Зеленскому и Рябошапке не стоило идти на брифинг Авакова, – Гнап о деле Шеремета

Рябошапке и Зеленскому не стоило идти на брифинг Авакова по расследованию убийства журналиста Шеремета. Это стало для них минусом, ведь следствие, проведенное Нацполицией, имеет очень много недостатков и недоработок.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

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Он отметил, что пока не очень склонен к восхищению Офисом генпрокурора.

"У меня очень сдержанный оптимизм, или же реализм, потому что немного огорчило появление генпрокурора Рябошапки на брифинге Авакова по представлению доказательств подозреваемых по делу. Потому что Генеральная прокуратура выступает государственным обвинением в этом деле, и прокуроры несколько растеряны. Они понимают, что следствие, проведенное Нацполицией, имеет очень много недостатков и недоработок", – пояснил Гнап.

Он добавил: это означает с большой долей вероятности, что процесс превращается в преследование невинных людей.

Почему в этом согласился участвовать Рябошапка – для меня большой вопрос. А он человек осторожный, рассудительный. Мне кажется, я бы на его месте более сдержанно подходил к "бешеному принтеру" МВД в этом деле. Там, где они начинают сейчас штамповать доказательства,

– отметил Гнап.

Видео: брифинг МВД по расследованию дела об убийстве Шеремета

Гнап отметил, что Рябошапка мог просто не подписывать многие вещи, не давать согласие на проведение следственных действий, или не идти с этими доказательствами в суд и обвинять людей.

Но если они уже людей задержали, даже арестовали, то почему не скажут то, что они знают? Тогда не надо было по крайней мере выносить это на публику и делать брифинг-шоу, на котором лично появился президент. Минус и недостаток Зеленского – почему он вообще пошел на брифинг Авакова, где они объявляли о подозрениях Антоненко, Кузьменко,

– подытожил Гнап.

Коротко о деле убийства Шеремета

Автомобиль, в котором был известный журналист Павел Шеремет, взорвали 20 июля 2016 года в Киеве.



Полиция выделила основную версию преступления: Шеремета убили, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.



12 декабря полиция задержала подозреваемых – волонтеров и бывших добровольцев войны на Донбассе: это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко.



Часть общественности видит в доказательствах неубедительность (сходство одежды, телефонные разговоры и т.д.) и называет мотив – нелогичным, мол, никакой дестабилизации так и не произошло.



Подозреваемые в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

Смотрите полное видео интервью с Дмитрием Гнапом: