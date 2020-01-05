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      На якій підставі були затримані фігуранти справи Шеремета: звернення ветерана до Зеленського

      VETERANO блог 90 Читать новость на русском

      Сьогоднішній блог буде незвичайним, адже він адресований до Президента України Володимира Зеленського. Це буде не просто відео для голови держави, а заклик до дії. А точніше публічне прохання про зустріч. Поясню для чого це все потрібно.

      Володимире Олександровичу, ви є обраним Президентом України, ви прийшли до влади завдяки вільним та демократичним виборам. За вас віддала голоси рекордна кількість виборців.

      Важливо! Розслідування вбивства Шеремета: справа в будь-якому випадку закінчиться погано

      Але, при цьому, я, як солдат своєї країни і, як громадянин, поважаю і ціную свободу та демократію. І завжди буду її захищати, навіть, якщо це приведе до влади людей, чия політична діяльність мені не до вподоби або не близька по духу.

      Хочу нагадати шановним читачам і вам, пане Президенте, в першу чергу, що ви є гарантом Конституції, і саме ви відповідаєте за те, щоб кожен громадянин України, незалежно від того, які у нього чи у неї політичні вподобання або погляди – мав рівні права.

      Минув фактично місяць з того моменту, коли вся країна почула, як під час термінового брифінгу в МВС прозвітували про результати розслідування вбивства відомого журналіста Павла Шеремета у липні 2016 року.

      Вбивство Шеремета
      Вбивства журналіста Павла Шеремета

      Слідство озвучило нові версії. Тоді на брифінгу були голова Нацполіції, міністр внутрішніх справ, генеральний прокурор і ви, пане Президенте. Свою думку щодо оприлюдненої тоді інформації я вже озвучував і не раз. Але тепер я хочу звернути увагу на ваші слова, пане Володимире.

      Насамперед, я вдячний за те, що ви сказали ймовірні вбивці – це дуже важливе уточнення. Щодо відповідей, які всі ми отримали, тут не зовсім розумію, бо, на жаль, після перегляду брифінгу залишилося ще більше питань.

      Відтоді я постійно стежу за перебігом розслідування цієї справи. Я передивився всі трансляції з судових процесів над підозрюваними, ознайомився з усіма матеріалами, які є у відкритому доступі.

      Звісно, я не суддя і не маю можливості казати винні ці люди чи ні, але, навіть не маючи юридичної освіти, я бачу, як нехтують правами трьох фігурантів цієї резонансної справи – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

      Підозрювану у вбивстві Шеремета
      Андрій Антоненко, Яна Дугарь та Юлія Кузьменко

      Якщо пам'ять мені не зраджує, то у нас в Україні ще досі діє принцип презумпції невинуватості. Тож доки суд не ухвалить остаточного рішення, ніхто не може називати цих людей вбивцями.

      Я, як представник ветеранської спільноти й, так вже вийшло, що публічна людина, часто отримую повідомлення з проханням висловитися з приводу цієї теми. Одразу хочу наголосити на своїй позиції: я за справедливість. Вбивці Павла Шеремета мають відповісти за злочин і сісти у тюрму.

      Але що я, як ветеран, чи ми, як ветеранська спільнота, можемо сказати, коли бачимо, що станом на зараз у слідства немає залізних аргументів або прямих доказів винуватості цієї трійці – волонтера, медика, музиканта у скоєнні вбивства?

      Натомість є лише опосередковані докази, та й ті озвучуються стороною обвинувачення невпевнено та плутано. Завдяки роботі адвокатів, які знайшли беззаперечні алібі у частини підозрюваних. Оприлюднені слідством докази взагалі здаються притягнутими за вуха. І це ще м'яко кажучи. Тобто, виходить, що представники ветеранської та волонтерської спільноти були затримані на підставі припущень слідства?

      Пане президенте, своєю присутністю на тому брифінгу, ви фактично легітимізували всі наступні кроки національної поліції стосовно до підозрюваних.

      Володимир Зеленський
      Зеленський на брифінгу щодо справи Шеремета

      Саме тому я звертаюся до вас із проханням про зустріч. Зустріч, на якій я, разом з кількома волонтерами та ветеранами, просив би вас пояснити нам, як представникам спільноти, чому ви, як президент, так впевнені у причетності затриманих до вбивства журналіста. Нам теж потрібна ця впевненість.

      Підкреслюю: на моє глибоке переконання, участь у бойових діях не дає жодних індульгенцій, а, скоріше, навпаки – накладає подвійну відповідальність.

      Мені хочеться вірити, що ви справедливий політик. Що ви розумієте, що тримати під вартою ветеранів і волонтерів-лікарів, не демонструючи при цьому суспільству прямі докази або факти їхньої причетності до злочину, а озвучуючи лише сумнівні аргументи – це не шлях до побудови правової держави.

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      Це не про ту Україну, яку бачите ви, і яку бачимо ми. Я впевнений, що попри розбіжності у поглядах, ми все ж однаково хочемо жити у правовій державі, де закон один для всіх, без виключень. І кожен громадянин може розраховувати на справедливий і неупереджений суд. Сподіваюся, що ви побачите це і почуєте мій заклик.

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      Автор: Леонід Остальцев
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Відеоблоги VETERANO блог Вбивство Павла Шеремета Міністерство внутрішніх справ Волонтери Юлія Кузьменко Яна Дугарь Андрій Антоненко Riffmaster
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