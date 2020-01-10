На заседании по делу Антоненко произошли столкновения со сторонниками Шария: видео
Апелляционный суд Киева не отпустил из-под стражи музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. В зале суда произошли столкновения.
В момент, когда судьи ушли в совещательную комнату, в коридоре произошли столкновения между активистами и "шариевцами". Об этом сообщила журналистка 24 канала.
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По словам корреспондента, полиция защищала сторонников Анатолия Шария, а активисты требовали у полиции проверить их документы. Также они утверждали, что у "шариевцев" есть ножи.
Смотрите видео столкновения:
Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета
- Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.
- Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывала взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.
- Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.
- Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".
- Инна Грищенко – жена Владислава, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.
Меры пресечения фигурантам дела об убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала
Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета: