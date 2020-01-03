Підозрювана у справі Шеремета Дугарь відмовилася від слідчого експертименту
Підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Яна Дугарь відмовилася від участі у слідчому експерименті, який правоохоронці провели в ніч на 3 січня.
У поліції переконують, що про проведення слідчих дій правоохоронці завчасно попередили захисників трьох підозрюваних – Яни Дугарь, Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко. Проте свою участь у проведенні слідчого експерименту підтвердив лише адвокат Кузьменко.
До теми: Зеленський може мати великі іміджеві втрати, – Казарін про справу Шеремета
Антоненко відмовився від участі у слідчому експерименті, мотивуючи це відсутністю своїх захисників.
"Однак (…) на місце проведення слідчих дій таки прибув адвокат підозрюваного, який у категоричній формі відмовився від проведення слідчого експерименту. При цьому він почав перешкоджати проведенню слідчої дії з Юлією Кузьменко: усе це зафіксовано на відеозаписі слідчого експерименту", – запевнили в поліції.
А Дугарь від дачі показань та проведення слідчого експерименту взагалі відмовилася, додали в поліції.
Дивіться відеокоментар поліції про слідчий експеримент у справі Шеремета:
Що відомо про слідчий експеримент
В ніч проти 3 січня в Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській правоохоронці проводили слідчий експеримент у справі вбивства Шеремета за участю підозрюваної Кузьменко.
Слідчий експеримент полягав у тому, що Кузьменко ходила перед тими камерами спостереження, відео з яких фігурує у справі. Надалі відео, відзняте під час експерименту, мали б порівняти з оригіналом, щоб робити певні висновки, чи на цих відео зображені ті ж самі люди, чи різні.
Адвокат Кузьменко – Владислав Добош зазначив, що подаватиме клопотати про повторне проведення слідчого експерименту, оскільки на відео з матеріалів справи зображено, що йшли 2 людей. Слідство встановило, що другою людиною, ймовірно, був Антоненко.
Там же вночі слідчий експеримент намагалися провести і за участю Антоненка, однак той відмовився через відсутність його адвокатів. Окрім того, протягом останніх тижнів захисники підозрюваного клопотали про ознайомлення з матеріалами справи, але слідчий не задовольняв ці клопотання.
Читайте також: Справа Шеремета: суд залишив підозрювану Грищенко під вартою в іншій справі
Кого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета
- Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
- Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.
- Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою.
- Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".
- Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.
Запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу