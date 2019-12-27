Дело Шеремета: суд оставил подозреваемую Грищенко под стражей по другому делу

Печерский райсуд Киева оставил под стражей ветеранку Инну Грищенко "Пуму", подозреваемую в покушении на бизнесмена из Ивано-Франковской области в июле 2018 года и в убийстве журналиста Павла Шеремета. Заметим, что под стражей "Пуму" оставили именно по делу бизнесмена из Прикарпатья.

Грищенко подозревают в том, что она подложила взрывчатку под авто бизнесмена из Ивано-Франковской области. Также голос ветеранки фигурировал в телефонных разговорах, которые опубликовали правоохранители в деле об убийстве Павла Шеремета.

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Прокуратура просила продлить арест Грищенко, аргументируя это рисками побега ветеранки, препятствования следствию, давления на потерпевших и свидетелей, уничтожения вещественных доказательств.

Что говорили прокуроры

Сторона обвинения утверждала, что на вероятную причастность Грищенко к покушению на жизнь бизнесмена указывают результаты экспертиз. Они установили наличие ДНК "Пумы" на взрывчатке и окурках, найденных рядом с местом преступления.

По данным следствия, муж подозреваемой Владислав Грищенко, который также задержан по этому делу и находится под стражей, передавал жене записки с установками. Однако содержание записок на заседании не озвучили.

Прокуроры также заявили: свидетели по делу подтвердили, что в июле 2018 года знакомый супругов Иван Вакуленко брал в аренду авто, на котором ездил в город Косов на Прикарпатье.



Владислав и Инна Грищенко / Фото "Главком"

Что говорила защита Грищенко

Адвокаты Грищенко ходатайствовали о том, чтобы ее отпустили из-под стражи. Аргументировали тем, что факт наличия волос ветеранки на взрывчатке не свидетельствует о том, что женщина закладывала эту взрывчатку. А записки мужа к подозреваемой свидетельствует якобы о ее неосведомленности в преступлении.

Адвокат Грищенко также заявил, что ей нужно медобследование. Он добавил, что у ветеранки есть несовершеннолетняя дочь, которая фактически осталась сиротой. Защитник также обратил внимание, что "Пума" не была судима, имеет прочные социальные связи и поддержку общественности.

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Что говорит сама Грищенко

Сама подозреваемая назвала 2 дела, в которых фигурирует, давлением на волонтеров и добровольцев. Женщина отрицает свою причастность к обоим делам.

Ветеранка заверила, что не собирается бежать, готова носить электронный браслет, сдать паспорта, а также предоставить доступ к видеокамерам у места жительства, чтобы следователи видели, кто к ней заходит.

Что известно о делах против супругов Грищенко

Полиция задержала 6 и 7 ноября экс-добровольцев войны на Донбассе Владислава и Инну Грищенко. Их подозревают в покушении на убийство 61-летнего Михаила Чекурака и незаконном обращении с оружием.

По версии следствия, супругам и их знакомому, бойцу АТО Ивану Вакуленко заказали убийство Чекурака – жителя Косова Ивано-Франковской области. Все трое якобы сделали взрывчатку и 13 июля 2018 года прикрепили ее к авто предполагаемой жертвы в Косово. Однако взрывчатка не сработала, поскольку Чекурак ее заметил.

Кроме того, 12 декабря полиция на брифинге сообщила, что супруги Грищенко могут быть причастны и к делу об убийстве Шеремета. Аргументы – для подрыва авто Шеремета использовали взрывчатку, похожую по строению на ту, которую применили для покушения на Чекурака. Во время этого же брифинга следствие называло "гражданина Ш." заказчиком убийства Чекурака, он задержан.

Кого, кроме Грищенко, подозревают в убийстве Павла Шеремета

Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.

– боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом. Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. Взрывчатку под авто Шеремета заложили Антоненко и Кузьменко: выводы экспертов. А на следующее утро Кузьменко якобы подорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.

– волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. Взрывчатку под авто Шеремета заложили Антоненко и Кузьменко: выводы экспертов. А на следующее утро Кузьменко якобы подорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей. Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец ​​Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.

Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета: