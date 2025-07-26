Об этом говорится в материале 24 Канала "Как Украина становится дроновой сверхдержавой и что делает, чтобы выиграть гонку в войне с Россией".

К теме Почему украинские дроны не доходят до фронта, несмотря на рекордное производство

Что говорят производители дронов о балансе между качеством и количеством?

Для нас массовое производство и технологичность не противоречат друг другу – наоборот, они усиливают друг друга,

– говорят в компании TechEx.

Производитель строит процессы так, чтобы дроны были как доступными, так и современными:

Параллельные потоки . Основная линия производит проверенные FPV-дроны на оптоволокне и радиосвязи, которые уже успешно работают на фронте и доказали свою эффективность. Тогда как отдельная R&D-команда параллельно работает над постоянным улучшением ТТХ и обновлениями изделий на базе полученной обратной связи от военных, а также – разработкой новых продуктов.

. Основная линия производит проверенные FPV-дроны на оптоволокне и радиосвязи, которые уже успешно работают на фронте и доказали свою эффективность. Тогда как отдельная R&D-команда параллельно работает над постоянным улучшением ТТХ и обновлениями изделий на базе полученной обратной связи от военных, а также – разработкой новых продуктов. Модульная платформа . Многие компоненты изделий унифицированы – это позволяет масштабировать производство быстро, сохраняя возможность адаптации под различные боевые задачи.

. Многие компоненты изделий унифицированы – это позволяет масштабировать производство быстро, сохраняя возможность адаптации под различные боевые задачи. Закладывание инновационного резерва . Компания отводит отдельный бюджет на R&D, чтобы новые решения быстро доходили до фронта без остановки серийного производства.

. Компания отводит отдельный бюджет на R&D, чтобы новые решения быстро доходили до фронта без остановки серийного производства. Оперативная реакция на обратную связь с фронта. TechEx обеспечивает круглосуточную техническую поддержку военных и подразделений, которые используют их дроны, благодаря которой ежедневно получает данные реального боевого применения. Это позволяет оперативно обновлять прошивки, совершенствовать конструкции и повышать эффективность наших решений.

"Это позволяет нам одновременно удовлетворять потребность государства в большом количестве БПЛА и не снижать планку технологического превосходства", – добавляет производитель.

Дмитрий Бабенко с VYRIY относительно баланса между массовостью и технологичностью утверждает, что "все возможно":

Не надо делать, условно, "Звезду смерти" – дрон, который один уничтожит всех врагов и мы победим. Это нереально. Как мы все уже поняли, в этой войне побеждает массовость и многие иностранные партнеры ценят в украинских производителях именно то, что мы можем производить относительно дешевую продукцию в больших количествах, чего они пока не умеют.

Что больше всего нужно для этой золотой середины?

По словам Бабенко, нужен открытый и прозрачный рынок, который сам будет диктовать компаниям, какую продукцию нужно производить. И эта продукция будет в меру технологическая, не потеряет в массовости и будет пользоваться спросом.

Бабенко также считает, что производители не уперлись в потолок в технологических решениях, а наоборот – лишь "зашли в комнату-хранилище технологий". Сейчас, по его словам, "только начало внедрения решений", которые в очередной раз изменят картину войны.

"В течение следующего года-двух мы увидим и рои дронов, и системы автонаведения, и интеграцию различных дроновых платформ. Так что сейчас только начало технологического развития дроновой индустрии", – прогнозирует собеседник.

В 3DTech же считают, что качество и количество не всегда следует противопоставлять друг другу.

Например, российские оптоволоконные дроны по качеству заметно уступают украинским. Однако их массовое применение создает существенные проблемы для Сил обороны Украины. Даже менее точные и уязвимые к вибрациям российские дроны могут быть эффективными в засадах и действовать в условиях мощного РЭБ. Поэтому в случае с оптоволоконными дронами ключевое сейчас не терять темп и наращивать объемы производства,

– отмечает Алексей Жулинский.

Кроме того, сегодня война требует разработки не только самих дронов, но и эффективных средств противодействия вражеским БПЛА, добавляет директор 3DTech.

"Например, у нас уже есть рабочий прототип дрона-перехватчика – "Хищник Shooter", который мы создали из-за острой необходимости сбивать российские оптоволоконные дроны. Также среди насущных потребностей войны – увеличение дальности работы оптоволокна и внедрение машинного зрения. Эти потребности разработчиками постепенно решаются", – говорит Жулинский.

Как масштабирование производства влияет на инновации?

Парадоксально, но факт: масштабирование производства часто стимулирует внедрение инноваций. Чем больше дронов производит компания, тем больше обратной связи получает от военных, и тем эффективнее внедряет технические усовершенствования. То есть имеющийся тренд на увеличение производства БПЛА в конце качественно повлияет и на их инновационность. Появляются новые команды, команды объединяются в кластеры, индустрия живет, коммуницирует, и важно поддерживать это развитие.

Важное влияние на качество использования дронов имеет обучение, добавляет директор 3DTech: "К примеру, мы проводим выездные семинары для военных, которые пользуются нашими дронами. По нашим наблюдениям, после обучения уровень владения дроном у конечного потребителя, а как следствие и процент попаданий, возрастают в разы".

Заказчикам дронов также стоит помнить, что в требованиях к продукту, который поставляется, можно указывать компоненты, в качестве которых вы уверены, отмечает Жулинский. По его словам, указания в потребностях качественных компонентов существенно помогут потратить ресурсы на покупку дрона максимально рационально.