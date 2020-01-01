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      Антоненко из-за решетки обратился к властям: Вы беззастенчиво внедряете методы ФСБ

      56 Читати новину українською
      Андрей Антоненко / фото из соцсетей

      Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко обратился к президенту Зеленскому, министру внутренних дел Авакову и генпрокурору Рябошапке с рядом вопросов. Он интересуется, почему дело против него вроде пытаются сфабриковать.

      В обращении, которое обнародовали на фейсбук-странице Free Riff, Антоненко убеждает: он не причастен к убийству Шеремета.

      Мнение: Не надо бросать в глаза пыль, мол, борются и сажают, – Рыбачук о деле Шеремета

      Я уверен и знаю, что и вы знаете и уверены в том, что мы, те, что безосновательно подозреваемые по делу Шеремета, совершенно непричастны и невиновны в этом ужасном деле. Это что, попытка удержаться в кресле, получить более высокую должность или вы уже бесстыдно внедряете и применяете методы и методички российских ФСБ?
      – пишет он в обращении.

      Кроме того, он сравнивает свое задержание с делом Олега Сенцова и просит "вернуть его жизнь".

      "Чем это лживое, выдуманное, позорное дело отличается от дел Олега Сенцова и крымских татар, которые сфабриковали ФСБ. Ответ: ничем", – отмечает он.

      Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета:

      Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета:

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Павел Шеремет Новости политики Андрей Антоненко Riffmaster Убийство Павла Шеремета
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