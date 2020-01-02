Справа Шеремета: Слідчі намагаються провести слідчий експеримент з Антоненком

Слідчі просто зараз, 2 січня, намагаються провести слідчий експеримент за участю підозрюваного у справі про вбивство Павла Шеремета – Андрія Антоненка. Підозрюваний відмовляється це робити через відсутність його адвокатів. Події розгораються на вулиці Франка, 5 у Києві. На тому ж місці проводять і слідчий експертимент зі ще однією підозрюваною у справі Юлією Кузьменко.

"Просто зараз, з порушенням норм КПК, намагаються провести слідчий експеримент з Андрієм Антоненком", – повідомив у фейсбуці віцепрезидент першого добровольчого мобільного шпиталю і мені Пирогова Олександр Гагаєв.

До теми: Слідчий експеримент проводять і за участю підозрюваної Кузьменко

Гагаєв додав, що протягом останніх тижнів адвокати Антоненка подають клопотання про ознайомлення з матеріалами справи, але слідчий їх не задовольняє.

"Вже завтра буде ухвала суду, якою суддя зобов’язує слідчих ознайомити з матеріалами справи адвокатів. Але слідчі хочуть провести слідчі експеримент саме сьогодні, попередивши адвокатів за годину до слідчої дії. Саме тому вони викликали адвоката з БПД", – написав Гагаєв.

Траансляцію слідчого експерименту онлайн можна переглянути за посиланням.

Під час слідчого експерименту за участю Юлії Кузьменко її адвокат Влад Добош прокоментував ситуацію: "У будь-якому випадку експеримент доведеться проводити повторно, адже зараз підозрювана ходить перед камерами одна. А повинні ходити дві людини. За таких обставин не можна встановити порівняльні дані антропометрії, зріст тощо. Експеримент – неповний".

Зауважимо, що слідчий експеримент наразі полягає в тому, що підозрювана Кузьменко ходить перед тими камерами, відео з яких фігурує у провадженні. Надалі відео, відзняте під час експерименту, мали б порівняти з оригіналом, щоб робити певні висновки, чи на цих відео зображені ті ж самі люди, а чи різні.

Влад Добош також підтвердив, що про слідчий експеримент адвокатів не попередили заздалегідь. Масі Найєм у фейсбуці наголосив, що це, згідно з чинним КПК, мали б зробити за три доби до початку експерименту.

У чому саме підозрюють Антоненка? За версією слідства, у ніч перед вбивством Шеремета Антоненко разом з волонтеркою, медиком Юлією Кузьменко закладали вибухівку під авто журналіста.

Кого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета

Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

– бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.

– волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою. Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою.

– ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою. Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".

– ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча". Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.

Дивіться відео про затримання підозрюваний у вбивстві Шеремета: