22:33
14 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Танець Путіна з Бушем. Невиліковна Поклонська
      Вєсті Кремля
      21:59, сьогодні
      Вєсті.UA: "Квартал 95" атакують російські хакери. ОПЗЖ лякає українців
      Вєсті.UA
      19:49, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ

      Зеленському і Рябошапці не варто було йти на брифінг Авакова, – Гнап про справу Шеремета

      415 Читать новость на русском
      Дмитро Гнап / 24 канал

      Рябошапці та Зеленському не врато було йти на брифінг Авакова щодо розслідування вбивства журналіста Шеремета. Це стало для них мінусом, адже слідство, яке провела Нацполіція, має дуже багато недоліків та недопрацьовок.

      Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

      До теми: Наймолодший міністр Федоров "погрожує" знищити всі паперові документи українців – інтерв’ю

      Він зазначив, що наразі не дуже схильний до захоплення Офісом Генпрокурора.

      "У мене дуже стриманий оптимізм, чи таки реалізм, тому що трохи засмутила поява генпрокурора Рябошапки на брифінгу Авакова щодо представлення доказів підозрюваних у справі. Тому що Генеральна прокуратура виступає державним обвинуваченням в цій справі, й прокурори дещо розгублені. Вони розуміють, що слідство, яке провела Нацполіція, має дуже багато недоліків та недопрацьовок", – пояснив Гнап.

      Він додав: це означає з великою долею ймовірності, що процес перетворюється на переслідування невинних людей.

      Чому в цьому погодився брати участь Рябошапка – для мене велике питання. А він людина обережна, розсудлива. Мені здається, я б на його місці більш стримано підходив до "скаженого принтера" МВС в цій справі. Там, де вони починають зараз штампувати докази,
      – наголосив Гнап.

      Відео: брифінг МВС щодо розслідування справи вбивства Шеремета

       

      Гнап зазначив, що Рябошапка міг просто не підписувати багато речей, не давати згоду на проведення слідчих дій, або не йти з цими доказами до суду і обвинувачувати людей. 

      Але, якщо вони вже людей затримали, навіть заарештували, то чому не скажуть те, що вони знають? Тоді не треба було принаймні виносити це на публіку й робити брифінг-шоу, на якому особисто з’явився президент. Мінус і недолік Зеленського – чому він взагалі пішов на той брифінг Авакова, де вони оголошували про підозри Антоненку, Кузьменко,
      – підсумував Гнап.

      Коротко про справу вбивства ШереметаАвтомобіль, в якому був відомий журналіст Павло Шеремет, підірвали 20 липня 2016 року у Києві.

      Поліція виокремила основну версію злочину: Шеремета вбили, щоб дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

      12 грудня поліція затримала підозрюваних – волонтерів та колишніх добровольців війни на Донбасі: це Яна Дугарь, Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко.

      Частина громадськості вбачає у доказах непереконливість (схожість одягу, телефонні розмови тощо) та називає мотив – нелогічним, мовляв, ніякої дестабілізації так і не відбулося.

      підозрювані у вбивстві Шеремета Антоненко Дугарь Кузьменко
      Підозрювані у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу

      Дивіться повне відео інтерв'ю з Дмитром Гнапом:

       

      Іран збив літак МАУ двома ракетами: з’явилось відео, на якому чітко видно влучання
      сьогодні
      41371
      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Офіс генпрокурора Вбивство Павла Шеремета Руслан Рябошапка
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:22 Головні новини 14 січня: арешт підозрюваних у збитті літака МАУ, Венедіктова вже не депутатка
      Ірина Вихрущ 80
      сьогодні , 22:00 Миллиарды на закупки: кто из госзаказчиков потратил больше всего бюджетных средств
      ProZorro 246
      сьогодні , 11:23 Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      18389
      сьогодні , 00:32 Алергія на домашніх тварин: що саме провокує алергічні реакції
      520
      сьогодні , 20:30 Газовый компромисс Украины и России: кому пришлось идти на уступки
      Сергій Фурса 489
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук