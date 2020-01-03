Підозрювана у справі Шеремета Дугарь відмовилася від слідчого експертименту

Підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Яна Дугарь відмовилася від участі у слідчому експерименті, який правоохоронці провели в ніч на 3 січня.

У поліції переконують, що про проведення слідчих дій правоохоронці завчасно попередили захисників трьох підозрюваних – Яни Дугарь, Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко. Проте свою участь у проведенні слідчого експерименту підтвердив лише адвокат Кузьменко.

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Антоненко відмовився від участі у слідчому експерименті, мотивуючи це відсутністю своїх захисників.

"Однак (…) на місце проведення слідчих дій таки прибув адвокат підозрюваного, який у категоричній формі відмовився від проведення слідчого експерименту. При цьому він почав перешкоджати проведенню слідчої дії з Юлією Кузьменко: усе це зафіксовано на відеозаписі слідчого експерименту", – запевнили в поліції.

А Дугарь від дачі показань та проведення слідчого експерименту взагалі відмовилася, додали в поліції.

Дивіться відеокоментар поліції про слідчий експеримент у справі Шеремета:

Що відомо про слідчий експеримент

В ніч проти 3 січня в Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській правоохоронці проводили слідчий експеримент у справі вбивства Шеремета за участю підозрюваної Кузьменко.

Слідчий експеримент полягав у тому, що Кузьменко ходила перед тими камерами спостереження, відео з яких фігурує у справі. Надалі відео, відзняте під час експерименту, мали б порівняти з оригіналом, щоб робити певні висновки, чи на цих відео зображені ті ж самі люди, чи різні.

Адвокат Кузьменко – Владислав Добош зазначив, що подаватиме клопотати про повторне проведення слідчого експерименту, оскільки на відео з матеріалів справи зображено, що йшли 2 людей. Слідство встановило, що другою людиною, ймовірно, був Антоненко.

Там же вночі слідчий експеримент намагалися провести і за участю Антоненка, однак той відмовився через відсутність його адвокатів. Окрім того, протягом останніх тижнів захисники підозрюваного клопотали про ознайомлення з матеріалами справи, але слідчий не задовольняв ці клопотання.

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Кого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета



Запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу