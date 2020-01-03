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      Зеленський може мати великі іміджеві втрати, – Казарін про справу Шеремета

      598 Читать новость на русском
      Павло Казарін / ATR

      Якщо справа щодо загибелі журналіста Павла Шеремета почне розвалюватися, для Зеленського це буде великим тестом.

      Такі переконання висловив журналіст та телеведучий в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. 

      ​Читайте також: Справа Павла Шеремета – чим відрізняється розслідування журналістів і МВС

      Він вважає, що розслідування МВС сфальсифіковане, а доказова база неґрунтовна та нічим не вмотивована. 

      Ті докази, які в суді надає сторона обвинувачення, мене не переконують в тому, що саме ці люди скоїли те, що їм інкримінують,
      – наголосив він.

      За словами журналіста, чимало резонансних справ виникає не з огляду на те, що слідчі чи політики віддано роблять свою справу. Вони лише хочуть втримати свою владу та посаду. А такі справи лише розколюють суспільство. 

      Справа Шеремета: які версії висувало слідство?Перша – помилка в об’єкті злочину, з огляду на те, що підірваний автомобіль належав і використовувався керівником сайту Оленою Притулою. Друга версія – побутові та міжособистісні конфліктні ситуації. Третя – професійна діяльність потерпілого журналіста в Україні, Білорусі та Росії і четверта версія – дестабілізація соціально-політичної ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи. Після відпрацювання три версії з чотирьох не знайшли підтвердження. Слідство продовжило відпрацювання основної версії – дестабілізації ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи.

      Казарін зазначив: якщо слідство не здобуде більш переконливих доказів, то зокрема і Володимир Зеленський матиме великі іміджеві втрати. Це приклад класичної історії. Коли під час якихось пресконференцій виходять перші особи держави чи керівники міністерств і починають говорити про те, що вони розкрили справу, називають вбивць, цим вони інвестують у свою репутацію політичний капітал.

      Детальніше про затримання підозрюваних у справі Шеремета дивіться у відео:

      Журналіст також наголосив, що вся величезна адміністративна машина правоохоронних органів займається не лише виявленням істини, а й спробою втримати репутацію. Якщо виявиться, що слідство помилилося, визнати допущену помилку було б легше, якби вони так у це не вклалися.

      Читайте також: Влада має постійно відчувати, що ми слідкуємо – ексклюзивне інтерв'ю з Рибачуком

      "Ми знаємо Зеленського-актора, Зеленського-менеджера, Зеленського-адміністратора великої фабрики з виробництва контенту під назвою "95 квартал". Однак як президента і політика ми його тільки пізнаємо. Ми не знаємо, чи вміє він визнавати помилки", – підсумував він.

      Дивіться відео повного інтерв'ю з Павлом Казаріним:

       

      Для мене справді є різниця, – Вакарчук віршем відповів на новорічне вітання Зеленського
      2 січня
      14596
      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Новини політики Вбивство Павла Шеремета Володимир Зеленський Павло Шеремет
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