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      В деле Шеремета уже назначили следственный эксперимент: адвокаты заявляют о нарушении

      54 Читати новину українською
      Адвокат Кузьменко Влад Доборш / фото из соцсетей

      Информацию о проведении следственного эксперимента адвокатам подозреваемых отправили на электронную почту за 45 минут до его проведения. Процедуру назначили на 18:00 2 января.

      Кроме того, защитникам не дали доступа к видео, по которому должны были проводить эксперимент. Об этом в видеообращении на своей странице в фейсбук рассказал адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош.

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      Я 26-го (декабря – 24 канал) подал ходатайство об ознакомлении с материалами, следователь расписался о получении ходатайства. Следственный эксперимент я только за его проводить, потому что я о нем хлопотал. Но оно должно быть проведено все правильно. Опять же – это прямое нарушение права на защиту,
      – подчеркнул он.

      Добош говорит: другие защитники просто физически не смогут приехать на проведение следственного эксперимента. Такую ситуацию, по его мнению, сделали намеренно, чтобы потом сказать: адвокаты специально его сорвали.

      "На самом деле следственный эксперимент должен быть проведен в 2:40, так как они задекларировали, что люди на видео действовали именно тогда, чтобы полностью соответсвовало время, освещение и погода", – добавил Добош.

      Добош про следственный эксперимент по делу Шеремета: видео

      В чем именно подозревают Юлию Кузьменко?
      Волонтера, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко задержали 12 декабря, а на следующий день суд взял ее под стражу до 8 февраля. Следствие считает, что именно она прикрепляла взрывчатку в авто Шеремета. Кроме того, по версии следствия, Кузьменко планировала совершить покушение на военного волонтера Марусю Зверобой.

      Кого еще подозревают в убийстве Шеремета:

      • Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. 13 декабря суд принял Дугарь под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.
      • Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант. 13 декабря суд взял Антоненко под стражу на 2 месяца. После рассмотрения апелляции суд оставил в силе эту меру пресечения.
      • Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча".
      • Инна Грищенко – его жена, Военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле-подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.

      Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета:

       

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      сегодня
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Павел Шеремет Убийство Павла Шеремета Юлия Кузьменко
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