Справа про вбивство Шеремета: суд залишив підозрювану Дугарь під домашнім арештом

Апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом Яну Дугарь – підозрювану у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. При цьому суд частково задовольнив апеляцію захисту, бо тепер Дугарь перебуватиме під домашнім арештом у Києві, а не в Дніпропетровській області.

Так, апеляційний суд скасував ухвалу суду першої інстанції про цілодобовий домашній арешт для Дугарь за місцем прописки в Новомосковську на Дніпропетровщині.

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При цьому судді не задовольнили вимоги адвокатів відпустити Дугарь на поруки, а відправили підозрювану під цілодобовий домашній арешт у Києві. Тож тепер Дугарь житиме у квартирі своєї поручительки, колишньої народної депутатки Оксани Корчинської.

Раніше Дугарь відмовилася від участі у слідчому експерименті, який правоохоронці провели в ніч на 3 січня.

У чому саме підозрюють Дугарь

За даними слідства, бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади Яна Дугарь вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. З 13 грудня 2019 року Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Що відомо про інших підозрюваних у вбивстві Шеремета

Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.

– волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою. Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою.

– ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою. Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".

– ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча". Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.



Підозрювані у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу