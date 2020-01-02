00:49
3 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Тарантіно у Москві
      Вєсті Кремля
      22:36, 2 січня
      Вєсті.UA. Жир: Що приховує Богдан. Під Рябошапкою захиталося крісло
      Вєсті.UA
      20:18, 2 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Справа Шеремета: Слідчі намагаються провести слідчий експеримент з Антоненком

      309 Читать новость на русском
      Андрій Антоненко / radiosvoboda.org

      Слідчі просто зараз, 2 січня, намагаються провести слідчий експеримент за участю підозрюваного у справі про вбивство Павла Шеремета – Андрія Антоненка. Підозрюваний відмовляється це робити через відсутність його адвокатів. Події розгораються на вулиці Франка, 5 у Києві. На тому ж місці проводять і слідчий експертимент зі ще однією підозрюваною у справі Юлією Кузьменко.

      "Просто зараз, з порушенням норм КПК, намагаються провести слідчий експеримент з Андрієм Антоненком", – повідомив у фейсбуці віцепрезидент першого добровольчого мобільного шпиталю і мені Пирогова Олександр Гагаєв.

      До теми: Слідчий експеримент проводять і за участю підозрюваної Кузьменко

      Гагаєв додав, що протягом останніх тижнів адвокати Антоненка подають клопотання про ознайомлення з матеріалами справи, але слідчий їх не задовольняє.

      "Вже завтра буде ухвала суду, якою суддя зобов’язує слідчих ознайомити з матеріалами справи адвокатів. Але слідчі хочуть провести слідчі експеримент саме сьогодні, попередивши адвокатів за годину до слідчої дії. Саме тому вони викликали адвоката з БПД", – написав Гагаєв.

      Траансляцію слідчого експерименту онлайн можна переглянути за посиланням.

      Під час слідчого експерименту за участю Юлії Кузьменко її адвокат Влад Добош прокоментував ситуацію: "У будь-якому випадку експеримент доведеться проводити повторно, адже зараз підозрювана ходить перед камерами одна. А повинні ходити дві людини. За таких обставин не можна встановити порівняльні дані антропометрії, зріст тощо. Експеримент – неповний".

      Зауважимо, що слідчий експеримент наразі полягає в тому, що підозрювана Кузьменко ходить перед тими камерами, відео з яких фігурує у провадженні. Надалі відео, відзняте під час експерименту, мали б порівняти з оригіналом, щоб робити певні висновки, чи на цих відео зображені ті ж самі люди, а чи різні.

      Влад Добош також підтвердив, що про слідчий експеримент адвокатів не попередили заздалегідь. Масі Найєм у фейсбуці наголосив, що це, згідно з чинним КПК, мали б зробити за три доби до початку експерименту.

      У чому саме підозрюють Антоненка? За версією слідства, у ніч перед вбивством Шеремета Антоненко разом з волонтеркою, медиком Юлією Кузьменко закладали вибухівку під авто журналіста.

      Кого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета

      • Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
      • Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.
      • Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою.
      • Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".
      • Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.

      Дивіться відео про затримання підозрюваний у вбивстві Шеремета:

       

      Крадіжка на мільйон: на Закарпатті чиновник нажився на ремонті доріг – фотодоказ
      2 січня
      5095
      Теги: Новини України Вбивство Павла Шеремета Андрій Антоненко Riffmaster Розслідування Кримінальні новини Юлія Кузьменко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 2 січня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      2 січня , 22:30 "Смерть мозга" НАТО, начало распада ЕС и ненависть Трампа: итоги года в Европе и Америке
      Іван Яковина 319
      2 січня , 22:15 Головні новини 2 січня: нова повірена США в Україні та скандальна заява про пенсії на Донбасі
      Ірина Вихрущ 1326
      28 грудня 2019 , 12:30 Прикраси та алергія: яких металів слід уникати
      1104
      2 січня , 22:00 Рубль-2019: национальную валюту России болтает не по-детски
      СерпомПо 759
      2 січня , 19:18 Новая Сирия? Чем опасен конфликт в Ливии
      Запретное мнение 2006
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук