Дело Шеремета: Следователи пытаются провести следственный эксперимент с Антоненко
Следователи прямо сейчас, 2 января, пытаются провести следственный эксперимент с участием подозреваемого в деле об убийстве Павла Шеремета – Андрея Антоненко. Подозреваемый отказывается это делать из-за отсутствия его адвокатов. События разворачиваются на улице Франко, 5 в Киеве. На том же месте проводят и следственный экспертимент с еще одной подозреваемой по делу Юлией Кузьменко.
"Прямо сейчас, с нарушением норм УПК, пытаются провести следственный эксперимент с Андреем Антоненко", – сообщил в фейсбуке вице-президент первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова Александр Гагаев.
К теме: Следственный эксперимент проводят и с участием подозреваемой Кузьменко
Гагаев добавил, что в течение последних недель адвокаты Антоненко подают ходатайство об ознакомлении с материалами дела, но следователь их не удовлетворяет.
"Уже завтра будет постановление суда, которым судья обязывает следователей ознакомить с материалами дела адвокатов. Но следователи хотят провести следственные эксперимент именно сегодня, предупредив адвокатов за час до следственного действия. Именно поэтому они вызвали адвоката из БПД", – написал Гагаев.
В чем именно подозревают Антоненко?
По версии следствия, в ночь перед убийством Шеремета Антоненко вместе с волонтеркой, медиком Юлией Кузьменко закладывали взрывчатку под авто журналиста.
Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета
- Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.
- Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.
- Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.
- Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".
- Инна Грищенко – жена Владислава, Военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле-подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.
Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета:
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