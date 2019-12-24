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      Это мой близкий человек: адвокат Кузьменко объяснил почему расплакался в суде – видео

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      Адвокат Добош эмоционально отреагировал на решение суда по Кузьменко / Скриншот из видео

      Адвокат Владислав Добош, который защищает подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Юлию Кузьменко, объяснил, почему так эмоционально отреагировал на решение суда оставить подзащитную под стражей. В частности, он швырнул стул и расплакался после оглашения приговора.

      После заседания суда адвокат заявил журналистам, что Юлия Кузьменко близкий для него человек.

      К теме: Расследование убийства Шеремета: дело в любом случае закончится плохо

      По его словам, он был расстроен из-за несправедливости судебного приговора.

      Это моя подруга, которую я давно знаю, какая мне очень много помогала, которой я помогал. Когда ты говоришь правду, и эту правду тебе бросают под ноги, порочат и растаптывают. А как бы вы себя чувствовали, когда вашего близкого человека так жестоко обвиняют?,
      – сказал он.

      Отметим, что сегодня суд постановил оставить Юлию Кузьменко под стражей. После оглашения решения судьи молча вышли из зала заседаний под крики: "Позор".

      В чем именно подозревают Кузьменко

      Волонтерку, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко задержали 12 декабря, а на следующий день суд взял ее под стражу до 8 февраля. Следствие считает, что именно она прикрепляла взрывчатку к авто Шеремета. Кроме того, по версии следствия, Кузьменко планировала осуществить покушение на военную волонтерку Марусю Зверобой.

      Кого еще подозревают в убийстве Шеремета

      • Яна Дугар – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. 13 декабря суд отпустил Дугар под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.
      • Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец ​​Сил спецопераций, музыкант. 13 декабря суд взял  Антоненко под стражу на 2 месяца. После рассмотрения апелляции суд оставил в силе эту меру пресечения.
      • Владислав Грищенко – ветеран войны в Донбассе с позывным "Буча".
      • Инна Грищенко – его жена, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не состоялось.


      Подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Убийство Павла Шеремета Юлия Кузьменко
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