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      Справа Шеремета: підозрюваний Антоненко виявився вищим від чоловіка з камер нагляду

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      Андрій Антоненко, підозрюваний у справі про вбивство Павла Шеремета / Getty Images

      Чоловік з камер відеоспостереження, який брав участь у закладанні вибухівки під авто журналіста Павла Шеремета, нижчий за підозрюваного у справі Андрія Антоненка. Про це свідчать дані експертизи, проведеної 25 серпня 2016 року.

      Експерт аналізував відео з камер спостереження, розташованих у кварталах навколо місця вибуху і місця проживання Шеремета, повідомляє theБабель з посиланням на дані експертизи, які має у своєму розпорядженні.

      До теми: Антоненко з-за ґрат звернувся до влади: Ви безсоромно впроваджуєте методи ФСБ

      На записах чоловік і жінка у ніч з 19 на 20 липня 2016 року йшли з пакетом до авто Шеремета. Жінка підходила до авто та, на думку слідства, чіпляла вибухівку. А потім жінка з чоловіком покинули місце події.

      Які результати експертизи щодо Антоненка

      Згідно з результатами експертизи, зріст чоловіка на відео становить 170 сантиметрів. Можливе відхилення, яке заклав експерт, +\- 3%. Ця похибка пов’язана з нечітким зображення, постійним рухом підозрюваного, кепкою на голові, а також тим, що експерту невідома висота підошви та підборів на взутті.

      Отже, за висновками експерта, зріст людини на відео може коливатися від 164,9 сантиметра до 175,1 сантиметра. Водночас адвокати Антоненка повідомили, що його зріст становить 180 сантиметрів, посилаючись на документ, який захисники мають у своєму розпорядженні.

      Які результати експертизи щодо Кузьменко

      Згідно з експертизою, зріст жінки, яка закладала вибухівку і яку слідство ототожнює з підозрюваною у справі Юлією Кузьменко, становить 165 сантиметрів. Якщо врахувати ту ж похибку у 3%, зріст жінки на відео коливається від 160,05 до 169,95 сантиметра. Журналістам не вдалося з’ясувати точний зріст Кузьменко на момент публікації.

      Читайте також: Адвокат Кузьменко показав текст розмови, через яку її підозрюють у вбивстві Шеремета

      Знайомі з матеріалами справи джерела видання підтвердили, що така експертиза справді проводилась і вказана в ній інформація відповідає дійсності. Ті самі джерела стверджують, що станом на кінець 2019 року не було жодних інших екпертиз, які б визначали зріст людей з камер спостереження.

      справа про вбивство Шеремета експертиза зріст Антоненко Кузьменко
      Результати експертизи щодо зросту підозрюваних у вбивстві Шеремета / Скріншот документа theБабель

      У чому саме підозрюють Антоненка? За версією слідства, у ніч перед вбивством Шеремета Антоненко разом з Кузьменко закладали вибухівку під авто журналіста.

      Що відомо про підозрюваних у вбивстві Шеремета

      підозрювані у вбивстві Шеремета Антоненко Дугарь Кузьменко
      Підозрювані у вбивстві Щеремета / Інфографіка 24 каналу

      Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Андрій Антоненко Riffmaster Юлія Кузьменко Вбивство Павла Шеремета Кримінальні новини Розслідування
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