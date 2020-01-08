Дело Шеремета: подозреваемый Антоненко оказался выше мужчины с камер наблюдения

Мужчина с камер видеонаблюдения, который принимал участие в закладке взрывчатки под авто журналиста Павла Шеремета, ниже подозреваемого по делу Андрея Антоненко. Об этом свидетельствуют данные экспертизы, проведенной 25 августа 2016 года.

Эксперт анализировал видео с камер наблюдения, расположенных в кварталах вокруг места взрыва и места жительства Шеремета, сообщает theБабель со ссылкой на данные экспертизы, которые имеет в своем распоряжении.

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На записях мужчина и женщина в ночь с 19 на 20 июля 2016 года шли с пакетом к авто Шеремета. Женщина подходила к авто и, по мнению следствия, закладывала взрывчатку. А потом женщина с мужчиной покинули место происшествия.

Какие результаты экспертизы относительно Антоненко

Согласно результатам экспертизы, рост мужчины на видео составляет 170 сантиметров. Возможное отклонение, которое заложил эксперт, +\- 3%. Эта погрешность связана с нечетким изображением, постоянным движением подозреваемого, кепкой на голове, а также тем, что эксперту неизвестна высота подошвы и каблуков на обуви.

Итак, по выводам эксперта, рост мужчины на видео может колебаться от 164,9 сантиметра до 175,1 сантиметра. В то же время адвокаты Антоненко сообщили, что его рост составляет 180 сантиметров, ссылаясь на документ, который защитники имеют в своем распоряжении.

Каковы результаты экспертизы относительно Кузьменко

Согласно экспертизе, рост женщины, которая закладывала взрывчатку и которую следствие отождествляет с подозреваемой по делу Юлией Кузьменко, составляет 165 сантиметров. Если учесть ту же погрешность в 3%, рост женщины на видео колеблется от 160,05 до 169,95 сантиметра. Журналистам не удалось выяснить точный рост Кузьменко на момент публикации.

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Знакомые с материалами дела источники издания подтвердили, что такая экспертиза действительно проводилась и указанная в ней информация соответствует действительности. Те же источники утверждают, что по состоянию на конец 2019 года не было никаких других экспертиз, которые бы определяли рост людей с камер наблюдения.



Результаты экспертизы относительно роста подозреваемых в убийстве Шеремета / скриншот документа theБабель

В чем именно подозревают Антоненко?По версии следствия, в ночь перед убийством Шеремета Антоненко вместе с Кузьменко закладывали взрывчатку под авто журналиста.

Что известно о подозреваемых в убийстве Шеремета



Подозреваемые в убийстве Щеремета / Инфографика 24 канала

Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета: