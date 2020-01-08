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      Справа про вбивство Шеремета: суд залишив підозрювану Дугарь під домашнім арештом

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      Суд залишив Яну Дугарь під домашнім арештом / svoboda.org

      Апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом Яну Дугарь – підозрювану у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. При цьому суд частково задовольнив апеляцію захисту, бо тепер Дугарь перебуватиме під домашнім арештом у Києві, а не в Дніпропетровській області.

      Так, апеляційний суд скасував ухвалу суду першої інстанції про цілодобовий домашній арешт для Дугарь за місцем прописки в Новомосковську на Дніпропетровщині.

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      При цьому судді не задовольнили вимоги адвокатів відпустити Дугарь на поруки, а відправили підозрювану під цілодобовий домашній арешт у Києві. Тож тепер Дугарь житиме у квартирі своєї поручительки, колишньої народної депутатки Оксани Корчинської.

      Раніше Дугарь відмовилася від участі у слідчому експерименті, який правоохоронці провели в ніч на 3 січня.

      У чому саме підозрюють Дугарь

      За даними слідства, бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади Яна Дугарь вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. З 13 грудня 2019 року Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

      Що відомо про інших підозрюваних у вбивстві Шеремета

      • Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.
      • Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою.
      • Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".
      • Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.

      підозрювані у вбивстві Шеремета імена список
      Підозрювані у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Яна Дугарь Вбивство Павла Шеремета Кримінальні новини Розслідування Судді Арешт
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