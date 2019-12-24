Це моя близька людина: адвокат Юлії Кузьменко пояснив, чому розплакався у суді – відео

Адвокат Владислав Добош, який захищає підозрювану у справі про вбивство Павла Шеремета Юлію Кузьменко, пояснив, чому так емоційно відреагував на рішення суду залишити підзахисну під вартою. Зокрема, він жбурнув стільця та розплакався після оголошення вироку.

Після засідання суду адвокат заявив журналістам, що Юлія Кузьменко – близька для нього людина.

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За його словами, він був засмучений через несправедливість судового вироку.

Це моя подруга, яку я давно знаю, яка мені дуже багато допомагала, якій я допомагав. Коли ти говориш правду, і цю правду тобі кидають під ноги, паплюжать і розтоптують. А як би ви себе відчували, коли вашу близьку людину так жорстоко звинувачують?,

— сказав він.

Адвокат Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві Шеремета, пояснив, чому плакав у суді та кидався стільцями pic.twitter.com/EHmczIZ66C — hromadske (@HromadskeUA) December 24, 2019

Відзначимо, що сьогодні суд ухвалив залишити Юлію Кузьменко під вартою. Після оголошення рішення судді мовчки вийшли із залу засідань під крики: "Ганьба".

У чому саме підозрюють Кузьменко

Волонтерку, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко затримали 12 грудня, а наступного дня суд взяв її під варту до 8 лютого. Слідство вважає, що саме вона прикріплювала вибухівку до авто Шеремета. Окрім того, за версією слідства, Кузьменко планувала здійснити замах на військову волонтерку Марусю Звіробій.

Кого ще підозрюють у вбивстві Шеремета

Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. 13 грудня суд взяв Дугарь під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.

– бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. 13 грудня суд взяв Дугарь під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці. Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. 13 грудня суд взяв Антоненка під варту на 2 місяці. Після розгляду апеляції суд залишив чинним цей запобіжний захід.

– ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. 13 грудня суд взяв Антоненка під варту на 2 місяці. Після розгляду апеляції суд залишив чинним цей запобіжний захід. Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча".

– ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча". Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.

Підозрювані у справі про вбивство Павла Шеремета / Інфографіка 24 каналу