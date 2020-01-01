Антоненко из-за решетки обратился к властям: Вы беззастенчиво внедряете методы ФСБ
Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко обратился к президенту Зеленскому, министру внутренних дел Авакову и генпрокурору Рябошапке с рядом вопросов. Он интересуется, почему дело против него вроде пытаются сфабриковать.
В обращении, которое обнародовали на фейсбук-странице Free Riff, Антоненко убеждает: он не причастен к убийству Шеремета.
Мнение: Не надо бросать в глаза пыль, мол, борются и сажают, – Рыбачук о деле Шеремета
Я уверен и знаю, что и вы знаете и уверены в том, что мы, те, что безосновательно подозреваемые по делу Шеремета, совершенно непричастны и невиновны в этом ужасном деле. Это что, попытка удержаться в кресле, получить более высокую должность или вы уже бесстыдно внедряете и применяете методы и методички российских ФСБ?
– пишет он в обращении.
Кроме того, он сравнивает свое задержание с делом Олега Сенцова и просит "вернуть его жизнь".
"Чем это лживое, выдуманное, позорное дело отличается от дел Олега Сенцова и крымских татар, которые сфабриковали ФСБ. Ответ: ничем", – отмечает он.
Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета:
- Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.
- Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы подорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.
- Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.
- Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".
- Инна Грищенко – жена Владислава, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.
Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета: