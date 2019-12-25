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      Підозрювана у справі про вбивство Шеремета Кузьменко подала в суд на МВС: деталі

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      Кузьменко подала в суд на МВС / колаж 24 каналу

      Підозрювана у причетності до вбивства Павла Шеремета, волонтерка і медик Юлія Кузьменко, подала позов до Печерського районного суду проти Міністерства внутрішніх справ України. Третіми особами у справі стали глава МВС Арсен Аваков і телерадіокомпанія "Україна".

      Позов стосується захисту честі, гідності та ділової репутації. Про це мовиться на порталі "Судова влада України".

      До теми: Це моя близька людина: адвокат Юлії Кузьменко пояснив, чому розплакався у суді – відео

      Авторозподіл призначив суддею у цій справі Сергія Вовка – того самого, який виносив рішення про її запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.


      Кузьменко судитиметься з Аваковим / скріншот з court.gov.ua

      Для розподілу були доступні лише три судді.


      Для розподілу були доступні лише три судді / скріншот з court.gov.ua

      Представницею позивача стала адвокатка Вікторія Дейнека. У коментарі "Главком" вона пояснила, що буде домагатися спростування від Авакова його заяви, зробленої в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна". Мовиться про його заяву про те, що Кузьменко відмовилася давати свідчення у справі про вбивство Шеремета.

      До слова, раніше основний підозрюваний у справі про вбивство Павла Шеремета волонтер і музикант Андрій Антоненко (Riffmaster) подав до суду на президента Володимира Зеленського, главу МВС Арсена Авакова, першого заступника голови Нацполіції Євгена Коваля і генпрокурора Руслана Рябошапку.

      Відзначимо, що 24 грудня суд розглянув апеляцію на запобіжний захід Юлії Кузьменко. Так, суд ухвалив залишити її під вартою. Після оголошення рішення судді мовчки вийшли із залу засідань під крики: "Ганьба".

      Кузьменко хотіли взяти на поруки понад 50 осіб, серед яких ветерани АТО, волонтери та депутати. Водночас, суд вирішив інакше.

      У чому саме підозрюють Кузьменко

      Волонтерку, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко затримали 12 грудня, а наступного дня суд взяв її під варту до 8 лютого. Слідство вважає, що саме вона прикріплювала вибухівку до авто Шеремета. Окрім того, за версією слідства, Кузьменко планувала здійснити замах на військову волонтерку Марусю Звіробій.

      Кого ще підозрюють у вбивстві Шеремета

      • Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. 13 грудня суд взяв Дугарь під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.
      • Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. 13 грудня суд взяв Антоненка під варту на 2 місяці. Після розгляду апеляції суд залишив чинним цей запобіжний захід.
      • Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча".
      • Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.


      Підозрювані у справі про вбивство Павла Шеремета / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Юлія Кузьменко Вбивство Павла Шеремета Міністерство внутрішніх справ Судді Арсен Аваков
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