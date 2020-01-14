Зеленському і Рябошапці не варто було йти на брифінг Авакова, – Гнап про справу Шеремета

Рябошапці та Зеленському не врато було йти на брифінг Авакова щодо розслідування вбивства журналіста Шеремета. Це стало для них мінусом, адже слідство, яке провела Нацполіція, має дуже багато недоліків та недопрацьовок.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

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Він зазначив, що наразі не дуже схильний до захоплення Офісом Генпрокурора.

"У мене дуже стриманий оптимізм, чи таки реалізм, тому що трохи засмутила поява генпрокурора Рябошапки на брифінгу Авакова щодо представлення доказів підозрюваних у справі. Тому що Генеральна прокуратура виступає державним обвинуваченням в цій справі, й прокурори дещо розгублені. Вони розуміють, що слідство, яке провела Нацполіція, має дуже багато недоліків та недопрацьовок", – пояснив Гнап.

Він додав: це означає з великою долею ймовірності, що процес перетворюється на переслідування невинних людей.

Чому в цьому погодився брати участь Рябошапка – для мене велике питання. А він людина обережна, розсудлива. Мені здається, я б на його місці більш стримано підходив до "скаженого принтера" МВС в цій справі. Там, де вони починають зараз штампувати докази,

– наголосив Гнап.

Відео: брифінг МВС щодо розслідування справи вбивства Шеремета

Гнап зазначив, що Рябошапка міг просто не підписувати багато речей, не давати згоду на проведення слідчих дій, або не йти з цими доказами до суду і обвинувачувати людей.

Але, якщо вони вже людей затримали, навіть заарештували, то чому не скажуть те, що вони знають? Тоді не треба було принаймні виносити це на публіку й робити брифінг-шоу, на якому особисто з’явився президент. Мінус і недолік Зеленського – чому він взагалі пішов на той брифінг Авакова, де вони оголошували про підозри Антоненку, Кузьменко,

– підсумував Гнап.

Коротко про справу вбивства ШереметаАвтомобіль, в якому був відомий журналіст Павло Шеремет, підірвали 20 липня 2016 року у Києві.



Поліція виокремила основну версію злочину: Шеремета вбили, щоб дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.



12 грудня поліція затримала підозрюваних – волонтерів та колишніх добровольців війни на Донбасі: це Яна Дугарь, Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко.



Частина громадськості вбачає у доказах непереконливість (схожість одягу, телефонні розмови тощо) та називає мотив – нелогічним, мовляв, ніякої дестабілізації так і не відбулося.



Підозрювані у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу

Дивіться повне відео інтерв'ю з Дмитром Гнапом: