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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      У справі Шеремета вже призначили слідчий експеримент: адвокати заявляють про порушення

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      Адвокат Кузьменко Влад Доборш / фото із соцмереж

      Інформацію про проведення слідчого експерименту адвокатам підозрюваних відправили на електронну пошту за 45 хвилин до його проведення. Процедуру призначили на 18:00 2 січня.

      Окрім того, захисникам не дали доступу до відео, по якому мали проводити експеримент. Про це у відеозверненні на своїй фейсбук-сторінці розповів адвокат Юлії Кузьменко Владислав Добош.

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      Я 26-го (грудня – 24 канал) подав клопотання про ознайомлення з матеріалами, слідчий розписався про отримання клопотання. Слідчий експеримент – я тільки за його проводити, бо я про нього клопотав. Але воно має бути проведено все правильно. Знову ж таки – це пряме порушення права на захист,
      – наголосив він.

      Добош каже: інші захисники просто фізично не зможуть приїхати на проведення слідчого експерименту. Таку ситуацію, на його думку, зробили навмисно, аби потім сказати: адвокати спеціально його зірвали.

      "Насправді слідчий експеримент має бути проведений о 2:40, так як вони задекларували, що люди на відео діяли саме тоді, щоб повністю відповідав час, освітлення й погода", – додав Добош.

      Добош про слідчий експеримент у справі Шеремета: відео

      У чому саме підозрюють Юлію Кузьменко?Волонтерку, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко затримали 12 грудня, а наступного дня суд взяв її під варту до 8 лютого. Слідство вважає, що саме вона прикріплювала вибухівку до авто Шеремета. Окрім того, за версією слідства, Кузьменко планувала здійснити замах на військову волонтерку Марусю Звіробій.

      Кого ще підозрюють у вбивстві Шеремета:

      • Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. 13 грудня суд взяв Дугарь під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.
      • Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. 13 грудня суд взяв Антоненка під варту на 2 місяці. Після розгляду апеляції суд залишив чинним цей запобіжний захід.
      • Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча".
      • Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.

      Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета:

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет Юлія Кузьменко
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