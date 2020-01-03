00:32
3 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поучает Трампа. Тарантино в Москве
      Вєсті Кремля
      22:40, 2 января
      Вести.UA. Жир: Что скрывает Богдан. Под Рябошапкой зашаталось кресло
      Вєсті.UA
      20:21, 2 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Зеленский может иметь большие имиджевые потери, – Казарин о деле Шеремета

      46 Читати новину українською
      Павел Казарин / ATR

      Если дело о гибели журналиста Павла Шеремета начнет разваливаться, для Зеленского это будет большим тестом.

      Такие убеждения высказал журналист и телеведущий в эксклюзивном интервью 24 каналу.

      ​Читайте также: Дело Павла Шеремета – чем отличается расследования журналистов и МВД

      Он считает, что расследование МВД сфальсифицировано, а доказательная база необоснованна и ничем не мотивирована.

      Те доказательства, которые в суде предоставляет сторона обвинения, меня не убеждают в том, что именно эти люди совершили то, что им инкриминируют,
      – подчеркнул он.

      По словам журналиста, немало резонансных дел возникает не ввиду того, что следователи или политики преданно делают свое дело. Они лишь хотят удержать свою власть и должность. Но такие дела только раскалывают общество.

      Дело Шеремета: какие версии выдвигало следствие?
      Первая – ошибка в объекте преступления, учитывая то, что взорванный автомобиль принадлежал и использовался руководителем интернет-издания "Украинская правдв" Аленой Притулой. Вторая версия – бытовые и межличностные конфликтные ситуации. Третья – профессиональная деятельность пострадавшего журналиста в Украине, Беларуси и России и четвертая версия – дестабилизация социально-политической ситуации в государстве путем убийства известной личности. После отработки три версии из четырех не нашли подтверждения. Следствие продолжило отработку основной версии – дестабилизации ситуации в государстве путем убийства известной личности.

      Казарин отметил: если следствие не получит более убедительных доказательств, то в частности и Владимир Зеленский будет иметь большие имиджевые потери. Это пример классической истории. Когда во время каких пресконференций выходят первые лица государства или руководители министерств и начинают говорить о том, что они раскрыли дело, называют убийц, этим они инвестируют в свою репутацию политический капитал.

      Подробнее о задержании подозреваемых по делу Шеремета смотрите в видео:

      Журналист также отметил, что вся огромная административная машина правоохранительных органов занимается не только выявлением истины, но и попыткой удержать репутацию. Если окажется, что следствие ошиблось, признать допущенную ошибку было бы легче, если бы они так в это не вложились.

      Читайте также: Власть должна постоянно чувствовать, что мы следим – эксклюзивное интервью с Рыбачуком

      "Мы знаем Зеленского-актера, Зеленского-менеджера, Зеленского-администратора крупной фабрики по производству контента под названием "95 квартал". Однако как президента и политика мы его только познаем. Мы не знаем, умеет ли он признавать ошибки,"– подытожил он.

      Смотрите видео полного интервью с Павлом Казариным:

       

      Лунный календарь на январь 2020
      2 января
      928
      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Новости политики Убийство Павла Шеремета Владимир Зеленский Павел Шеремет
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      2 января , 22:30 "Смерть мозга" НАТО, начало распада ЕС и ненависть Трампа: итоги года в Европе и Америке
      Іван Яковина 98
      2 января , 22:15 Главные новости 2 января: новая поверенная США и скандальное заявление о пенсиях на Донбассе
      Ірина Вихрущ 307
      28 декабря 2019 , 12:30 Украшения и аллергия: каких металлов следует избегать
      286
      2 января , 22:00 Рубль-2019: национальную валюту России болтает не по-детски
      СерпомПо 729
      2 января , 19:18 Новая Сирия? Чем опасен конфликт в Ливии
      Запретное мнение 1990
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук