Справа Шеремета: суд залишив підозрювану Грищенку під вартою в іншій справі

Печерський райсуд Києва залишив під вартою ветеранку Інну Грищенко "Пуму", підозрювану в замаху на бізнесмена з Івано-Франківщини у липні 2018 році та у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Зауважимо, що під вартою "Пуму" залишили саме у справі бізнесмена з Прикарпаття.

Грищенко підозрюють у тому, що вона підклала вибухівку під авто бізнесмена з Івано-Франківщини. Також голос ветеранки фігурував у телефонних розмовах, які опублікували правоохоронці у справі про вбивство Павла Шеремета.

До теми: "Пума" переконує, що не була знайомою з іншими фігурантами справи Шеремета

Прокуратура просила продовжити арешт Грищенко, аргументуючи це ризиками втечі ветеранки, перешкоджання слідству, тиску на потерпілих та свідків, знищення речових доказів.

Сторона обвинувачення стверджувала, що на ймовірну причетність Грищенко до замаху на життя бізнесмена вказують результати експертиз. Вони встановили наявність ДНК "Пуми" на вибухівці та недопалках, знайдених поряд з місцем злочину.

За даними слідства, чоловік підозрюваної Владислав Грищенко, який також затриманий у цій справі і перебуває під вартою, передавав дружині записки із настановами. Проте зміст записок на засіданні не озвучили.

Новина доповнюється…