Был определенный шок, – замглавы "Нафтогаза" о встрече с Путиным

О переговорах с Владимиром Путиным на нормандском саммите и будущем газоснабжения в Украине – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал заместитель главы НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

О переговорах с Путиным

– Во время нормандского формата, когда президенты говорили между собой, то вся делегация имела возможность это слышать и видеть. А потом, когда были двусторонние переговоры, то непосредственно я участвовал в этой встрече. Я лично был приятно удивлен, даже немного шокирован, я не ожидал быть внутри мировой геополитики.

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Я там был, потому что были нужны профессиональные знания. За вопрос о стокгольмском арбитраже, транзите газа я отвечаю уже 5 лет, являюсь профессионалом в этом. А поэтому для делегации нужно было, чтобы был специалист по этим вопросам.





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– Кстати, это было нужно, потому что потом уже было непосредственное обсуждение газовых вопросов с Путиным, и тоже для меня это был определенный шок. Но мне пришлось очень долго, как по мне, обсуждать газовые вопросы. Он был в деталях, то есть он знал цифры и очень специфические вещи. Приходилось с ним спорить и обсуждать вопросы на очень детальном уровне. В принципе, было очевидно, что для них не очень приятен тот момент, что украинская делегация может обоснованно доказывать, что наша позиция является правильной, что наши аргументы сильнее, что они действительно должны нам деньги.

– Но факт того, что украинская делегация ведет разговор с позиции – "вы нам деньги" – для Украины является чем-то чрезвычайным. До этого была позиция, что мы должны были деньги России и должны были оправдываться, что-то просить.

Что нужно знать о газовых переговорах? Украина хочет заключить новый контракт с Россией на транзит российского газа в Европу на 10 лет. А в России предлагают только на 1 год. При этом там требуют, чтобы обе страны отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все дела в судах.



Украина не собирается забывать 22 миллиарда долларов, которые ей за газ должна Россия. Поэтому "Газпром" отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. Тем временем в "Нафтогазе" предлагают, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.



Президент России Владимир Путин заявляет, что его страна готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. А в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы на транзит газа.

О газоснабжении Украины

– Я был идеологом того, чтобы не стоять на коленях и просить у "Газпрома" поставки газа, а в ситуации, когда "Газпром" пересчитал поставки газа, пойти и купить газ, который нам нужен, на европейском рынке. Это же политики только говорят, что они героически решили российский газ не покупать и все такие герои. На самом деле, это Россия перекрыла газ, и у нас не было никакого другого выхода, кроме как договариваться на коленях о поставках газа от "Газпрома" в 2014 году, принимая то, что Крым не наш и так далее, или покупать газ в Европе. И моя задача сделать так, чтобы по крайней мере у нас была возможность обеспечить все потребности в импортном газе с европейского рынка, и это я сделал.

Во-первых, европейские правила предусматривают, что любая компания может прийти на украинский рынок и продавать газ – российский, норвежский, голландский, то есть любой. Мало того, что нет санкций, то даже российская компания "Газпром" может прийти сейчас на украинский рынок и продавать газ. Формально мы не можем запретить им продавать газ на украинском рынке.

Во-вторых, у нас есть текущий контракт с "Газпромом", по которому он сейчас не поставляет нам газ. Когда мы говорим, что мы отказываемся брать газ у "Газпрома", то это они отказываются нам его поставлять. У нас даже согласно решению стокгольмского арбитража была пересмотрена сниженная цена, были обнулены долги с нашей стороны, которые они нам начисляли, а там были десятки миллиардов долларов. Мы даже оплатили этот объем газа, но "Газпром" за полчаса до этого времени, когда должен был пойти газ, сказал – Нет, мы передумали, мы газ поставлять не будем.

Справка! Следующий раунд трехсторонних переговоров относительно транзита газа из России через Украину в Европу состоится 19 декабря в Берлине. Украина будет настаивать на долгосрочном контракте с "Газпромом". В "Нафтогазе" называли дедлайн 13 декабря. Однако эта дата уже прошла, а контракта нет до сих пор.

Вопрос в том, что "Газпром" может это делать, и мы говорим, смотрите у нас европейские правила, если кто-то хочет продавать газ дешевле. Есть другая альтернатива – давайте рассматривать такие предложения, но в то же время так, чтобы никого не обманули на украинской стороне.