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      Дело Шеремета: Следователи пытаются провести следственный эксперимент с Антоненко

      29 Читати новину українською
      Андрей Антоненко / radiosvoboda.org

      Следователи прямо сейчас, 2 января, пытаются провести следственный эксперимент с участием подозреваемого в деле об убийстве Павла Шеремета – Андрея Антоненко. Подозреваемый отказывается это делать из-за отсутствия его адвокатов. События разворачиваются на улице Франко, 5 в Киеве. На том же месте проводят и следственный экспертимент с еще одной подозреваемой по делу Юлией Кузьменко.

      "Прямо сейчас, с нарушением норм УПК, пытаются провести следственный эксперимент с Андреем Антоненко", – сообщил в фейсбуке вице-президент первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова Александр Гагаев.

      К теме: Следственный эксперимент проводят и с участием подозреваемой Кузьменко

      Гагаев добавил, что в течение последних недель адвокаты Антоненко подают ходатайство об ознакомлении с материалами дела, но следователь их не удовлетворяет.

      "Уже завтра будет постановление суда, которым судья обязывает следователей ознакомить с материалами дела адвокатов. Но следователи хотят провести следственные эксперимент именно сегодня, предупредив адвокатов за час до следственного действия. Именно поэтому они вызвали адвоката из БПД", – написал Гагаев.

      Онлайн трансляцию следственного эксперимента можно посмотреть по ссылке.

      В чем именно подозревают Антоненко?
      По версии следствия, в ночь перед убийством Шеремета Антоненко вместе с волонтеркой, медиком Юлией Кузьменко закладывали взрывчатку под авто журналиста.

      Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета

      • Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.
      • Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.
      • Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.
      • Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".
      • Инна Грищенко – жена Владислава, Военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле-подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.

      Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета:

       

      Большинство освобожденных из плена украинцев не имеют жилья
      2 января
      1540
      Теги: Новости Украины Юлия Кузьменко Криминальные новости Расследования Андрей Антоненко Riffmaster Убийство Павла Шеремета
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