернет-боти
      Кого з політиків під час виборів найбільше підтримували інтернет-боти / apostrophe.ua

      В Україні існують цілі ферми ботів, на яких працюють реальні люди. Писати гнівні коментарі під відео і постами у соцмережах – звичайний робочий день для працівників ботоферм. Хто ж найбільше з політиків користувався послугами ботів – читайте далі.

      Аналітикиня VoxUkraine Марина Отт протягом дев'яти місяців проводила дослідження активності ботів в Україні. Про це йдеться у програмі "Слідство.Інфо".

      Читайте також: Війни ботів: як вони розгортаються та чи можна їм протистояти

      Аби стежити за активністю українських ботів, команда з VoxUkraine створила штучний інтелект, що допоміг відрізнити реальних людей від ботів. Аналітики дослідили майже 12 мільйонів коментарів на сторінках найрейтинговіших політиків та під політичними новинами. Більше, ніж 4 мільйони виявилися від ботів, тобто кожен третій коментар був зроблений несправжньою людиною. Лише у межах цього дослідження аналітики викрили 800 тисяч ботів. 

      У нашому дослідженні ми зосередилися на змісті коментарів та їхній тональності,
      – пояснила Марина Отт.

      Володимир Зеленський. Найбільше дописів від ботів було там, де згадується чинний президент Володимир Зеленський. За шість тижнів моніторингу аналітики виявили майже пів мільйона фейкових коментарів. Цікаво, але майже половина з них – хвалебні або нейтральні дописи.


      Результати моніторингу ботів: Володимир Зеленський на першому місці

      ► Петро Порошенко. За цей же період під новинами про Порошенка та на його сторінках з'явилося понад 130 тисяч позитивних або нейтральних коментарів.


      Результати моніторингу ботів: Петро Порошенко трохи відстає від Зеленського

      Боти, які залишають такі коментарі можуть працювати в інтересах цих політиків. Однак вирахувати замовників лише за допомогою штучного інтелекту неможливо.

      До виборів лишався місяць. За даними соціологів, до парламенту потрапляло лише п'ять політсил, а партії "Громадянська позиція" Гриценка та "Сила і честь" Смешка намагалися наростити рейтинг до прохідного бар'єра. журналіст "Слідства.Інфо" Василь Бідун, що влаштувався на роботу на ботоферму розповів, що їх всіх зібрали та сказали, що формують нову групу, яка буде писати про Анатолія Гриценка. Гриценко – це відомий український політик та колишній міністр оборони України. 


      Анатолій Гриценко

      Згодом задання нашого агента Василь ускладнилося – він мав створювати між фейковими акаунтами дискусії, під час яких перемагав би прихильник Гриценка. Загалом, працівники ботоферми написали майже 24 тисяч коментарів в інтересах Гриценка.

      Це було трохи важко. Вперше, коли я виконував це завдання, то навіть отримав зауваження від керівника групи. Бо від першого акаунту писав позитивне про Гриценка, а другий – трошки погане. А треба було поганого взагалі не писати про Гриценка,
      – згадав агента Василь.

      Але Василь мав завдання не лише хвалити Гриценка, але й атакувати його головного конкурента – колишнього голову СБУ Ігоря Смешка. 

      Дивіться повне відео програми "Слідство.Інфо" про фабрики ботів:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Журналісти Анатолій Гриценко Володимир Зеленський Олексій Порошенко Петро Порошенко дослідження
      Джерело: 24 канал
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