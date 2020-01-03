Зеленский может иметь большие имиджевые потери, – Казарин о деле Шеремета

Если дело о гибели журналиста Павла Шеремета начнет разваливаться, для Зеленского это будет большим тестом.

Такие убеждения высказал журналист и телеведущий в эксклюзивном интервью 24 каналу.

​Читайте также: Дело Павла Шеремета – чем отличается расследования журналистов и МВД

Он считает, что расследование МВД сфальсифицировано, а доказательная база необоснованна и ничем не мотивирована.

Те доказательства, которые в суде предоставляет сторона обвинения, меня не убеждают в том, что именно эти люди совершили то, что им инкриминируют,

– подчеркнул он.

По словам журналиста, немало резонансных дел возникает не ввиду того, что следователи или политики преданно делают свое дело. Они лишь хотят удержать свою власть и должность. Но такие дела только раскалывают общество.

Дело Шеремета: какие версии выдвигало следствие?

Первая – ошибка в объекте преступления, учитывая то, что взорванный автомобиль принадлежал и использовался руководителем интернет-издания "Украинская правдв" Аленой Притулой. Вторая версия – бытовые и межличностные конфликтные ситуации. Третья – профессиональная деятельность пострадавшего журналиста в Украине, Беларуси и России и четвертая версия – дестабилизация социально-политической ситуации в государстве путем убийства известной личности. После отработки три версии из четырех не нашли подтверждения. Следствие продолжило отработку основной версии – дестабилизации ситуации в государстве путем убийства известной личности.

Казарин отметил: если следствие не получит более убедительных доказательств, то в частности и Владимир Зеленский будет иметь большие имиджевые потери. Это пример классической истории. Когда во время каких пресконференций выходят первые лица государства или руководители министерств и начинают говорить о том, что они раскрыли дело, называют убийц, этим они инвестируют в свою репутацию политический капитал.

Подробнее о задержании подозреваемых по делу Шеремета смотрите в видео:

Журналист также отметил, что вся огромная административная машина правоохранительных органов занимается не только выявлением истины, но и попыткой удержать репутацию. Если окажется, что следствие ошиблось, признать допущенную ошибку было бы легче, если бы они так в это не вложились.

Читайте также: Власть должна постоянно чувствовать, что мы следим – эксклюзивное интервью с Рыбачуком

"Мы знаем Зеленского-актера, Зеленского-менеджера, Зеленского-администратора крупной фабрики по производству контента под названием "95 квартал". Однако как президента и политика мы его только познаем. Мы не знаем, умеет ли он признавать ошибки,"– подытожил он.

Смотрите видео полного интервью с Павлом Казариным: