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      Дело об убийстве Шеремета: суд оставил подозреваемую Дугарь под домашним арестом

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      Суд оставил Яну Дугарь под домашним арестом / svoboda.org

      Апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом Яну Дугарь – подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. При этом суд частично удовлетворил апелляцию защиты, потому что теперь Дугарь находиться под домашним арестом в Киеве, а не в Днепропетровской области.

      Так, апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о круглосуточном домашнем аресте для Дугарь по месту прописки в Новомосковске Днепропетровской области.

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      При этом судьи не удовлетворили требования адвокатов отпустить Дугарь на поручительство, а отправили подозреваемую под круглосуточный домашний арест в Киеве. И теперь Дугарь будет жить в квартире своей поручительницы, бывшего народного депутата Оксаны Корчинской.

      Ранее Дугарь отказалась от участия в следственном эксперименте, который правоохранители провели в ночь на 3 января.

      В чем именно подозревают Дугарь

      Согласно данным следствия, боевой медик 25 воздушно-десантной бригады Яна Дугарь вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. С 13 декабря 2019 года Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.

      Что известно о других подозреваемых в убийстве Шеремета

      • Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. Согласно версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы подорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.
      • Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец ​​Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.
      • Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".
      • Инна Грищенко – жена Владислава, военный с позывным "Пума". Семья Грищенков находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.

      підозрювані у вбивстві Шеремета імена список
      Подозреваемые в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

      Как прокомментировали решение суда Яна Дугарь и ее адвокат: видео

       

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      Автор: Юлия Кириенко, Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Убийство Павла Шеремета Яна Дугарь Арест Судьи Расследования Криминальные новости
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