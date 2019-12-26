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      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Адвокат Кузьменко показав текст розмови, через яку її підозрюють у вбивстві Шеремета

      422 Читать новость на русском
      Юлія Кузьменко справді обговорювала "замах" на Звіробій, але важливий контекст, – адвокат / 5.ua

      Адвокат Юлії Кузьменко Влад Добош опублікував текст розмови підзахисної, уривки з якої МВС показувала на брифінгу щодо розслідування вбивства Павла Шеремета. У ній Кузьменко та ще одна жінка обговорюють буцімто "організацію нападу" на волонтерку Марусю Звіробій.

      Розшифровка містить контекст, у якому про це все говорилося, наголосив у своєму фейсбуці Влад Добош.

      До слова: Підозрювана у справі про вбивство Шеремета Кузьменко подала в суд на МВС: деталі

      Нехай мені ще хтось скаже, що це не політична справа і не розправа. І де тут Шеремет? Питання лише, кому це вигідно?
      – заявив адвокат.

      У цій розмові Юлія Кузьменко та її співрозмовниця "Т" обговорювали одразу низку різних питань. Усе почалося з того, буцімто українське військо залишилося без грошей та опустилося до рівня ще гіршого, ніж у 2014 році, коли бодай була підтримка волонтерського руху.

      Пізніше обидві жінки взялися обговорювати протести "проти капітуляції", які " частково організував Петро Порошенко". Вони зазначили їхню безрезультатність у питанні тиску та впливу на чинну владу.

      Тож у співрозмовниць виникла ідея "організувати напад силовиків на когось з волонтерського оточення". Вибір сакральної жертви впав на Марусю Звіробій, щодо якої вже й так відкрито кримінальну справу.

      Жінки, зокрема, обговорювали можливість домовитися з поліцейськими, щоб вони буцімто побили волонтерку разом з дітьми. Наскільки серйозним було обговорення останньої теми, судити важко, позаяк вона супроводжувалася постійним сміхом обох співрозмовниць.

      Розмова Юлії Кузьменко та громадянки "Т": дивіться фото

      У чому саме підозрюють Кузьменко?Волонтерку, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко затримали 12 грудня, а наступного дня суд взяв її під варту до 8 лютого. Слідство вважає, що саме вона прикріплювала вибухівку до авто Шеремета. Окрім того, за версією слідства, Кузьменко планувала здійснити замах на військову волонтерку Марусю Звіробій.


      Кого ще підозрюють у вбивстві Павла Шеремета / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Вбивство Павла Шеремета Маруся Звіробій Юлія Кузьменко Петро Порошенко
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