Антоненко з-за грат звернувся до влади: Ви безсоромно впроваджуєте методи ФСБ

Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко звернувся до президента Зеленського, міністра внутрішніх справ Авакова та генпрокурора Рябошапки з низкою запитань. Він цікавиться, чому справу проти нього начебто намагаються сфабрикувати.

У зверненні, яке оприлюднили на фейсбук-сторінці Free Riff, Антоненко переконує: він не причетний до вбивства Шеремета.

Думка: Не треба кидати в очі пил, мовляв, борються і саджають, – Рибачук про справу Шеремета

Я впевнений і знаю, що і ви знаєте і впевнені в тому, що ми, ті, що безпідставно підозрювані у справі Шеремета, є геть непричетними і невинуватими в цій жахливій справі. Це що, спроба втриматись в кріслі, отримати вищу посаду чи ви вже безсоромно впроваджуєте та застосовуєте методи та методички російських ФСБ?

– пише він у зверненні.

Окрім того, він порівнює своє затримання зі справою Олега Сенцова та просить "повернути його життя".

"Чим ця брехлива, вигадана, ганебна справа відрізняється від справ Олега Сєнцова і кримських татар, які сфабрикували ФСБ? Відповідь: нічим", – зазначає він.

Кого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета:

Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета: