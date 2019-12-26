Адвокат Кузьменко показав текст розмови, через яку її підозрюють у вбивстві Шеремета

Адвокат Юлії Кузьменко Влад Добош опублікував текст розмови підзахисної, уривки з якої МВС показувала на брифінгу щодо розслідування вбивства Павла Шеремета. У ній Кузьменко та ще одна жінка обговорюють буцімто "організацію нападу" на волонтерку Марусю Звіробій.

Розшифровка містить контекст, у якому про це все говорилося, наголосив у своєму фейсбуці Влад Добош.

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Нехай мені ще хтось скаже, що це не політична справа і не розправа. І де тут Шеремет? Питання лише, кому це вигідно?

– заявив адвокат.

У цій розмові Юлія Кузьменко та її співрозмовниця "Т" обговорювали одразу низку різних питань. Усе почалося з того, буцімто українське військо залишилося без грошей та опустилося до рівня ще гіршого, ніж у 2014 році, коли бодай була підтримка волонтерського руху.

Пізніше обидві жінки взялися обговорювати протести "проти капітуляції", які " частково організував Петро Порошенко". Вони зазначили їхню безрезультатність у питанні тиску та впливу на чинну владу.

Тож у співрозмовниць виникла ідея "організувати напад силовиків на когось з волонтерського оточення". Вибір сакральної жертви впав на Марусю Звіробій, щодо якої вже й так відкрито кримінальну справу.

Жінки, зокрема, обговорювали можливість домовитися з поліцейськими, щоб вони буцімто побили волонтерку разом з дітьми. Наскільки серйозним було обговорення останньої теми, судити важко, позаяк вона супроводжувалася постійним сміхом обох співрозмовниць.

Розмова Юлії Кузьменко та громадянки "Т": дивіться фото

У чому саме підозрюють Кузьменко?Волонтерку, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко затримали 12 грудня, а наступного дня суд взяв її під варту до 8 лютого. Слідство вважає, що саме вона прикріплювала вибухівку до авто Шеремета. Окрім того, за версією слідства, Кузьменко планувала здійснити замах на військову волонтерку Марусю Звіробій.



Кого ще підозрюють у вбивстві Павла Шеремета / інфографіка 24 каналу