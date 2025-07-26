Про це йдеться у матеріалі 24 Каналу "Як Україна стає дроновою наддержавою та що робить, аби виграти перегони у війні з Росією".

До теми Чому українські дрони не доходять до фронту, попри рекордне виробництво

Що кажуть виробники дронів про баланс між якістю та кількістю?

Для нас масове виробництво й технологічність не суперечать одне одному – навпаки, вони підсилюють один одного,

– кажуть у компанії TechEx.

Виробник будує процеси так, щоб дрони були як доступними, так і сучасними:

Паралельні потоки . Основна лінія виробляє перевірені FPV-дрони на оптоволокні та радіозв'язку, які вже успішно працюють на фронті та довели свою ефективність. Тоді як окрема R&D-команда паралельно працює над постійним покращенням ТТХ та оновленнями виробів на базі отриманого зворотного зв'язку від військових, а також – розробкою нових продуктів.

. Основна лінія виробляє перевірені FPV-дрони на оптоволокні та радіозв'язку, які вже успішно працюють на фронті та довели свою ефективність. Тоді як окрема R&D-команда паралельно працює над постійним покращенням ТТХ та оновленнями виробів на базі отриманого зворотного зв'язку від військових, а також – розробкою нових продуктів. Модульна платформа . Багато компонентів виробів уніфіковані – це дозволяє масштабувати виробництво швидко, зберігаючи можливість адаптації під різні бойові завдання.

. Багато компонентів виробів уніфіковані – це дозволяє масштабувати виробництво швидко, зберігаючи можливість адаптації під різні бойові завдання. Закладання інноваційного резерву . Компанія відводить окремий бюджет на R&D, щоб нові рішення швидко доходили до фронту без зупинки серійного виробництва.

. Компанія відводить окремий бюджет на R&D, щоб нові рішення швидко доходили до фронту без зупинки серійного виробництва. Оперативна реакція на зворотний зв'язок з фронту. TechEx забезпечує цілодобову технічну підтримку військових та підрозділів, які використовують їхні дрони, завдяки якій щоденно отримує дані реального бойового застосування. Це дає змогу оперативно оновлювати прошивки, вдосконалювати конструкції та підвищувати ефективність наших рішень.

"Це дозволяє нам одночасно задовольняти потребу держави у великій кількості БпЛА і не знижувати планку технологічної переваги", – додає виробник.

Дмитро Бабенко з VYRIY щодо балансу між масовістю та технологічністю стверджує, що "все можливо":

Не треба робити, умовно, "Зірку смерті" – дрон, який один знищить усіх ворогів і ми переможемо. Це нереально. Як ми всі вже зрозуміли, в цій війні перемагає масовість і багато іноземних партнерів цінять в українських виробниках саме те, що ми можемо виготовляти відносно дешеву продукцію у великих кількостях, чого вони поки не вміють.

Що найбільше потрібно для цієї золотої середини?

За словами Бабенка, потрібен відкритий та прозорий ринок, який сам диктуватиме компаніям, яку продукцію потрібно виготовляти. І ця продукція буде в міру технологічна, не втратить у масовості та буде мати попит.

Бабенко також вважає, що виробники не вперлися в стелю в технологічних рішеннях, а навпаки – лише "зайшли в кімнату-сховище технологій". Зараз, за його словами, "лише початок впровадження рішень", які в черговий раз змінять картину війни.

"Протягом наступного року-двох ми побачимо й рої дронів, й системи автонаведення, й інтеграцію різних дронових платформ. То ж зараз лише початок технологічного розвитку дронової індустрії", – прогнозує співрозмовник.

У 3DTech ж вважають, що якість і кількість не завжди слід протиставляти одне одному.

Наприклад, російські оптоволоконні дрони за якістю помітно поступаються українським. Проте їх масове застосування створює суттєві проблеми для Сил оборони України. Навіть менш точні й вразливі до вібрацій російські дрони можуть бути ефективними в засідках та діяти в умовах потужного РЕБ. Тому у випадку з оптоволоконними дронами ключове зараз не втрачати темп і нарощувати обсяги виробництва,

– зазначає Олексій Жулінський.

Окрім того, сьогодні війна вимагає розробки не лише самих дронів, а й ефективних засобів протидії ворожим БпЛА, додає директор 3DTech.

"Наприклад, у нас уже є робочий прототип дрона-перехоплювача – "Хижак Shooter", який ми створили через гостру потребу збивати російські оптоволоконні дрони. Також серед нагальних потреб війни – збільшення дальності роботи оптоволокна та впровадження машинного зору. Ці потреби розробниками поступово вирішуються", – каже Жулінський.

Як масштабування виробництва впливає на інновації?

Парадоксально, але факт: масштабування виробництва часто стимулює впровадження інновацій. Чим більше дронів виготовляє компанія, тим більше зворотного зв'язку отримує від військових, і тим ефективніше впроваджує технічні вдосконалення. Тобто наявний тренд на збільшення виробництва БпЛА врешті якісно вплине і на їх інноваційність. З'являються нові команди, команди об'єднуються в кластери, індустрія живе, комунікує, і важливо підтримувати цей розвиток.

Важливий вплив на якість використання дронів має навчання, додає директор 3DTech: "До прикладу, ми проводимо виїзні семінари для військових, які користуються нашими дронами. За нашими спостереженнями, після навчання рівень володіння дроном у кінцевого споживача, а як наслідок і відсоток влучань, зростають в рази".

Замовникам дронів також варто пам'ятати, що у вимогах до продукту, який постачається, можна вказувати компоненти, в якості яких ви впевнені, наголошує Жулінський. За його словами, вказання в потребах якісних компонентів суттєво допоможуть витратити ресурси на покупку дрона максимально раціонально.