Антоненко з-за грат звернувся до влади: Ви безсоромно впроваджуєте методи ФСБ
Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко звернувся до президента Зеленського, міністра внутрішніх справ Авакова та генпрокурора Рябошапки з низкою запитань. Він цікавиться, чому справу проти нього начебто намагаються сфабрикувати.
У зверненні, яке оприлюднили на фейсбук-сторінці Free Riff, Антоненко переконує: він не причетний до вбивства Шеремета.
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Я впевнений і знаю, що і ви знаєте і впевнені в тому, що ми, ті, що безпідставно підозрювані у справі Шеремета, є геть непричетними і невинуватими в цій жахливій справі. Це що, спроба втриматись в кріслі, отримати вищу посаду чи ви вже безсоромно впроваджуєте та застосовуєте методи та методички російських ФСБ?
– пише він у зверненні.
Окрім того, він порівнює своє затримання зі справою Олега Сенцова та просить "повернути його життя".
"Чим ця брехлива, вигадана, ганебна справа відрізняється від справ Олега Сєнцова і кримських татар, які сфабрикували ФСБ? Відповідь: нічим", – зазначає він.
Кого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета:
- Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
- Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.
- Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою.
- Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".
- Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.
Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета: