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      На заседании по делу Антоненко произошли столкновения со сторонниками Шария: видео

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      Дело Андрея Антоненко / 24 канал

      Апелляционный суд Киева не отпустил из-под стражи музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. В зале суда произошли столкновения.

      В момент, когда судьи ушли в совещательную комнату, в коридоре произошли столкновения между активистами и "шариевцами". Об этом сообщила журналистка 24 канала.

      Читайте также: Убийство Шеремета: подозреваемого Антоненко оставили в СИЗО

      По словам корреспондента, полиция защищала сторонников Анатолия Шария, а активисты требовали у полиции проверить их документы. Также они утверждали, что у "шариевцев" есть ножи.

      Смотрите видео столкновения:

       

      Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета

      • Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.
      • Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывала взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.
      • Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.
      • Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".
      • Инна Грищенко – жена Владислава, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.

      шеремет підозрювані антоненко
      Меры пресечения фигурантам дела об убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

      Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета:

       

      Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке
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      44307
      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Андрей Антоненко Riffmaster Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет
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