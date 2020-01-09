Снятие неприкосновенности – обман, а Баканов – враг реформы СБУ: большое интервью с Шабуниным

Об ожиданиях от Зеленского, снятии неприкосновенности, обещанных "посадках", достижениях Рябошапки и провальной реформе СБУ и Баканове – в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Оправдались ли ожидания от Зеленского

Что ты почувствовал, когда понял, что Зеленский идет в президенты, и связывал ли с новым "слугой народа" какие-то надежды?

Любая смена власти – это окно возможностей. Вопрос в том, сможет ли общество им воспользоваться. Отсутствие смены власти – это отсутствие этого окна. Я за максимально частую смену власти в Украине.

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Что касается Зеленского, у тебя изначально были достаточно большие надежды в отношении него и его команды. Прошел год. Оправдались ли твои ожидания?

Среди тех, из кого можно было выбрать, надежд на него было больше всего. Потому что был шанс, что он будет их воплощать. Всех остальных мы уже видели при власти – тех, кто мог выиграть. Поэтому нечего было надеяться на серьезные изменения от них. Поэтому мы выбирали или без вариантов, или позитивный вариант. Также надежды давали люди вокруг него, в частности, господин Рябошапка, который является не только одним из лучших в Украине экспертов в этой области, но и во всей Европе. Они были очень открыты, собственно и через Руслана. И мы много с ними работали, с точки зрения продвижения нашей повестки дня.



Руслан Рябошапка

Первой из всех кандидатов в президенты была встреча именно с Зеленским. После той встречи, даже когда Порошенко не хотел обсуждать судебную реформу, он не мог этого не делать, как и все другие кандидаты. В медиаполе были подняты проблемы, вокруг которых мы хотели хотя бы частично сформировать предвыборную дискуссию. Почему это важно? Потому что то, что политики проговаривают перед выборами, им какое-то время очень сложно игнорировать после выборов.

Нашей задачей перед выборами было максимально поднять в обсуждении темы, которые мы считали ключевыми для этой сферы, идеально извлечь из кандидатов в президенты обещания эти темы решать после выборов. Это сработало.

Наказание за незаконное обогащение возвращено в уголовный кодекс. Руководство НАПК изменено, параллельно подрихтован закон, регулирующий НАПК. Реформа ГПУ в процессе. "Прослушка" для НАБУ предоставлена. Сделан первый шаг для судебной реформы.

Это не говоря о многих других вещах – например, о частичной ликвидации "правок Лазового". Зеленский сделал попытку уничтожить депутатский иммунитет в одном из своих законов, а парламент это выбросил. За этих три месяца со стороны президента и парламента частично было сделано больше, чем мы планировали.

Историю с судебной реформой в своем графике мы видели весной-летом 2020 года, а уже есть первый закон, который проголосован и подписан. Это удалось сделать потому, что наш сектор правильно сработал до выборов, сформировав правильное поле. Было бы нечестно не сказать, что команда Зеленского сработала, и сам он не был против. Поэтому надо отдать ему должное, однако действия его фракции в последнее время, мягко говоря, очень дискуссионные.

Снятие депутатской неприкосновенности: что мы получили на самом деле

Давай я скажу о двух своих разочарованиях, а ты объяснишь, почему так случилось и, возможно, добавишь что-то свое. Первое – это депутатская неприкосновенность. Ее обещал снять еще Петр Порошенко. Мы все помним, как это происходило под громкий хохот Верховной Рады. Потом это пообещал сделать Зеленский. Но сейчас они ее проголосовали, однако не сняли, а фактически еще больше усложнили процедуру привлечения к ответственности депутатов. Объясним на простом примере, почему это сделать сложнее. Например, некий Джокер в телеграм-канале сливает видео, где депутат берет взятку. Что дальше происходит?

Эта история с Джокером не была бы расследована ни в прошлом, ни сегодня. Потому что слитие кем-либо видео, которое снято не процессуальным способом, – это ни о чем. Как и "удаление" разговоров, не записанных процессуальным способом.

Почему стало хуже, как по мне? Раньше можно было расследовать депутата. И уже на моменте вручения подозрения, фактически, на моменте выхода информации в люди, генпрокурор мог это заблокировать. Но расследование проведено, информация в медиаполе. Для генерального прокурора на этом этапе заблокировать – чрезвычайно сложно. И это несет репутационные потери как для прокурора, так и для власти.

