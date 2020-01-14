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      Дело Павла Шеремета: следователи допросили Александра Положинского

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      Следователи допросили Александра Положинского по делу Шеремета / Фото с фейсбук-страницы Александра Положинского

      Украинского музыканта и лидера группы "Тартак" Александра Положинского допросили по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

      Общение происходило в присутствии одного из адвокатов подозреваемого Андрея Антоненко. Об этом рассказал Александр Положинский в видео, которое опубликовал на своей фейсбук-странице.

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      Положинского допросили в качестве свидетеля. Александр Положинский при рассмотрении апелляции на меру пресечения Антоненко вместе с другими нардепами и художниками выразил намерение взять его на поруки. Несмотря на это, суд решил оставить Антоненко в СИЗО.

      Рассказал всю правду, все, что знал. Ничего плохого мне сделать не пытались. Следователь вел себя вполне корректно, отношение дружеское. Не знаю, возможно, это хитрости. Просто "плохой коп" ко мне не пришел,
      – рассказал он.

      По словам Положинского, есть надежда, "что подозреваемых Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь оправдают, а найдут и накажут виновных".

      Справка. Российско-украинский журналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его автомобиля. Отметим, что само авто принадлежало Елене Притуле – гражданской жене журналиста и руководительнице издания "Украинская правда".

      Версией преступления следствие определило "убийство с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

      Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета

      підозрювані у вбивстві Шеремета Антоненко Дугарь Кузьменко
      Подозреваемые в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Павел Шеремет Убийство Павла Шеремета Новости Украины Новости политики Сашко Положинский Расследования
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