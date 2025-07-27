24 Канал собрал детали.
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Что известно о возможном поражении нефтебазы в Октябрьском и где это на карте России
Сейчас о событиях очень мало информации. Но есть яркие кадры.
Пожар в Октябрьском ночью 27 июля 2025 года / Фото из сети
Росавиация ввела в аэропорту Волгограда временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Губернатор Волгоградской области написал, что "украинские беспилотники ночью пытались атаковать" область.
Из-за падения обломков дронов нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе,
– добавил он.
В Октябрьском расположена железнодорожная станция Жутово – вероятно, именно о ней говорится в сообщении губернатора.
Поселок Октябрьский на карте России
Также в интернете распространяются ролики с места происшествия. На одном из них подростки спрашивают "чо это", снимая пожар. Но впоследствии визжат и убегают.
В России горит нефтебаза в Волгоградской области: смотрите видео (осторожно, ругань!)
В телеграм-каналах приводят такие координаты:
- вероятное место съемки видео – 47.964497127382, 43.63360373647
- место поражения – 47.96256215725, 43.64098598769.