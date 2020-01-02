У справі Шеремета вже призначили слідчий експеримент: адвокати заявляють про порушення

Інформацію про проведення слідчого експерименту адвокатам підозрюваних відправили на електронну пошту за 45 хвилин до його проведення. Процедуру призначили на 18:00 2 січня.

Окрім того, захисникам не дали доступу до відео, по якому мали проводити експеримент. Про це у відеозверненні на своїй фейсбук-сторінці розповів адвокат Юлії Кузьменко Владислав Добош.

Актуально: Антоненко з-за ґрат звернувся до влади: Ви безсоромно впроваджуєте методи ФСБ

Я 26-го (грудня – 24 канал) подав клопотання про ознайомлення з матеріалами, слідчий розписався про отримання клопотання. Слідчий експеримент – я тільки за його проводити, бо я про нього клопотав. Але воно має бути проведено все правильно. Знову ж таки – це пряме порушення права на захист,

– наголосив він.

Добош каже: інші захисники просто фізично не зможуть приїхати на проведення слідчого експерименту. Таку ситуацію, на його думку, зробили навмисно, аби потім сказати: адвокати спеціально його зірвали.

"Насправді слідчий експеримент має бути проведений о 2:40, так як вони задекларували, що люди на відео діяли саме тоді, щоб повністю відповідав час, освітлення й погода", – додав Добош.

Добош про слідчий експеримент у справі Шеремета: відео

У чому саме підозрюють Юлію Кузьменко?Волонтерку, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко затримали 12 грудня, а наступного дня суд взяв її під варту до 8 лютого. Слідство вважає, що саме вона прикріплювала вибухівку до авто Шеремета. Окрім того, за версією слідства, Кузьменко планувала здійснити замах на військову волонтерку Марусю Звіробій.

Кого ще підозрюють у вбивстві Шеремета:

Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. 13 грудня суд взяв Дугарь під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.

Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. 13 грудня суд взяв Антоненка під варту на 2 місяці. Після розгляду апеляції суд залишив чинним цей запобіжний захід.

Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча".

Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.

Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета: