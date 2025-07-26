Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що понад тиждень у російських регіонах працюють українські безпілотники. Там тривають комплексні атаки.

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Яке основне завдання атак Росії?

Роман Світан зауважив, що основною метою роботи безпілотників, які атакують військові об'єкти країни-агресорки є руйнування логістичних ланцюгів, зокрема залізничних вузлів та електростанцій.

Під удар також попадає військова промисловість Росії. Мовиться про "Сигнал" (оборонний радіозавод – 24 Канал). Триває пропрацювання на південно-східному напрямку,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Він вважає, що це правильна тактика, адже росіяни вже розпочинають другу хвилю літнього наступу на території України. Ворог підтягує свою техніку через Ростов і Ставропольський край.

На щастя, Україна має можливість діставати туди, аби знешкоджувати військові сили противника на його території.

Зазначимо, українські безпілотники атакували військові об'єкти в тимчасово окупованому Севастополі та в російському Ставрополі. За даними руху "Атеш", FPV-дрони намагалися уразити зенітний полк і підрозділи підводних диверсантів у Криму, а в Ставрополі уламки БпЛА впали на територію військової частини. Напередодні дрони також пошкодили два корпуси оборонного заводу "Сигнал", який виготовляє електроніку для армії Росії.