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Отныне даже начать расследовать нельзя без доброй воли прокурора. Вот это ключевая проблема. И если он нормальный прокурор, то эта проблема частично нейтральная. Но в Украине хороший генпрокурор – редкое исключение. Если бы у Луценко были такие полномочия, НАБУ не довело бы до подозрения ни одно расследование в отношении депутатов.

Почему такое переформатирование иммунитета для Офиса лучше, чем то, что было сейчас? Я понимаю их политическую логику – им нужно держать фракцию от попыток олигархов ее купить. Для большинства в парламенте теперь десять тысяч долларов в месяц – это невероятные деньги. А для олигархов десятка "зелени" на депутата – вообще не проблема.

И как это поможет?

Отныне Офис Президента может прослушивать и производить следственные действия в отношении нардепов без решения Верховной Рады. Раньше, если кто слушал, как олигарх покупает депутата, администрация почти не могла ничего сделать. Наказать его процессуальным способом было невозможно, потому что без решения Верховной Рады прослушивание нардепа было незаконным. Отныне Офис получил реальный инструмент удержания своей фракции.

Что такое депутатская неприкосновенность Депутатская неприкосновенность предусматривает особый порядок привлечения к уголовной ответственности, задержание или арест нардепов. Это юридическая гарантия, которая защищает депутатов от уголовного преследования на уровне с обычными украинцами.



3 сентября 2019 года парламентарии большинством голосов проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности. 11 сентября документ подписал президент Владимир Зеленский.



Главная проблема и угроза: отныне Генпрокурор сам будет подписывать представление. И только он имеет право открывать уголовное дело против нардепа. Это ставит в зависимость от одного лица, в принципе, вообще расследование дела.

Имеет ли право Офис президента прослушивать депутатов?

Офис Президента – это институция, которая плодотворно работает с СБУ, поскольку кандидатуры и главы СБУ, и генпрокурора подает президент. В этой конфигурации он и подает на утверждение собственной фракции, фактически. Это означает, что этот Офис, в отличие от всех предыдущих, получил реальную возможность расследовать народных депутатов так, что они об этом узнают в момент подозрения. Если генпрокурор этого захочет.

Нужно менять законы. Почему у меня есть претензия сейчас не к Зеленскому, а к его фракции? В законопроекте Зеленского №1009 предусматривалась нормальная ликвидация неприкосновенности. Его фракция это выбросила. И теперь именно она провела таким странным образом неприкосновенность.



Шабунин считает, что у Зеленского есть возможность исправить ситуацию с неприкосновенностью // фото 24 канал

У Зеленского есть возможность это исправить. Например, вето с предложениями. Ища компромисс между их интересами и нуждами страны – вот как можно было бы сделать. Он подписывает этот закон, в этот же день подает законопроект от себя, который признает неотложным к рассмотрению, который ремонтирует этот инструмент. То есть, если не принимают его законопроект, – по крайней мере, работает то, что они для себя приняли. Это тот компромисс, который мог бы быть с их интересами и потребностями общества.

Почему депутаты не проголосовали?

Я не очень понимаю их логику. Мне кажется, что часть фракции обманул Монастырский, – это руководитель правоохранительного комитета, человек Авакова. То есть, Аваков через Монастырского обманул часть фракции. Это не снимает с них ответственность. Мы им прописали и объяснили, что вы голосуете за фейковую отмену неприкосновенности.

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Арсен Аваков

В этой части очень важной будет позиция журналистов. Если они разъяснят обществу то, что это обман, то у президента и депутатов не останется возможности нормально не отменить. Если журналисты не разберутся, а просто будут кричать, что неприкосновенность отменена, то так все и останется. Сейчас все в руках журналистов.

Обществу продали, что неприкосновенность отменили.

Если это так, тогда мы проиграли в горизонте ближайшего года.

Для президента – это, фактически, невыполненное обещание, хоть и не он в этом виноват.

Виноват он, или нет – покажет его позиция относительно подписания закона. Это уже будет сугубо его ответственность. Если итоговые новости с семи ключевых телеканалов покажут месседж, что неприкосновенность отменена, тогда мы в горизонте почти года это "не откатим". Потому что нужно будет убеждать общество, что это ложь.

Важно, что покажут новости, потому что в интернете, в этом миллионном пузыре, мы провели мониторинг, и там все нормально. Там ключевые медиа, которые формируют мнение, правильно показали. Среди поля людей, черпающих информацию из нормальных медиа в интернете, проблем нет. Важно, что показали большие каналы. Ключевой избиратель "Слуги народа" берет информацию не из интернета, а из крупных телеканалов.

О "посадках"

За полгода деятельности Зеленского и его команды украинцы не увидели долгожданных "посадок" топовых чиновников.

Вы прекрасно понимаете ответ. Антикоррупционный суд заработал с октября. За это время у них есть два обвинительных приговора. В уголовном процессе за такое короткое время невозможно вынести приговор. И мы говорим о делах, которые уже переданы в Антикоррупционный суд. Мы говорим не о расследовании. За три месяца невозможно иметь приговоры. Но возможно начать нормальное рассмотрение. И вы не поверите, но оно таки началось. К примеру, дело Насирова уже полтора года находится в суде. Прокурор был вынужден читать обвинительный акт вместо того, чтобы рассматривать дело. В Антикоррупционном суде вопрос закрыли за 10 минут. И началось рассмотрение дела по существу.

В чем подозревают Романа Насирова? Экс-главу ГФС подозревают в принятии ряда незаконных решений относительно рассрочек рентных платежей на сумму больше 2 миллиардов гривен для компаний, подконтрольных нардепу-беглецу Александру Онищенко. Сам Насиров уверял, что таким образом "смог детенизировать часть сбора налогов и заработать государству 170 миллиардов гривен". Во время следственных действий также было выяснено, что кроме украинского паспорта у главного фискала есть и паспорт гражданина Великобритании.





Роман Насиров

Я думаю, что первое значимое решение вынесут в отношении Труханова. Поскольку суд первой инстанции уже состоялся, там он откупился. Они максимально ускоряли процесс, чтобы апелляцию провести не в Антикоррупционном суде. Однако сделать это не успели. И началась апелляция в Антикоррупционном суде. Я ожидаю, что первый большой приговор будет именно по делу Труханова.

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В Антикоррупционном суде также есть ряд организационных проблем. Например, у судей первой инстанции есть только два нормальных зала, где можно заседать. Они расписаны почасово наперед. Мы сейчас дискутируем касаемо ремонта в помещениях. Но они уже начали рассматривать дела. В общем мне нравятся их решения.

Никто из чиновников Януковича не будет наказан за коррупционное преступление. Никто. Потому что все эти дела продавали четыре генпрокурора после Майдана. И с чем не справился Шокин, то Луценко продал.

Реанимировать дела по элите Януковича невозможно. На это есть ряд причин:

Сроки давности. Уничтожены доказательства. Подыгрывание защиты.

Дела просто закрыты, по той же статье их невозможно открыть. С вероятностью в 99% мы не сможем забрать хотя бы значительную часть суммы, которую вывело из Украины окружение Януковича. Надо передать "привет" генпрокурору времен Порошенко Юрию Луценко. Ведь даже генпрокурор Шокин боялся закрывать дела по беспределу. А этот чертяка, извините, просто их продавал.



Луценко и Шокин

Будут ли тогда приговоры по генпрокурорам? Можно ли доказать то, что они слили эти дела?

Легче всего привлечь их по статье о незаконном обогащении. По той статье, которую реформированный Порошенко Конституционный суд просто уничтожил. Это именно та статья, по которой легче всего было посадить политическую элиту. Потому что в нынешнем мире очень трудно поймать человека на взятке. В топовой коррупции нет взяток. Расчет происходит в другой юрисдикции. Поймать их невозможно.

А когда они начинают распоряжаться наворованным – тогда их можно начинать ловить. Раньше эта статья была, но обезьяны из Конституционного суда ее убили. Это означает, что все прошлое имущество было прощено. Только поэтому Луценко может трепаться в своем 849-метровом имении под Киевом, формально принадлежащем его отцу – простому рабочему из района. Может трепаться и рассказывать байки о том, какой он крутой генпрокурор.



Шабунин: прокурор не может делать одно дело по беспределу, а другое по закону // фото 24 канал

У любой власти есть выбор: привлекать коррупционеров по беспределу или выстраивать правильные институты, которые будут привлекать не этих, а следующих. Первый вариант – это плохая история. Почему? Потому что прокурор не может делать одно дело по произволу, а другое по закону. Если он раз пошел в беспредел, то ждать от него законности не стоит. Поэтому я сторонник построения институтов и правил.

О делах против Порошенко

То, что происходит с делами в отношении Порошенко – это не привлечение по беспределу?

В делах ГБР – да. Я за то, чтобы Порошенко и все его ближайшее окружение сели в тюрьму.

За что?

За то, что он сделал. За коррупционные преступления. Посадка президента – это серьезный исторический прецедент. И это должно быть сделано таким образом, чтобы даже у его сторонников не было вопросов, он виновен. Если вы не можете так его расследовать, то лучше не трогайте вообще. Потому что этим вы только вредите.



Дела против Порошенко // инфографика 24 канала

К Порошенко невозможно дотянуться, пока на него никто не "настучит"?

Возможно или нет – это очень условно. Но это будет чрезвычайно трудно. ГБР и близко не двигалась в этих рамках.

Кто давал задание ГБР начинать эти дела?

Мы требовали увольнения директора ГБР еще до президентских выборов. Еще тогда было очевидно, что Труба не является адекватным. Мы пытались несколько раз объяснить, что ему нужно поменять свою позицию, если он вообще хочет восприниматься как адекватный человек. Но он выбрал свою дорогу. Кто давал ему указания – надо с ним говорить.

Сколько дел открыто против Порошенко Государственное бюро расследований открыло против пятого президента Украины Петра Порошенко 14 дел, в которых допрошены 562 свидетелей, направлен 431 запрос, получено 205 временных доступов к вещам и документам.



Руководитель ОО "Правозащитная инициатива" Богдан Чумак отметил, что дела против Порошенко в ГБР играют ему на руку, так как они были созданы на основе заявлений скандального политика времен Януковича Портнова. Таким образом пятый президент может уверенно заявлять о политизированности решений. Александр Леменов, основатель организации StateWatch, отметил, что заявления Портнова – "юридический мусор".



Роман Труба

Я очень хочу, чтобы общество осторожно относилось к пленкам, "слитым" на анонимных каналах. Потому что даже если эти пленки правдивы, то ты никогда не знаешь, где там правда, а где – нет. Одна история с пленками НАБУ в аквариуме Холодницкого, где НАБУ сказало бы "это наши пленки, мы их установили, вот санкция прокурора, вот аппаратура, вот наши юридические действия". В этих рамках я могу доверять обнародованным записям, потому что фальсификация в них – это статья. А тут какой-то Джокер сливает какие-то пленки. Я был бы очень осторожен. Критически был бы осторожен.

Что известно о пранкере Джокере – читайте здесь.

О генпрокурорах

Поговорим о генеральном прокуроре. Ты воевал со всеми генеральными прокурорами Петра Порошенко. Сейчас Руслана Рябошапку якобы хвалишь. Сломалась ли на нем украинская традиция использовать глав ГПУ для давления на политиков, бизнесменов?

Я сторонник институций, правил, а не людей. Хотя люди очень важны. Как мы начали работу с Луценко? Мы с ним из одного города и друг друга знаем 100 лет. Я к нему пришел и говорю: "Юрий Витальевич, я вас знаю, вы знаете меня. У вас есть два варианта действий. Вариант первый – вы реформирует прокуратуру, ломаете судейские кланы. Это у вас займет полгода. Мы вас будем защищать, разъяснять обществу, что вы перестраиваете институцию. Это правильный путь. И через год новая институция дает вам какой-то пиар и бонус, вы же политик.

Но я понимаю ваше искушение, как политика. Вы договариваетесь с кланами, я вас не трогаю, но вы мне прямо завтра "клепаете" видимость результата. Вам пойти вторым путем легче. Чтобы вы понимали, у вас будет видимость результата, а не результат. И это станет через год всем понятно. Мы будем вашими первыми врагами".

Мне все равно, какая фамилия у прокурора – пусть он свою функцию выполняет. Бывшая прокурорская реформа при Шокине чем закончилась? Осталось 96% руководящих кадров прокуратуры после "перезапуска". Как вам перезагрузка прокуратуры?



Я сказал Луценко, или изменения, или мы будем первыми врагами, – Шабунин // фото 24 канал

У Рябошапки сейчас из 1200 прокуроров генпрокуратуры переаттестацию не прошли 600. Половина. Там больше не прошли не столько по профессиональным качествам, сколько по добропорядочности. Первая функция, с которой он справляется в отличие от других прокуроров.

Об Альперине и делах, которые "выстрелили"

Вторая история – это дела НАБУ. Все дела, которые сейчас выстрелили, были готовы год назад. Альперин, народные депутаты – все они были готовы, но Холодницкий – руководитель САП, их продавал вместе с Луценко. Например, дело Альперина, который является "королем одесской контрабанды". Его же НАБУ давно уже догнало. Помните историю, когда пираты захватили большое судно "Фаина", а там оказалось не зерно, а оружие. Знаете, кому "Фаина" принадлежала? Альперину. Это не просто контрабандисты – это глобальные чуваки, которые оружие перевозят и торгуют им. Это мафия в глобальном смысле.

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Альперин через детективов предлагал 800 тысяч долларов взятки. Не за закрытие дела, а "просто отдайте ментам это дело". Тогда Холодницкий забирает у НАБУ дело и отдает его в другой орган. Какое совпадение, правда? Что делают НАБУ и Сытник? Идут к Луценко, потому что он финальное звено обжалования. Говорят: "Верни нам дела. Ты же видишь, что дела расследованы". Дела не были возвращены, Луценко оставил их раскиданными и убитыми.



Альперина встретили детективы НАБУ

Все дела, которые "выстрелили" – это те, которые новый генпрокурор вернул обратно. Мы видим положительные результаты работы генпрокурора. Там, где работаем мы, то видим серьезные сдвиги.

О судебной реформе

Как насчет судебной системы? Складывается такое впечатление, что каждый президент, когда приходит, первое за что берется – это судебная реформа.

Порошенко сделал видимость этой реформы, потому что ключевые органы, которые должны очищать систему, остались старыми. И из-за этого никто из судей Майдана, фактически, не наказан. Судья, который запретил Майдан, остался на работе. Судья, который обязал "Беркут" разогнать Майдан, тоже нормально работает в Киевском окружном админсуде.

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Это еще одна история, в которой я могу похвалить Зеленского. Если его целью было сохранить контроль, то ничего не надо было бы делать. Потому судебные элиты все пришли под Офис: "Что, новый хозяин, нужно?". Зеленский мог не делать видимости реформы суда. Даже ничего делать не надо было. Его законопроект перезагружает один из двух главных органов, который должен сделать реформу. В Украине есть два главных органы, очистка которых очищает всю систему.

Не надо семь тысяч судей сразу уволить, а новых набрать. Это остановит всю систему. Квалифкомиссия судей набирает новых судей. А сейчас две тысячи вакансий из семи тысяч. Они за год треть судей нормальными сделают, наняв нормальных. Законопроект Зеленского перезагружает полностью квалифкомиссию и набирает новую из половины международных экспертов. Если он хотел контроля, то зачем ему этот "головняк".

Высший Совет Правосудия, к сожалению, нельзя перезагрузить законом, потому что это орган, прописанный в Конституции. В законопроекте Зеленского создается этическая комиссия, где международники имеют определяющее право голоса. Комиссия разрешает увольнять членов ВСП. То, что судебные кланы заблокировали его через суды, для меня является "бетонным" признаком того, что это правильный закон, который принят.

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В этой части Зеленский сделал первый шаг, мы ждем второй – новый законопроект, который ломает остановку судебными элитами имплементации закона. Мы изначально говорили его команде, что вы слишком мягко идете, нужно радикальнее. Позиция была такая: давайте дадим им возможность. Как по мне, это была иллюзия с самого начала. Они сами себя не будут очищать, они готовы себя защищать. Попытка была предпринята, она не сработала.

У меня вопрос к Офису Зеленского: "Какой будет ваша реакция"? Правильно – законопроект, который убирает преграды для введения вашей же реформы. Почему я оптимист? Суды настолько конченые, простите, в Украине, это уже очевидно всем далеко за пределами страны.

По Интернету гуляют расценки, что за 500 долларов можно "отмазаться", если тебя поймали пьяным за рулем. А за пару тысяч даже от убийства. Это даже не о политической коррупции, а на бытовом уровне.

Из того, что мы видим в делах НАБУ, судьи действительно за пять тысяч "баксов" готовы были кидать государство на миллионы гривен. Потому что нет наказания. Их даже не увольняют. Потому что орган, который должен это делать, – их защищает. Для нашей организации судебная реформа – один из ключевых приоритетов на 2020 год, как и реформа СБУ.

Почему вопрос реформы судов – это о состоятельности страны

Это кардинально изменит систему правосудия в Украине, повлияет на инвесторов.

Мы не станем богаче, если в Украине не начнет развиваться бизнес. Это не может произойти без инвестиций. Очень просто: нет инвестиций – нет бизнеса, рабочих мест, наших нормальных зарплат, налогов для страны. Почему инвестиции не приходят? Инвесторов опрашивают в течение трех последних лет. Опрашивает крупнейший инвест-банк в Украине: "Почему вы не заходите?"

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Первое, что они говорят, – это судебная реформа.

Невозможность сохранить право собственности, защитить свои инвестиции. В Украине прекрасные условия для инвестиций: укрепление национальной валюты, недорогая рабочая сила, логистика – между Европой и Азией, большой внутренний рынок. Все это не имеет значения, потому что ты построил бизнес, пришли пацаны из СБУ и через коррумпированный суд забрали его у тебя. Вопрос реформы судов – это не только про справедливость. Это про нашу состоятельность.

Как ты думаешь, это понимают в Офисе Президента?

Нет возможности этого не понимать. Как они с этим будут действовать? Первые шаги мне нравятся.

Об СБУ

Что еще такого важного мы должны сделать в борьбе с коррупцией?

Если мы говорим о большой коррупции – то это реформа СБУ. Сейчас в семь раз больше СБУшников "борются" с коррупцией, чем с террористами и разведчиками в стране, которая воюет. На самом деле, с коррупцией они не борются, а ее "крышуют" – особенно политическую.

Это наследие КГБ. Только в постсовке спецслужба не борется с коррупцией, а "крышует". По всем стандартам НАТО, во всех странах-членах НАТО спецслужба занимается контртеррором, контрразведкой. А у нас в семь раз больше ресурсов тратится на непрофильное направление. Реформа СБУ – это одна из ключевых задач.

Где Баканов в этой реформе СБУ – он должен ее провести, или она должна его снести?

Как оказалось, Баканов – враг реформы СБУ. Зеленский обещал на выборах реформу СБУ именно в этой части.

Ликвидировать отдел "К" (отдел по борьбе с коррупцией).

И Баканов, когда пришел, сказал, что они будут это ликвидировать. А потом презентует законопроект, который скрывает эти функции в других нормах. Ну что мы, идиоты, не умеем законы читать.



Иван Баканов

Плюс Офиса, что они остановили законопроект, который разработала СБУ. Офис не подал его в парламент – это хорошо. Плохо то, что Офис не подал нормальный законопроект. Сейчас ситуация подвешенная, СБУшники хитро сработали. Пока нет законопроекта о реформе, соответственно, действует действующий закон, где управление "К" нормально работает. Поэтому наша цель – сделать так, чтобы Офис подал обещанный законопроект.

Он написан?

Их есть пять написанных. Пусть выберут любой, который им нравится. Написание законопроекта – это сложная история, но она уже 100 раз сделана.

О САП

Что еще, кроме СБУ, стоит сделать в 2020 году?

Нужно изменить процедуру избрания руководителя САП Холодницкого. У него осенью заканчиваются полномочия. И при теперешних условиях это будет семь человек в конкурсной комиссии от парламента. Я уже вижу там Монастырского и других друзей Авакова, Бужанского, Дубинского. Всю кунсткамеру можно собрать в той семерке. И три от генпрокурора. Другими словами, нам Дубинский, Бужанский и Монастырский изберут нового Холодницкого. Поэтому критически важно изменить процедуру конкурсного отбора этого человека.



Монастырский, Бужанский, Дубинский

Сейчас генпрокурор вменяемый, и по крайней мере нейтрализует ее негатив. Максимум, он там может из дел сливать информацию, но уже не блокировать их. Хотя это тоже проблема. Потому что как-то так оказалось, что Альперин сбежал первый раз. То есть всех взяли, а Альперин, очевидно, был предупрежден. Он просто не смог уехать заграницу, потому что НАБУшники, уже понимая, как действует Холодницкий, правильно сработали с пограничниками. Поэтому Альперин пришел сдаваться, поскольку не смог выехать. И сдаваться он пришел, конечно, в САП.

Холодницкий сейчас проблема, которая значительно уменьшена нормальным генпрокурором. Однако вопрос – не снесут ли Рябошапку. Потому что там Дубинский, Бужанский и "компашка" очень стараются. Это неправильно, когда во главе САПа стоит человек, который мешает, а не помогает.



Назар Холодницкий

О перспективах и надеждах

Закончим чем-то положительным. Чего хорошего нам ждать в 2020 году?

Я думаю, что построенная за пять лет в войне с предыдущей властью инфраструктура начнет работать. То есть, начнутся приговоры. Мы ждем, что Антикоррупционный суд дойдет до финальных решений по тем делам, которые были ранее расследованы. Вот это мое ожидание от 2020 года. Самое важное – я считаю, что судебная реформа неотвратима. Слишком сильно оторвались от земли все эти судейские кланы. Они о нее "шмякнутся" – об эту землю. И я с этим окей!



Шабунин: Судейские кланы слишком взлетели от земли, и они об нее "шмякнутся" // фото 24 канал

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