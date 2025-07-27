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Що відомо про можливе ураження нафтобази в Октябрьському і де це на карті Росії

Наразі про події дуже мало інформації. Та є яскраві кадри.

Пожежа в Октябрьському вночі 27 липня 2025 / Фото з мережі

Росавіація запровадила в аеропорту Волгограда тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден.

Губернатор Волгоградської області написав, що "українські безпілотники вночі намагалися атакувати" область.

Через падіння уламків дронів порушено живлення в контактній мережі залізниці в Жовтневому районі,

– додав він.

В Октябрьському розташована залізнична станція Жутово – імовірно, саме про неї ідеться в повідомленні губернатора.

Селище Октябрьський на карті Росії

Також в інтернеті ширяться ролики з місця події. На одному з них підлітки запитують "чо ета", знімаючи пожежу. Та згодом верещать і тікають.

У Росії горить нафтобаза у Волгоградській області: дивіться відео (обережно, лайка!)

У телеграм-каналах наводять такі координати: