Дело Шеремета: Следователи пытаются провести следственный эксперимент с Антоненко

Следователи прямо сейчас, 2 января, пытаются провести следственный эксперимент с участием подозреваемого в деле об убийстве Павла Шеремета – Андрея Антоненко. Подозреваемый отказывается это делать из-за отсутствия его адвокатов. События разворачиваются на улице Франко, 5 в Киеве. На том же месте проводят и следственный экспертимент с еще одной подозреваемой по делу Юлией Кузьменко.

"Прямо сейчас, с нарушением норм УПК, пытаются провести следственный эксперимент с Андреем Антоненко", – сообщил в фейсбуке вице-президент первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова Александр Гагаев.

К теме: Следственный эксперимент проводят и с участием подозреваемой Кузьменко

Гагаев добавил, что в течение последних недель адвокаты Антоненко подают ходатайство об ознакомлении с материалами дела, но следователь их не удовлетворяет.

"Уже завтра будет постановление суда, которым судья обязывает следователей ознакомить с материалами дела адвокатов. Но следователи хотят провести следственные эксперимент именно сегодня, предупредив адвокатов за час до следственного действия. Именно поэтому они вызвали адвоката из БПД", – написал Гагаев.

Онлайн трансляцию следственного эксперимента можно посмотреть по ссылке.

В чем именно подозревают Антоненко?

По версии следствия, в ночь перед убийством Шеремета Антоненко вместе с волонтеркой, медиком Юлией Кузьменко закладывали взрывчатку под авто журналиста.

Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета

Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.

– боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом. Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.

– волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей. Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.

– ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей. Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".

– ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча". Инна Грищенко – жена Владислава, Военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле-подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.

Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета: