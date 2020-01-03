18:03
3 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Тарантіно у Москві
      Вєсті Кремля
      22:36, 2 січня
      Вєсті.UA. Жир: Що приховує Богдан. Під Рябошапкою захиталося крісло
      Вєсті.UA
      20:18, 2 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Підозрювана у справі Шеремета Дугарь відмовилася від слідчого експертименту

      219 Читать новость на русском
      Яна Дугарь відмовилася від участі у слідчому експерименті / twitter.com/radiosvoboda

      Підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Яна Дугарь відмовилася від участі у слідчому експерименті, який правоохоронці провели в ніч на 3 січня.

      У поліції переконують, що про проведення слідчих дій правоохоронці завчасно попередили захисників трьох підозрюваних – Яни Дугарь, Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко. Проте свою участь у проведенні слідчого експерименту підтвердив лише адвокат Кузьменко.

      До теми: Зеленський може мати великі іміджеві втрати, – Казарін про справу Шеремета

      Антоненко відмовився від участі у слідчому експерименті, мотивуючи це відсутністю своїх захисників.

      "Однак (…) на місце проведення слідчих дій таки прибув адвокат підозрюваного, який у категоричній формі відмовився від проведення слідчого експерименту. При цьому він почав перешкоджати проведенню слідчої дії з Юлією Кузьменко: усе це зафіксовано на відеозаписі слідчого експерименту", – запевнили в поліції.

      А Дугарь від дачі показань та проведення слідчого експерименту взагалі відмовилася, додали в поліції.

      Дивіться відеокоментар поліції про слідчий експеримент у справі Шеремета:

      Що відомо про слідчий експеримент

      В ніч проти 3 січня в Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській правоохоронці проводили слідчий експеримент у справі вбивства Шеремета за участю підозрюваної Кузьменко.

      Слідчий експеримент полягав у тому, що Кузьменко ходила перед тими камерами спостереження, відео з яких фігурує у справі. Надалі відео, відзняте під час експерименту, мали б порівняти з оригіналом, щоб робити певні висновки, чи на цих відео зображені ті ж самі люди, чи різні.

      Адвокат Кузьменко – Владислав Добош зазначив, що подаватиме клопотати про повторне проведення слідчого експерименту, оскільки на відео з матеріалів справи зображено, що йшли 2 людей. Слідство встановило, що другою людиною, ймовірно, був Антоненко.

      Там же вночі слідчий експеримент намагалися провести і за участю Антоненка, однак той відмовився через відсутність його адвокатів. Окрім того, протягом останніх тижнів захисники підозрюваного клопотали про ознайомлення з матеріалами справи, але слідчий не задовольняв ці клопотання.

      Читайте також: Справа Шеремета: суд залишив підозрювану Грищенко під вартою в іншій справі

      Кого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета

      фігуранти справи про вбивство Павла Шеремета запобіжні заходи
      Запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу

      Колядки для дітей: тексти пісень українською мовою
      сьогодні
      78659
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Яна Дугарь Вбивство Павла Шеремета Поліція Розслідування Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:00 Прем'єри січня: 6 вражаючих фільмів, які обов'язково треба переглянути
      Марта Вересюк 19
      сьогодні , 17:30 Радянська ментальність українського футболу: чи має держава підтримувати цей спорт?
      Станіслав Безушко 117
      сьогодні , 17:00 Новорічні привітання Зеленського і Порошенка: що не так з реакцією українців
      Олександр Доній 814
      сьогодні , 16:02 Зеленський – це величезний сюрприз для багатьох: ексклюзивне інтерв'ю з Сергієм Лещенком
      Олена Трибушна 1777
      сьогодні , 15:10 Как 2019-й изменил Путина и Россию
      Олександр Гольц 600
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук