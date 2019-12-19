Був певний шок, – заступник голови "Нафтогазу" про зустріч з Путіним

Про переговори з Володимиром Путіним на нормадському саміті та майбутнє газопостачання в Україну – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів заступник голови НАК "Нафтогаз" Юрій Вітфренко.

Про переговори з Путіним

– Під час нормандського формату, коли президенти говорили між собою, то вся делегація мала можливість це чути та бачити. А потім коли були двосторонні переговори, то безпосередньо я брав участь в цій зустрічі. Я особисто, був приємно вражений, навіть трохи шокований, бо я не очікував бути всередині світової геополітики.

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Я там був, бо були потрібні фахові знання. За питання щодо стокгольмського арбітражу, транзиту газу я відповідаю вже 5 років, я є професіоналом в цьому. А тому для делегації потрібно було, щоб був спеціаліст з цих питань.



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– До речі, це було потрібно, тому що потім вже було безпосереднє обговорення газових питань з Путіним і теж для мене це був певний шок. Але мені довелось дуже довго, як на мене, обговорювати газові питання. Він був у деталях, тобто він знав цифри та дуже специфічні речі. Доводилось з ним сперечатись та обговорювати питання на дуже детальному рівні. В принципі, було очевидно, що для них не дуже є приємним той момент, що українська делегація може обґрунтовано доводити, що наша позиція є правильною, що наші аргументи є сильнішими, що вони дійсно винні нам гроші.

– Але факт того, що українська делегація веде розмову з позиції – "ви нам гроші" – для України є чимось надзвичайним. До цього була позиція, що ми винні були гроші Росії і мали виправдовуватись, щось просити.

Що треба знати про газові переговори? Україна хоче укласти новий контракт з Росією на транзит російського газу до Європи на 10 років. А в Росії пропонують лише на 1 рік. При цьому там вимагають, щоб обидві країни відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинили всі справи в судах.



Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які їй за газ винна Росія. Тож "Газпром" відмовився постачати газ до України напряму доти, допоки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах. Тим часом у "Нафтогазі" пропонують, щоб "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.



Президент Росії Володимир Путін заявляє, що його країна готова постачати газ до Європи лише на своїх умовах. А в "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи на транзит газу.

Про газопостачання в Україну

– Я був ідеологом того, щоб не стояти на колінах і просити у "Газпрому" поставки газу, а в ситуації, коли "Газпром" перерахував поставки газу, піти і купити газ, який нам потрібен, на європейському ринку. Це ж політики лише кажуть, що вони героїчно вирішили російський газ не купувати і всі такі герої. Насправді, це Росія перекрила газ і в нас не було жодного іншого виходу, окрім, як домовлятись на колінах про поставки газу в "Газпрому" у 2014 році, приймаючи те, що Крим не буде наш і так далі, або купувати газ в Європі. І моє завдання зробити так, щоб принаймні в нас була можливість забезпечити всі потреби в імпортному газі з європейського ринку, і це я зробив.

По-перше, європейські правила передбачають, що будь-яка компанія може прийти на український ринок і продавати газ – російський, норвезький, голландський, тобто будь-який. Мало того, що немає санкцій, то навіть російська компанія "Газпром" може прийти зараз на український ринок і продавати газ. Формально ми не можемо заборонити їм продавати газ на українському ринку.

– По-друге, що в нас є поточний контракт з "Газпромом", за яким він зараз не поставляє нам газ. Коли ми кажемо, що ми відмовляємось брати газ у "Газпрому", то це вони відмовляються нам його поставляти. В нас навіть за рішення стокгольмського арбітражу була переглянута знижена ціна, були обнулені борги з нашого боку, які вони нам нараховували, а там були десятки мільярдів доларів. Тому ми з березня 2018 року збирались у "Газпрому" брати газ. Ми навіть оплатили цей обсяг газу, але "Газпром" за пів години до цього часу, коли мав піти газ сказав – ні, ми передумали, ми газ поставляти не будемо.

Довідка! Наступний раунд тристоронніх переговорів щодо транзиту газу з Росії через Україну до Європи відбудеться 19 грудня у Берліні. Україна наполягатиме на довгостроковому контракті з "Газпромом". У "Нафтогазі" називали дедлайн 13 грудня. Однак ця дата вже минула, а контракту немає досі.

Питання в тому, що "Газпром" може це робити, і ми кажемо, дивіться в нас європейські правила, якщо хтось хоче продавати газ дешевше. Є інша альтернатива – давайте розглядати такі пропозиції, але водночас так, щоб нікого не надурили на українській стороні.