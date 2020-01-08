Дело об убийстве Шеремета: суд оставил подозреваемую Дугарь под домашним арестом

Апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом Яну Дугарь – подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. При этом суд частично удовлетворил апелляцию защиты, потому что теперь Дугарь находиться под домашним арестом в Киеве, а не в Днепропетровской области.

Так, апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о круглосуточном домашнем аресте для Дугарь по месту прописки в Новомосковске Днепропетровской области.

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При этом судьи не удовлетворили требования адвокатов отпустить Дугарь на поручительство, а отправили подозреваемую под круглосуточный домашний арест в Киеве. И теперь Дугарь будет жить в квартире своей поручительницы, бывшего народного депутата Оксаны Корчинской.

Ранее Дугарь отказалась от участия в следственном эксперименте, который правоохранители провели в ночь на 3 января.

В чем именно подозревают Дугарь

Согласно данным следствия, боевой медик 25 воздушно-десантной бригады Яна Дугарь вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. С 13 декабря 2019 года Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.

Что известно о других подозреваемых в убийстве Шеремета

Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. Согласно версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы подорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.

– волонтер и военный медик. Согласно версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы подорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей. Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец ​​Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.

– ветеран боевых действий на Донбассе, боец ​​Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей. Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".

– ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча". Инна Грищенко – жена Владислава, военный с позывным "Пума". Семья Грищенков находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.



Подозреваемые в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

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