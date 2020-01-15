Дело Шеремета: адвокаты обнародовали показательные документы для оправдания Антоненко. Эксклюзив

Подозреваемый по делу Шеремета Андрей Антоненко не мог хромать в день совершения преступления, поскольку после хирургического вмешательства в феврале 2016 года, за полгода до убийства, функция его ходьбы не была нарушена.

Об этом свидетельствует выписка врача-ученого Владислава Горбовца из медицинской карты подозреваемого, которая оказалась в распоряжении 24 канала.

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О чем говорится в заключении медиков?

"Согласно заключению медиков, у Антоненко функция ходьбы не нарушена. Эта выписка – часть исследования, проведенного врачом-ученым с целью защиты его научной работы. 80 человек привлекли к исследованию, которое опубликовали за месяц до совершения преступления, инкриминируемого моему подзащитному. Этот документ подтверждает, что Антоненко не хромал ни при выписке из больницы, ни в день убийства Шеремета", – объясняет адвокат Станислав Кулик.

Заключение врача-ученого. Документ оказался в распоряжении 24 канала с разрешения адвоката Дмитрия Кругового, который имеет официальное разрешение от подозреваемого на разглашение врачебной тайны.

Этот документ Апелляционный суд города Киева приобщил к материалам дела 10 января при рассмотрении апелляционной жалобы на меру пресечения. Однако врача-ученого, который находился в зале и был готов свидетельствовать об отсутствии нарушений ходьбы у Антоненко, не заслушали.

Объяснение врача-ученого Горбовца Владислава, которое записали адвокаты

Зато прокуроры настаивают, что настоящий убийца Щеремета хромал. И ссылаются на видеодоказательство, которое, якобы, свидетельствует: подозреваемый Антоненко также хромал в день совершения преступления. Вот только не демонстрируют фрагмент видео ни в суде, ни адвокатам.

Нам не ответили вопреки закону на ряд адвокатских запросов на получение ответа, на какие именно документы и фрагмент видео ссылается прокуратура при осуществлении заявлений о прихрамывании,

– сообщил адвокат Антоненко Виталий Галенченко.

К слову, адвокатам до сих пор не предоставили возможность ознакомиться с материалами дела в помещении следственного органа

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Хромал ли Антоненко? В экспертизе нет ни слова о прихрамывании подозреваемого

"Установлено, что у Антоненко было повреждение левой ноги. И предоставленная ​​экспертами справка не опровергает того факта, что он мог прихрамывать. Вот. А как установлено в ходе изучения видеозаписи, лицо мужского рода, которое причастно к совершению закладки взрывного устройства, также прихрамывало", – прокомментировал в судебном заседании 10 января прокурор ГПУ Сергей Зузак.

Впрочем, полиция и прокуратура ссылаются на хромоту Антоненко, как на очевидный факт, исключительно устно, отмечает руководитель юридической компании "Сенс Консалтинг" Леонид Маслов. Его адвокаты защищают подозреваемого.

"Обвинение говорит о хромоте только в телевизор, а в экспертизе об этом ни слова! Знаете, почему? Потому что эксперты сравнивают по особенностям походки видео убийцы 2016 года с эталонным видео Антоненко 2019 года. На эталонном видео Антоненко не хромает. Он собственно, никогда не хромал. Если бы эксперты написали, что убийца 2016 года хромает, то что они должны бы констатировать, сравнивая его походку с эталонным видео 2019 года? Что походка у убийцы и у Антоненко не одинаковая. А они говорят, что одинаковая и ни слова о хромоте", – объясняет Маслов.



Фрагменты комплексной судебной психологической и портретной экспертизы, которые оказались в распоряжении 24 канала. Фрагменты комплексной судебной психологической и портретной экспертизы, которые оказались в распоряжении 24 канала.

Согласно заключению украинских экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), на видео с камер наблюдения от 20 июля 2016-го зафиксирован именно Антоненко.

Доказательства "условно достаточные": в заключении международного эксперта Бирча также нет ни слова о прихрамывании, а походка – не уникальна

Вместе с группой КНИИСЭ работал и британский эксперт Иван Бирч, которого привлекли к анализу видеозаписей. Сравнив "эталонные" видео образца 2019 года с записями 2016-го, он пришел к выводу: доказательства "условно-достаточные" и вроде бы могут указывать на Антоненко.

По словам адвоката Виталия Галенченко, в материалах экспертиз есть ссылка на "Криминалистический анализ походки. Учебник для судей. Королевское общество и Королевское общество Эдинбурга 1917". Впрочем, в нем отмечается, что нет никаких доказательств, что походка уникальна, нет надежной базы данных, нет опубликованных и проверенных уровней ошибок. А также не существует стандартизированной методологии анализа и сравнения характеристик походки.

"Бирч ссылается на этот учебник для британских судов. В нем говорится о том, что неизвестно, сколько людей можгут ходить одинаково. Имеют ли определенные похожие признаки в своей манере ходить люди разного рода занятий: военные, жокеи, моряки, гимнасты. В целом речь идет о то, что походка – это не отпечатки пальцев, она не уникальна. Что исследований, которые могут подтвердить эту "уникальность", не существует. Но в экспертизе, проведенной Бирчем, эти предостережения прямо не цитируются. Фактически, они скрыты для суда", – отмечает Леонид Маслов в комментарии интернет-изданию "Буквы".

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Кроме того, адвокаты отмечают: согласно учебникам по криминалистике, "узнать" человека по походке нельзя. Зато, по мнению прокурора Сергея Зузака, защитники не предоставили доказательств, которые опровергали бы компетенцию и репутацию международного эксперта.

Напомним, подозреваемый Антоненко оказался выше человека с камер наблюдения. Об этом свидетельствуют данные экспертизы, проведенной 25 августа 2016 года. Эксперт анализировал видео с камер наблюдения, расположенных в кварталах вокруг места взрыва и места проживания Шеремета, сообщает theБабель со ссылкой на данные экспертизы, которыми располагает.

Согласно результатам экспертизы, рост мужчины на видео составляет 170 сантиметров. Возможно отклонение, которое заложил эксперт, +\– 3%. Эта погрешность связана с нечетким изображением, постоянным движением подозреваемого, кепкой на голове, а также тем, что эксперту неизвестна высота подошвы и каблуков на обуви.

Итак, по выводам эксперта, рост человека на видео может колебаться от 164,9 сантиметра до 175,1 сантиметра. В то же время адвокаты Антоненко сообщили: его рост составляет 180 сантиметров, ссылаясь на документ, которым защитники располагают.



Источник ibb.co

В чем именно подозревают Антоненко?

По версии следствия, в ночь перед убийством Шеремета Антоненко вместе с Кузьменко закладывали взрывчатку под авто журналиста.

Что известно о подозреваемых в убийстве ШереметаКто такая Яна Дугарь и как она причастна к делу – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.



Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывала взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы подорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.



Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец ​​Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.



Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".



Инна Грищенко – жена Владислава, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло. До сих пор подозрение никому из супругов так и нe прeдьявлeно.

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