22:56
1 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Безсмертний Бердимухамедов. Путін пробив дно
      Вєсті Кремля
      20:23, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Віктор Павлік йде в президенти? П'яний ефір з Мосійчуком
      Вєсті.UA
      20:01, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Антоненко з-за грат звернувся до влади: Ви безсоромно впроваджуєте методи ФСБ

      39 Читать новость на русском
      Андрій Антоненко / фото із соцмереж

      Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко звернувся до президента Зеленського, міністра внутрішніх справ Авакова та генпрокурора Рябошапки з низкою запитань. Він цікавиться, чому справу проти нього начебто намагаються сфабрикувати.

      У зверненні, яке оприлюднили на фейсбук-сторінці Free Riff, Антоненко переконує: він не причетний до вбивства Шеремета.

      Думка: Не треба кидати в очі пил, мовляв, борються і саджають, – Рибачук про справу Шеремета

      Я впевнений і знаю, що і ви знаєте і впевнені в тому, що ми, ті, що безпідставно підозрювані у справі Шеремета, є геть непричетними і невинуватими в цій жахливій справі. Це що, спроба втриматись в кріслі, отримати вищу посаду чи ви вже безсоромно впроваджуєте та застосовуєте методи та методички російських ФСБ?
      – пише він у зверненні.

      Окрім того, він порівнює своє затримання зі справою Олега Сенцова та просить "повернути його життя".

      "Чим ця брехлива, вигадана, ганебна справа відрізняється від справ Олега Сєнцова і кримських татар, які сфабрикували ФСБ? Відповідь: нічим", – зазначає він.

      Кого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета:

      Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета:

       

      5 новорічних мультфільмів, які треба переглянути для святкового настрою
      сьогодні
      20212
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета Андрій Антоненко Riffmaster
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:20 Головні новини 1 січня: Новий рік, зміни-2020, транзит газу
      436
      сьогодні , 17:49 Найбільш значущі перемоги України 2019 року
      Євгенія Мазур 1406
      сьогодні , 16:00 Все про похмілля: симптоми, причини виникнення та як боротися
      Олександр Бевза 7431
      сьогодні , 15:20 Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      Ірина Поліщук 8541
      сьогодні , 12:00 Як позбутися похмілля: поради медиків
      Олександр Бевза 4402
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук