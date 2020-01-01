Не треба кидати в очі пил, мовляв, борються і саджають, – Рибачук про справу Шеремета

В 2019 році не відбулися справжні "посадки", які обіцяв Володимир Зеленський. Натомість, Україна побачила дуже дивне розслідування у справі щодо вбивства Павла Шеремета.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів політичний експерт, ексголова Секретаріату президента Віктора Ющенка Олег Рибачук.

Важливо: Справа Шеремета: адвокати підозрюваної Дугарь заявили про фальсифікацію експертизи

За його словами, коли йдеться про так звані "посадки", які обіцяв Зеленський, важлива не кількість.

"Бо Порошенко вам теж сказав би, що посадили низку дрібних чиновників. Нам дуже важливо, щоб був такий вперше закінчений процес з корупціонерами. Прецеденти, коли ти береш чиновника високо рівня, звинувачуєш його в корупції, доводиш і потім конфіскуєш корупційно придбане майно. Оцей повний цикл в нас поки що не відбувся", – пояснив Рибачук.

Натомість, наголосив експерт, Україна побачила досить бентежне розслідування у справі щодо вбивства Павла Шеремета.

Зате ми маємо дуже дивну справу з вбивством Шеремета. Вона мене реально бентежить і напружує. Я не хочу ставити під сумнів доказову базу. Але якщо ми уявимо всю країну з усім рівнем загроз, зрад, корупціонерів різного масштабу, то найбільше корупції завжди на найвищому рівні,

– підкреслив Рибачук.

Він додав, що така корупція криється "десь серед любих друзів попереднього президента". Однак важливо, аби такі ж друзі не з'явилися і у Володимира Зеленського, адже це призведе до його "політичної смерті".

Рибачук стверджує, що немає чогось переконливого, і справжні посадки не відбулися. ВІн згадав непокараних Свинарчука, Кононенка, Мартиненка, "діамантових прокурорів". Натомість, є дивна справа Шеремета. За словами експерта, важливо, аби влада не "кидала пил в очі", імітуючи боротьбу.

Це як боротьба з нелегальним ігровим бізнесом, де Аваков атакує сам себе через "Космолот". Але не в посадках справа. Давайте ми зробимо так, щоб було зрозуміла невідворотність покарання. Треба починати не з тих, хто вкрали три колоски. Не треба кидати в очі пил, мовляв, борються і саджають. Дуже бажано, щоб була довіра до правоохоронних органів,

– підсумував Рибачук.

Також він додав, що стосується Петра Порошенка, то він дослухається до думки європейців, які радять "тисячу разів подумати" перш ніж притягувати до кримінальної відповідальності політичного опонента чи попередника.

До теми: Аваков стане проблемою Зеленського у 2020 році, – Лещенко

Коротко про справу вбивства Шеремета Автомобіль, в якому був відомий журналіст Павло Шеремет, підірвали 20 липня 2016 року у Києві.



Поліція виокремила основну версію злочину: Шеремета вбили, щоб дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.



12 грудня поліція затримала підозрюваних – волонтерів та колишніх добровольців війни на Донбасі: це Яна Дугарь, Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко.



Частина громадськості вбачає у доказах непереконливість (схожість одягу, телефонні розмови тощо) та називає мотив – нелогічним, мовляв, ніякої дестабілізації так і не відбулося.



Запобіжні заходи у справі Шеремета

Більше про справу Шеремета – читайте тут.

Дивіться повне інтерв'ю з Олегом Рибачуком: