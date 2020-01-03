Подозреваемая по делу Шеремета Дугарь отказалась от следственного эксперимента

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета – Яна Дугарь отказалась от участия в следственном эксперименте, который правоохранители провели в ночь на 3 января.

В полиции утверждают, что о проведении следственных действий правоохранители заблаговременно предупредили защитников трех подозреваемых – Яны Дугарь, Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко. Однако свое участие в проведении следственного эксперимента подтвердил только адвокат Кузьменко.

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Антоненко отказался от участия в следственном эксперименте, мотивируя это отсутствием своих защитников.

"Однако (...) на место проведения следственных действий таки прибыл адвокат подозреваемого, который в категорической форме отказался от проведения следственного эксперимента. При этом он начал препятствовать проведению следственного действия с Юлией Кузьменко: все это зафиксировано на видеозаписи следственного эксперимента", – заверили в полиции .

А Дугарь от дачи показаний и проведения следственного эксперимента вообще отказалась, добавили в полиции.

Смотрите видеокомментарий полиции о следственном эксперименте по делу Шеремета:

Что известно о следственном эксперименте

В ночь на 3 января в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской правоохранители проводили следственный эксперимент по делу убийства Шеремета с участием подозреваемого Кузьменко.

Следственный эксперимент заключался в том, что Кузьменко ходила перед теми камерами наблюдения, видео которых фигурирует в деле. В дальнейшем видео, снятое во время эксперимента, должны сравнить с оригиналом, чтобы делать определенные выводы, изображены ли на этих видео те же люди, или разные.

Адвокат Кузьменко – Владислав Добош отметил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента, поскольку на видео материалов дела изображено, что шли 2 человека. Следствие установило, что вторым человеком, вероятно, был Антоненко.

Там же ночью следственный эксперимент пытались провести и с участием Антоненко, однако тот отказался из-за отсутствия его адвокатов. Кроме того, в течении последних недель защитники подозреваемого ходатайствовали об ознакомлении с материалами дела, но следователь не удовлетворял эти ходатайства.

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Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета



Меры предосторожности подозреваемым в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала