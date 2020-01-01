Антоненко из-за решетки обратился к властям: Вы беззастенчиво внедряете методы ФСБ

Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко обратился к президенту Зеленскому, министру внутренних дел Авакову и генпрокурору Рябошапке с рядом вопросов. Он интересуется, почему дело против него вроде пытаются сфабриковать.

В обращении, которое обнародовали на фейсбук-странице Free Riff, Антоненко убеждает: он не причастен к убийству Шеремета.

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Я уверен и знаю, что и вы знаете и уверены в том, что мы, те, что безосновательно подозреваемые по делу Шеремета, совершенно непричастны и невиновны в этом ужасном деле. Это что, попытка удержаться в кресле, получить более высокую должность или вы уже бесстыдно внедряете и применяете методы и методички российских ФСБ?

– пишет он в обращении.

Кроме того, он сравнивает свое задержание с делом Олега Сенцова и просит "вернуть его жизнь".

"Чем это лживое, выдуманное, позорное дело отличается от дел Олега Сенцова и крымских татар, которые сфабриковали ФСБ. Ответ: ничем", – отмечает он.

Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета:

Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета: