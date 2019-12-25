Рейтинг Зеленского падает: Попова объяснила, кто работает над этим

Об атаках ботоферм в соцсетях на журналистов и новую власть – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской член Совета по вопросам свободы слова при президенте Украины Татьяна Попова.

О давлении на журналистов и новую власть

– Те группы, которые ранее работали над атаками на "антикоррупционеров", журналистов в 2016 году во времена Порошенко, они продолжают работать на своих заказчиков.

Справка: Попова ссылается на Екатерину Коваль, которая работала в так называемом "черном" штабе Порошенко, и недавно в статье Kyiv Post она разоблачила изнутри фабрику ботов и троллей.

– Эти штабы работали отдельно от министерства информационной политики. В министерстве группа из трех человек координировала работу официально блогеров в соцсетях в интересах Украины, то есть занимались "белым" пиаром.

В предыдущей программе: Был определенный шок, – замглавы "Нафтогаза" о встрече с Путиным

– Мне говорили, что существуют отдельные группы под политическими партиями, которые занимаются другими вопросами. Когда они начали "мочить" журналистов из списка "Миротворца", у них у всех на бэкграунде в фейсбуке была картинка, которую в свое время делало мое агентство в 2015 году для министерства обороны. Они упрекали меня, что я защищаю неправильных журналистов, они их называли "шпионами BBC". Сейчас это именно та сетка людей, которые активно выступают под лозунгом "Нет капитуляции".

Справка: Через согласование Украины на формулу Штайнмайера по всей стране начались массовые протесты "Нет капитуляции". По мнению активистов, в результате реализации этой формулы произойдет капитуляция Украины и наступит угроза украинской государственности.

– Вы (журналисты, которые проводили расследование против Порошенко, – 24 канал) стали раздражителем, после которого было принято решение повышать их антирейтинг, атаковать блоггеров и медийщиков. Пока неизвестно, кто именно принял это решение, однако, известно точно, что это был человек из окружения Порошенко. Я его слышала в администрации президента. Мне объяснили, что было принято решение снижать рейтинг журналистов, "антикоррупционеров" и тех, кто их поддерживал. Это все была отлаженная схема. К топовым блогерам политики подключали свободных блогеров, которым платили небольшие суммы.



Петр Порошенко

– В Kyiv Post были опубликованы документы, которые нашли в шкафу Владимира Горковенка – руководителя информационного департамента администрации президента Порошенко. Сами СМИ, в которых были размещены эти заказные материалы, признали, что они получили определенные суммы за публикации. Следующий пункт – продвижение Ковальчука – первый заместитель главы администрации Порошенко и партии "Наш край". Там были и ботофермы, которые просто разгоняли и были тролли, которые умеют писать и поэтому публиковали что-то обидное.



Виталий Ковальчук

– Первой серьезной мишенью ботов стало расследование "Панамских бумаг" Порошенко. После того они начали войну против журналистов. По словам Юрия Стеця, мой аккаунт атаковали люди из "Народного фронта" и министра Авакова. Однако я заметила, что это был заказ не только от тех людей, которых назвал министр цифровой политики при президенте Порошенко.

Фейсбук – кривое зеркало нашей реальности. На центральных телеканалах на меня атаки не было, зато на фейсбуке и твиттере была атака каждые 2 минуты.

Использует ли Зеленский ботофермы

– Меня с самого начала оградили от, скажем так, "черного" пиара. Отгородили, потому что я, когда мы только обсуждали мой переход и то, что надо работать в интернете, сказала, что министерство не может под собой иметь "черные" ботоферми и даже "серые" ботоферми. Мы должны максимум иметь официальные "белые".

К слову: Сколько на самом деле зарабатывают боты: безумные цифры

– Я думаю, что есть люди, которых настолько "достал" Порошенко и которые это делают (речь идет о людях, которые критикуют предыдущую власть, – 24 канал). У нас в принципе протестное голосование было за Зеленского как и на президентских, и на парламентских выборах. Я спрашивала у Совета свободы слова, есть ли у нас там есть люди из Офиса Президента, есть ли ботофреми, мне сказали – нет. Я спрашивала и в СНБО, и в Офисе Президента. Я думаю, что меня не будут об этом просвещать.

Мне поручили заниматься улучшением коммуникации органов государственной власти. Я сразу попросила дать мне показатели, и большинство негатива в отношении Зеленского создают его подчиненные, то есть какие-то действия или раздувание каких ситуаций, к примеру, "Нет капитуляции", которой не оказалось на нормандской встрече.

– Но раздувание было, и в какой-то момент, после публикаций в российских СМИ о формуле Штайнмайера, более чем 40% негатива было против Зеленского.

Что такое формула Штайнмайера?

Это формула, которую предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, благодаря такому документу удастся достичь мира на Востоке Украины.

Это данные от Semantrum, который мониторит позитив, негатив и нейтрал и там можно смотреть не только по количеству публикаций, но и по охвату аудитории, потому что это влияет на рейтинги поддержки власти.



Отношение к президенту Зеленскому / инфографика 24 канала